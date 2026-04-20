OBRAZEM: Tvarůžky šly na dračku. O festivalu se jich snědlo rekordních osm tun
Skoro osm tun tvarůžků! Takové množství zkonzumovali návštěvníci Olomouckého tvarůžkového festivalu, který se v krajském městě konal o víkendu. Tvarůžky se podávaly naslano i nasladko. Devátý ročník...
Dal kamarádce fentanyl, zkolabovala a zemřela. U soudu dostal 11 let a musí platit
Jedenáct let má podle rozsudku olomouckého krajského soudu strávit ve věznici se zvýšenou ostrahou devětadvacetiletý Adrián Holibka, který dal své kamarádce dávku drogy fentanyl. Dívka následně...
Bypass aorty, přešití ledvin. Kubík má v USA po klíčové operaci, trvala deset hodin
Zúženou část aorty lékaři obešli bypassem. Vyjmuli ledviny a poté je znovu napojili na cévy tak, aby krev mohla správně proudit do celého těla. Malý Kubík z Mrskles na Olomoucku, který trpí vzácným...
Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy
Se ztrátou až tři koruny z každého prodaného litru nafty nyní Jaroslav Botek provozuje malou čerpací stanici Bot-Oil u Těšetic na Olomoucku. Kvůli státem stanoveným maximálním cenám totiž musí hlavně...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Opilý šofér bez řidičáku ujížděl policistům přes několik obcí. Zradilo ho však auto
Scény jak v akčním filmu se udály v neděli v noci na Prostějovsku. Osmadvacetiletý řidič Škody Fabia nezastavil policejní hlídce a dal se na úprk. Projel několika obcemi, policejní hlídky se snažil...
Meopta obnovila provoz. Navzdory požáru zruší podnikovou jednotku hasičů
Přerovský podnik Meopta v pondělí obnovil výrobu optických produktů pro průmyslové, vojenské a spotřební použití, kterou musel omezit po čtvrtečním požáru rozvodny zásobující areál elektřinou. Ten...
„Nemít důstojný stánek je ostuda.“ Kraj podpořil stavbu multifunkční haly v Olomouci
Stavbu multifunkční haly v Olomouci pro až 9 500 diváků v pondělí podpořili zastupitelé Olomouckého kraje. Na pondělním zasedání politici schválili memorandum, který umožnili jednání o konkrétní...
Hapal poprvé jako olomoucký trenér: Kluci ukázali charakter, ale hra skřípala
První zápas po nástupu Pavla Hapala do manažerské funkce fotbalová Olomouc v listopadu vyhrála. To samé se povedlo i po přesunu Hapala na střídačku. Sigma první zápas pod novým dočasným trenérem...
„Asi bychom byli pod mostem.“ Lidem v nouzi pomáhá nový projekt sehnat bydlení
Po rozvodu s manželem Jaroslava vážně onemocněla a k tomu ji podvodnice místo zařízení slíbeného bydlení obrala o peníze. Následující tři roky žila s dcerou jen v malé místnosti a dřela, aby se...
Zápas Sigmy se Slováckem v režii VAR. Ty prostoje jsou hrozné, reagoval Skuhravý
Videoblázinec v Olomouci. Pětkrát šel v neděli odpoledne do akce VAR a až na poslední případ, který skončil nerozhodně, vždy v neprospěch Slovácka. To ve dvojnásobném oslabení statečně vzdorovalo,...
Olomouc - Slovácko 2:1, úspěšná Hapalova premiéra, hosté dohrávali v devíti
Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Olomouce má za sebou Pavel Hapal. Ve 30. kole Chance Ligy si jeho svěřenci doma poradili se Slováckem 2:1, když hosté dohrávali v devíti po červených kartách...
Konec masakru migrujících žab. Přes silnici je u Šternberka přenášejí dobrovolníci
Stovky žab už zachránili dobrovolníci na silnici mezi Šternberkem a jeho místní částí Krakořice. Postavili zde totiž zábrany dlouhé několik set metrů a zachycené obojživelníky chodí denně přenášet do...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Olomoucký volejbal v krizi, klub prý dluží peníze. Skončí? Nemusel by získat licenci
Byla to velká sláva, když volejbalistky Olomouce loni postoupily do extraligového finále. Ačkoliv nakonec podlehly Prostějovu, měly důvod k oslavám. Vždyť po šesti letech získaly medaili. Teď se ale...
Sigma poprvé pod Hapalem: Jsem trochu nervózní. Slovácko? Chceme diktovat hru
Fotbalisté Olomouce se v neděli (13.00) pokusí ukončit sérii tří ligových zápasů v řadě bez výhry. V domácím zápase proti Slovácku u toho poprvé bude přímo na lavičce nový dočasný trenér Pavel Hapal,...