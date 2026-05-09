Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak vzniká turistická trasa. Novou mají v Přemyslovicích, nejtěžší je administrativa

Autor:
  6:59
Do turistických map se nově zapsala zelená trasa od Přemyslovic k Běleckému mlýnu a rozhledně Strážná, jejíž vznik zabral několik měsíců. Impulz přišel od starostky Přemyslovic, která chtěla nové okolí rozhledny turisticky zatraktivnit. „Navrhl jsem propojení až k Běleckému mlýnu,“ popsal Ivan Dostál, dlouholetý značkař Klubu českých turistů (KČT).
Fotogalerie4

Nová turistická stezka v Přemyslovicích zavede pěší až k nové rozhledně. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Největší výzvou přitom nebylo samotné značení, ale administrativa. „Musíte najít a oslovit majitele všech pozemků, přes které trasa vede. A ti s tím musí souhlasit. To je časově nejdelší část,“ vysvětlil Dostál.

V tomto případě byla situace příznivá – značná část vedla přes obecní pozemky, zbytek přes pozemky soukromého vlastníka. Od prvního návrhu v létě minulého roku do samotné realizace v terénu uběhlo několik měsíců. Bylo potřeba trasu vytyčit, připravit směrovky, zajistit financování a projít schvalovacím procesem uvnitř KČT.

Nová turistická stezka v Přemyslovicích zavede pěší až k nové rozhledně.
První zmínky o existenci běleckého vodního mlýna jsou ze 16. století. Později tam byl zájezdní hostinec, středisko hřebčína v Tlumačově nebo pionýrský tábor.
Jedním z motivů na vznik nové turistické trasy u Přemyslovic byl nápad starostky zatraktivnit okolí nové rozhledny.
Pohled z nové rozhledny u Přemyslovic na Prostějovsku
4 fotografie

Výsledkem tak je nově vyznačená zelená turistická cesta, která začíná v Přemyslovicích a vede k místní rozhledně Strážná a pokračuje přes větrný mlýn ke kříži Srdce na Habrkách a následně k Ohnivému andělovi od olomouckého sochaře Jana Dostála, kde se napojuje na žlutou trasu k Běleckému mlýnu.

Část je vhodná i pro kočárky

Celá trasa měří téměř sedm kilometrů. Úsek k rozhledně Strážná a větrnému mlýnu je vhodný i pro kočárky, dál už cesta přechází do lesního terénu a místy vede po úzkých chodníčcích. Přesto podle Dostála nejde o náročnou trasu. „To ujde každý,“ řekl.

Nejvyšší bod se pohybuje jen kolem 430 metrů nad mořem, takže je vhodná i pro běžné rekreační chodce. Český systém turistického značení je unikát s jasně danými pravidly.

Impozantní plastika býka je ozdobou přírodní galerie, předloha se pase opodál

Pro pěší má značka rozměr 10 × 10 centimetrů a umisťuje se do výšky očí, přičemž v přehledném terénu bývá přibližně po 250 metrech. I proto musí značkaři absolvovat školení a zkoušky. Každou trasu KČT po třech letech obnovuje.

„Značka musí být vidět. Často je potřeba prořezat větve, vykosit cestu nebo najít pro značku nové místo, pokud například zmizí strom po těžbě,“ objasnil Dostál s tím, že právě tyto práce často zaberou více času než samotné malování.

140 kilometrů tras ročně

V Dostálově oblasti tak obnova cest znamená přibližně 140 kilometrů tras ročně, rozdělených do 28 pracovních výjezdů na Prostějovsku. „Jeden takový výjezd mívá čtyři až sedm kilometrů a vždy na něj vyráží dvojice značkařů. Jednak z bezpečnostních důvodů a také kvůli dělbě práce,“ podotkl.

Ivan Dostál je členem klubu přibližně třicet let, přestože na výlety vyráží už od malička. Dříve, za minulého režimu, fungovala turistika pod jinými organizacemi, a tak se do obnoveného klubu přidal až po revoluci a postupně se z běžného člena stal také značkařem.

Naše značení turistických tras je nejlepší na světě, říká letitý značkař

Hlavní výhodou členství pro něj nikdy nebyly slevy na akcích nebo jiné benefity. Největší hodnotu vidí ve společenství lidí se stejným zájmem. A přestože by se mohlo zdát, že má po tolika letech svá oblíbená místa, která navštěvuje stále opakovaně, opak je pravdou. „Raději poznávám nová místa,“ svěřil se Ivan Dostál.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Motorka se po střetu s autem rozletěla na kusy, jezdec zemřel na místě

Tragická nehoda u Branné si vyžádala smrt sedmačtyřicetiletého motorkáře. Jeho...

Tragickou dopravní nehodou v pondělí ráno skončil manévr sedmačtyřicetiletého motorkáře, který u obce Branná na Šumpersku nezvládl předjíždění nákladní soupravy. Náraz ve vysoké rychlosti do...

Jako v devadesátkách. Hlídku překvapila stará policejní škodovka, měla i majáky

Bizarní případ řeší prostějovští policisté. Zastavili staré „policejní“ auto,...

Zastavit při dopravní kontrole auto? Pro policistu běžná věc. Ale zastavovat policejní auto, to už je docela něco jiného. Přesně taková situace se ovšem stala v úterý večer v obci Kelčice na...

