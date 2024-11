Záplavy snížily návštěvnost památek v kraji, Olomouc očekává adventní turisty

Do návštěvnosti se promítly hlavně zářijové povodně, nepomohlo ani to, že památky zůstaly otevřené až do prvního listopadového víkendu.

Největší pokles zaznamenal hrad Bouzov, který loni navštívilo rekordních 117 681 lidí, letos počet příchozích nepřekročil sto tisíc, zastavil se na čísle 99 158.

Méně lidí vyrazilo také na hrad Šternberk na Olomoucku, meziročně o 1 184 míň. Počet návštěvníků klesl přibližně o dva tisíce také zámcích Jánský Vrch na Jesenicku a ve Velkých Losinách na Šumpersku.

„Návštěvnost ovlivnilo nejen horké letní počasí, kdy lidé vyráželi častěji k vodě, ale i opakované silné bouřky či zářijové povodně. A také nám chyběli ti návštěvníci, kteří o prázdninách vyrazili na dovolenou do zahraničí. Skladba typických návštěvníků památek zůstává stejná, o prázdninách jsou to převážně rodiny s dětmi a skupiny přátel, mimo hlavní návštěvnickou sezónu jsou to jednotlivci a skupiny seniorů,“ uvedla mluvčí regionální pobočky Národního památkového ústavu Dagmar Šnajdarová.

Doplnila, že otevřené zůstanou památky s celoročním provozem a také ty, které mají připravené speciální programy, například adventní či vánoční prohlídky.

Odliv turistů zaznamenaly i další památky v kraji. Méně lidí letos dorazilo také na hrad Helfštýn, který je již několik let na špici krajského žebříčku návštěvnosti.

„V loňském a předloňském roce jsme měli opravdu výrazné rekordy, letos se zatím ještě neblížíme ani k pomyslné hranici sto tisíc návštěvníků. Ještě budou počty do konce roku přibývat, nicméně už nechystáme žádnou velkou akci, jako byl například kovářský festival Héfaiston, bude se tak spíše jednat jen o desítky, možná stovky lidí,“ řekl kastelán hradu Helfštýn Jan Lauro.

„Zklamaní z menší návštěvnosti určitě nejsme, letošní sezona se mnohem více blížila pro nás běžnému průměru. Začátek byl naopak opravdu dobrý, na všechny připravené akce nám vyšlo skvělé počasí a díky tomu k nám zavítalo velké množství lidí. Naopak v září už návštěvnost skokově poklesla, bylo vidět, že mají lidé jiné starosti kvůli povodním,“ dodal kastelán.

Netáhly hory ani lázně

Zářijové povodně se také výrazně podepsaly na počtu turistů, kteří se rozhodli na Jesenicku a Šumpersku ubytovat.

Podle údajů Českého statistického úřadu z minulého týdne se počet ubytovaných meziročně snížil o více než devět procent a klesl tak na nejnižší úroveň za posledních pět let.

Dle statistik do Olomouckého kraje ve třetím čtvrtletí zavítalo 205 461 českých turistů, ze zahraničí se v kraji ubytovalo 46 492 lidí.

Hosté strávili od července do konce září v krajských hotelech, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních dohromady 780 421 nocí. V průměru připadlo na jednoho návštěvníka 3,1 přenocování.

Méně hostů zaznamenaly ve třetím čtvrtletí také lázně v kraji, meziročně se jejich počet snížil o čtyři procenta.

Podle statistiků návštěvníci ubyli nejen v oblastech, které přímo zasáhly ničivé povodně, mnozí turisté plánované pobyty na Jesenicku a Šumpersku zrušili i kvůli obavám ze stavu regionu i poničené infrastruktury.

S koncem turistické sezony naopak nepočítají v Olomouci, tamní informační centrum se teprve chystá na další vlnu návštěvníků spojenou s adventními trhy.

„Olomouckým informačním centrem do konce října letošního roku prošlo bez mála pětašedesát tisíc návštěvníků, z toho třetina byla zahraničních. Tradičně je to nejvíce polských a německy hovořících návštěvníků. Letos je vidět i nárůst turistů mimo Evropu, často z Jižní Ameriky, překvapivě i Italů i Francouzů. Očekáváme, že se do konce roku dostaneme k číslu sedmdesát tisíc,“ zhodnotila vedoucí centra Jitka Lučanová.

Turisté do krajského města nejčastěji míří za zábavou a zážitky, které se na rozdíl od památek neomezují pouze na teplejší část roku.

„Stírají se rozdíly mezi letní a zimní turistickou sezonou. Naše město láká k návštěvě od jara do Vánoc, jen první zimní měsíce jsou klidnější. Zároveň vnímáme, že se mění preference návštěvníků a jen pouhé památky nestačí. Lidé jezdí do Olomouce za zážitky a za kulturou. V letošním roce například zaznamenáváme výrazný zájem o Olomouckou regionální kartu,“ popsala Lučanová.

17. září 2024