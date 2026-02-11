Podle Českého statistického úřadu do hromadných ubytovacích zařízení v regionu přijelo v roce 2025 přes 816 tisíc hostů, což meziročně znamená o 8,4 procenta více. Šlo o nejlepší výsledek od roku 2012.
„Za minulý rok jsme měli v rámci všech krajů největší meziroční nárůst. Vzrůstající trend trvá dlouhodobě už od covidu, lidé cestují stále víc,“ potvrzuje ředitel Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje Radek Stojan.
Lázeňství se na tomto růstu také zčásti podílelo, v jeho ubytovacích zařízeních se loni ubytovalo přes 47 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 8,3 procenta. Všechny lázně regionu přitom mají jedno společné, většinu jejich klientely tvoří dlouhodobě tuzemští hosté.
„U nás tvoří návštěvníci z Česka 99 procent z celkového počtu. Ze zahraničí k nám přijíždí pouze zlomek, nejčastěji ze Slovenska a v menší míře z Polska,“ uvádí například mluvčí Termálních lázní Velké Losiny Miroslav Slaný.
Velmi nízký podíl cizinců podle vedení lázní není náhodný. „Souvisí především s charakterem lázeňských pobytů, tedy delšími léčebnými programy, jež tradičně využívá zejména domácí klientela,“ říká provozní ředitelka Jana Fialová.
Zahraniční hosté podle ní region znají, ale přijíždějí krátkodobě a dávají přednost zážitkovým produktům. „Pro ně je výrazně atraktivnější Termální park Velké Losiny než tradiční léčebné pobyty,“ doplňuje Fialová.
Cílení na zahraniční hosty se nevyplatí
Podobnou zkušenost mají i Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku. „Zahraničních hostů je pod jedno procento,“ přibližuje ředitel Roman Provazník. Podle něj hraje roli horší dopravní dostupnost i silná konkurence polských lázní za nedalekými hranicemi.
„Máme odzkoušeno, že náklady na cílení zahraničních hostů neodpovídají výsledku,“ říká.
Největší lázeňské zařízení v kraji, zmíněné Velké Losiny, označují rok 2025 za stabilní. V prvním čtvrtletí sice zaznamenalo zhruba tříprocentní pokles počtu hostů kvůli rekonstrukci termálního bazénu v hotelu Eliška, po obnovení provozu se však čísla vrátila na běžnou úroveň.
Priessnitzovy léčebné lázně pak hlásí meziroční lehký pokles návštěvnosti přibližně o pět procent oproti roku 2024, kdy jimi prošlo 14 320 klientů.
„Podle předběžných rezervací se sezona 2026 drží na hranici loňského roku,“ doplňuje Provazník.
Povodně lázně nezasáhly, přesto jim ubraly hosty
Také další lázně z Jesenicka v Dolní Lipové zaznamenaly podle obchodní manažerky Jitky Janíčkové mírný úbytek hostů. Důvodem byly povodně, ovšem nikoliv přímé škody, ale mediální obraz.
„Museli jsme první půlrok vysvětlovat, že fungujeme a že krajina i služby jsou tu v pořádku,“ popisuje. Lázně loni evidovaly 5 960 hostů.
S návratem turistů do hor po povodních pomáhalo i hejtmanství. „Cestovní ruch se v Jeseníkách po povodních zastavil. My jsme proto dělali slevové pobyty pomocí voucherů, což určitě mělo dopad na to, že se podařilo krizi překonat,“ vyzdvihuje Stojan.
Růst hlásí třeba lázně ve Slatinicích na Olomoucku. „U samoplátců evidujeme meziroční nárůst o pět procent, u pobytů hrazených zdravotními pojišťovnami o sedm procent,“ nastiňuje výkonná ředitelka Silvie Vyroubalová. Zájem o víkendové pobyty pak meziročně vzrostl o 15 procent.
Trend krátkých úniků? Ne všude
V menších lázních je patrné zkracování pobytů. Třeba v Dolní Lipové je nejprodávanější třídenní wellness pobyt. „U samoplátců je absolutním bestsellerem pobyt na tři dny. Termíny kolem svátků jsou okamžitě vyprodané,“ říká obchodní manažerka Janíčková.
Zato Velké Losiny jdou proti trendu „víkendových úniků“, zhruba 70 procent samoplátců zde volí týdenní pobyty. Krátkodobé pobyty na dvě až tři noci tvoří přibližně jen 30 procent návštěvnosti.
Navíc tam dokončili rekonstrukci termálního bazénu v hotelu Eliška a letos k němu přibude nový termální bazén Marie. „Na rok 2026 připravujeme dokončení rekonstrukce hotelu Diana,“ doplňuje mluvčí Slaný.
Priessnitzovy lázně investují hlavně do oprav fasád, střech a oken. „Udržujeme naše budovy, takže velké investice patří do údržby. Letos nechystáme žádnou velkou výstavbu,“ přibližuje ředitel Provazník.
Slatinice připravují rozsáhlou modernizaci odborného léčebného ústavu a letos oslaví 500 let od založení. Dolní Lipová pro změnu dokončuje rekonstrukci hotelu Slezský dům, otevře novou lázeňskou kavárnu a připravuje projekt nového balneoprovozu.