SPD je dno společnosti, které Babiš vytáhl do čela státu, kritizuje Tomáš Halík

Premium
Kněz Tomáš Halík před zaplněnou aulou Filozofické fakulty Univerzity Palackého...

Spiritualitu a politickou kulturu rozebíral populární katolický kněz a teolog Tomáš Halík na středeční přednášce v Olomouci. Při svém výkladu se dotkl i aktuálních témat jako sudetoněmeckého sjezdu v...

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Polka U46.101 na zastávce Kaproun v srpnu 2013

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Jak vzniká turistická trasa. Novou mají v Přemyslovicích, nejtěžší je administrativa

Nová turistická stezka v Přemyslovicích zavede pěší až k nové rozhledně.

Do turistických map se nově zapsala zelená trasa od Přemyslovic k Běleckému mlýnu a rozhledně Strážná, jejíž vznik zabral několik měsíců. Impulz přišel od starostky Přemyslovic, která chtěla nové...

9. května 2026  6:59

První v Česku. Olomoucká nemocnice má nový ultrazvuk s AI, zachytí i drobné změny

Ultrazvukový systém Samsung Medison R20 nově zlepšuje ve FNOL péči o pacientky...

Změna, která působí nenápadně. Znamená však velký posun v péči o pacientky. Oddělení mamární diagnostiky Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) nově pracuje s ultrazvukovým systémem...

8. května 2026  5:59

Guľa do Sigmy? Spíš ne. Olomouc řeší, koho na lavičku, ve hře je i setrvání Hapala

Sparťanský trenér Brian Priske (vpravo) se po pohárovém zápase s Rigou zdraví s...

Vyřešení trenérské otázky ve fotbalové Sigmě je stále v nedohlednu. Alespoň tak hovoří informace iDNES.cz, podle nichž vedení olomouckého celku s žádným trenérem ještě nezahájilo intenzivní námluvy.

7. května 2026  13:38

Muž na policejním parkovišti zapálil zadržené auto, chtěl tím zahladit stopy

Muž se v Prostějově pokusil zapálit auto odstavené na policejním parkovišti....

Svérázný způsob, jak ztížit vyšetřování, zvolil třiatřicetiletý muž v Prostějově. Ukradené auto, které používal a policisté jej po zabavení umístili na své parkoviště, se pokusil zlikvidovat tím, že...

7. května 2026  12:20

SPD je dno společnosti, které Babiš vytáhl do čela státu, kritizuje Tomáš Halík

Premium
Kněz Tomáš Halík před zaplněnou aulou Filozofické fakulty Univerzity Palackého...

Spiritualitu a politickou kulturu rozebíral populární katolický kněz a teolog Tomáš Halík na středeční přednášce v Olomouci. Při svém výkladu se dotkl i aktuálních témat jako sudetoněmeckého sjezdu v...

7. května 2026  12:02

Se strašákem půjdou z Olomouce do Prahy. Za obranu kultury a médií, říkají studenti

Studenti Divadelních a Filmových studií UP vyrazí na pochod za kulturu z...

Dají si pořádně do těla a riskují možná i nepříjemné konfrontace s odpůrci. Studenti uměnovědných oborů Univerzity Palackého v Olomouci plánují neobvyklou formu protestu. Na konci května vyrazí na...

7. května 2026  5:59

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Polka U46.101 na zastávce Kaproun v srpnu 2013

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  6. 5. 22:12

Pivovary Zubr mění taktiku. V létě budou vábit na lehkou pšenici i netradiční zážitky

Litovelský pivovar představil letní limitku pro rok 2026. Lehčí pšeničné pivo....

Spojení piva a muziky funguje, ale už nestačí. Největší pivovary Olomouckého kraje došly k závěru, že nalákat lidi k jejich značce musí také přes zážitky. Kempování v pivovaru, cesta se šerpou na...

6. května 2026  16:46

Don Giovanni jako vrchol operní sezony. Ikonický svůdník jinak, jeho kult svrhnou

Mozartův Don Giovanni bude vrcholem letošní operní sezony Moravského divadla...

Nezkrotný svůdník a manipulátor, kterému není nic svaté a který odmítá respektovat lidské i božské zákony. Mozartův Don Giovanni bude vrcholem letošní operní sezony Moravského divadla Olomouc. „Opera...

6. května 2026  14:35

Jako v devadesátkách. Hlídku překvapila stará policejní škodovka, měla i majáky

Bizarní případ řeší prostějovští policisté. Zastavili staré „policejní“ auto,...

Zastavit při dopravní kontrole auto? Pro policistu běžná věc. Ale zastavovat policejní auto, to už je docela něco jiného. Přesně taková situace se ovšem stala v úterý večer v obci Kelčice na...

6. května 2026  13:01

Policisté si posvítili na túrování motorů, vyzbrojili se novým přístrojem

Policisté se během dopravní hlídky zaměřili také na hlasitost motorů (2. května...

Policisté v Olomouckém kraji mají jako první v republice mobilní hlukoměr. Přístroj poslouchá, zda je burácení a túrování motorů v normě, či už nad limitem. Policie novinku vyzkoušela v praxi o...

6. května 2026  5:11

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

5. května 2026  11:03,  aktualizováno  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.