Skoro osm tun tvarůžků! Takové množství zkonzumovali návštěvníci Olomouckého tvarůžkového festivalu, který se v krajském městě konal o víkendu. Tvarůžky se podávaly naslano i nasladko. Devátý ročník akce přilákal na Horní a Dolní náměstí rekordní návštěvu. Redakce iDNES.cz byla u toho, podívejte se jak tvarůžkový festival vypadal objektivem fotografky Elišky Ošťádalové.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Návštěvníci tvarůžkového festivalu v Olomouci za dva dny snědli 7,8 tun tvarůžků. Festival tak o více než tunu překonal loňský výsledek.
Olomoucký tvarůžkový festival lákal nejen na dobré jídlo a tvarůžky, ale také na pestrý doprovodný program a kulturní zážitky na dvou pódiích. Na Horním náměstí se během festivalu vystřídaly folklorní soubory jako Hanácký mužský sbor Rovina, hanácký národopisný soubor Olešnica či moderní cimbálová muzika Cimballica.
Během soboty a neděle přišlo na Horní a Dolní náměsti rekordních 28 tisíc návštěvníků tavrůžkového festivalu.
Tvarůžky se ve stáncích servírovali v nejrůznějších variantách. „Největší zájem byl o naše speciality, které nejsou běžně k dostání v obchodech, například balení s různými druhy příchutí,“ řekl Leoš Kalandra, vedoucí obchodu a marketingu A.W., výrobce Olomouckých tvarůžků.
Olomoucké tvarůžky, konkrétně jejich moderní výroba v Lošticích, v letošním roce oslavují 150 let nepřetržité výroby.
Organizátoři uvedli, že festival každoročně přiláká také zahraniční turisty.
Na festivalu byly k dostání nejrůznější variace tvarůžků. Smažené, pečené, nakládané. Specialitou byla i tvarůžková omáčka.
Takto vypadala příprava na zahájení prodeje tvarůžkových dobrot a specialit.
Klasické, s kmínem, paprikou či bylinkami. Kromě ochutnávání si lidé mohli zakoupit tvarůžky i domů.
U stánku, který nabízel netradiční pokrmy z tvarůžků, se stála dlouhá fronta. Ostatně dezerty z tvarůžků se nevidí každý den.
