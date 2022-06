Milovníky kempování láká Polsko, v českých areálech u hranic zájem klesá

„Nějaké rezervace máme, ale není to, co to bývalo. Letos možná lidé více cestují do zahraničí, když už to jde, nebo mají možná strach kvůli zdražování,“ řekla provozovatelka autokempinku Dolina ve Vrbnu pod Pradědem Ludmila Knápková.

V kempech na severu mají problém i se zahraničními klienty. „Bohužel nejsou cizinci, přijíždělo vždycky hodně zákazníků z Polska, Nizozemska a Německa. Teď máme 99 procent zákazníků z České republiky,“ informoval majitel kempu Mlýn ve Velkých Losinách Mariusz Jakubowski.