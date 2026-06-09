Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Stánkaři brání tržnici. Město chce, aby se prostor více využíval jako náměstí

Ondřej Zuntych
  15:10
Prodejci z olomouckého tržiště nepolevují ve snaze bránit současnou podobu místa před snahou radnice o jeho pestřejší využití. Pod peticí proti úpravám se sešlo 1 500 podpisů. Myšlenkou města je, aby prostor sloužil víc jako náměstí. Uspořádalo k tomu i veřejné setkání. Mezitím změnila majitele roky prázdná historická budova tržnice, radní už s ním začali jednat.
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice

Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice | foto: M2AU

Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
11 fotografií

Vedení Olomouce i úředníci se poslední roky snaží místo spojující centrum a obchodní centrum Šantovka zatraktivnit. „Prostor dnes slouží nejen jako tržiště, ale i jako parkoviště či plocha pro kolotoče, přičemž jeho celkové uspořádání, technický stav i kvalita veřejného prostoru nevyužívají plný potenciál místa,“ popsala již dříve Jana Křenková z Kanceláře architekta města.

Na pondělním olomouckém zastupitelstvu kvůli tomu vystoupila autorka petice Petra Hradilová. Ačkoli sama považuje revitalizaci místa za potřebnou, k záměrům města jí chyběly podle jejích slov jasné informace. Proto se obrátila na představitele radnice a nakonec začala sbírat podpisy lidí se stejným názorem. Tedy že změny mohou přinést i hodně problémů.

„Trhy jsou motorem veřejného prostoru“

„Tržiště není prázdná městská plocha, která hledá využití. Není to eventový prostor, je to specifický městský organismus. Trhy mají přirozeně navazovat na budovu tržnice, nebýt od ní oddělené velkou reprezentativní plochou. Trhy nejsou doplněk veřejného prostoru, jsou jeho motorem,“ řekla.

Hlavní obavy pramení z návrhu přesunout desítky betonových prodejních stolů z místa vedle budovy tržnice více na okraj prostoru směrem k rušné třídě Svobody.

„Chci vás poprosit, abyste před definitivním rozhodnutím znovu zvážili umístění tržiště a jeho vztah k historické budově tržnice. Přijďte v sobotu na tržnici. Ne na prezentaci projektu, přijďte mezi lidi, poslechněte si jejich rozhovory, sledujte, jak se zde potkávají generace a jak místo skutečně žije,“ sdělila na jednání Hradilová.

Nechceme úpravy tržiště, bojují lidé peticí. Místo nebude horší, zní z radnice

„Lidé si odtud neodnášejí jen zeleninu, ovoce, maso a kávu. Odnášejí si také zážitky, vztahy a emoce. V době, kdy se stále více věcí odehrává online a mezilidské vztahy se vytrácejí z veřejného prostoru, mají místa přirozeného setkávání mimořádnou hodnotu,“ apelovala autorka petice. Razantní změny podle ní mohou z místa udělat jen „venkovní supermarket“.

Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
11 fotografií

Hradilová připomenula, že dlouho nevyužívaná budova má nového majitele. Dosavadní vlastníci zde uvažovali o zřízení moderní tržnice, nakonec na to ale nikdy nedošlo. Trhovci věří, že teď by konečně mohla přijít změna.

„Nový vlastník má vztah k zemědělství a lokální produkci. Do budoucna zde chce vybudovat živou městskou tržnici a o to více se nabízí otázka, zda není vhodné s ním koordinovat podobu venkovní plochy. Poprvé se otevírá možnost řešit tržnici jako celek, tedy budovu i veřejný prostor společně. Vzniká i spolek pro olomoucké tržiště, který spojuje aktéry,“ uvedla Hradilová.

Koncerty, kavárna či skatepark. Olomouc znovu zkouší proměnit a oživit tržnici

Budovu z konce 19. století poslední majitel nabízel za přibližně 50 milionů korun. Nedávno ji koupil podnikatel Ilja Spurný, jemuž patří například olomoucká poliklinika SPEA či zemědělská společnost Statek Nový Dvůr.

„S majitelem jednáme. Je na začátku procesu, bude vybírat architekta na studii, revitalizace budovy je na více let. Jeho požadavky zatím jsou, aby byly prodejní stoly u budovy a výrazně posilněné parkování zákazníků,“ reagoval náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc), který se stará o architekturu a urbanismus.

Zároveň s trhy skatepark i lepší přístup k vodě

Parkování na ploše tržiště vyloučil, město ale prověří kapacity pro auta v Aksamitově ulici a na jižní straně prostranství směrem k Šantovce.

„Práce budou etapizované, aby se vzájemně neovlivňovaly. Tržiště je možné řešit několika možnými způsoby uspořádání včetně toho, které známe dnes. Lze to různě kombinovat podle zájmu trhů,“ ujistil Pejpek, že zachování trhů je priorita. Připomenul, že navrhované umístění stolů u městské třídy je doplněno o stínění a stromy, což stávající poloha neumožňuje.

„Místo je navržené tak, aby tam mohly být stejné funkce jako na historických náměstích. Je tu prostor pro rozvoj gastrozóny, drobného prodeje, vznikne malá plocha pro skatepark, zlepší se prostupnost napříč územím pro cyklisty a chodce. Chceme zpřístupnění břehů Mlýnského potoka, kde navazujeme na probíhající studii vodáckého kanálu. Projekt má hodně motivů a zlepšení,“ dodal Pejpek.

„Nechceme prašnou plochu, kde se většinu dní nic neděje,“ shrnula primátorka Miroslava Ferancová (ANO).

Na tržnici stromy, autům parkovací dům, radí Olomouci studenti architektury

Koncem dubna radnice uspořádala k budoucí podobě trhů veřejné setkání, kam přišlo zhruba šest desítek lidí.

„Z debaty vyplynula nutnost dořešit detaily zásobování a provozu trhů. Projektant potvrdil, že řada konkrétních připomínek, jako je materiál laviček nebo množství stojanů pro kola je již v projektu zahrnuta. Některé další budou ještě odborně prověřeny, například zásobování, parkování dodávek či vymezení pěší zóny,“ shrnula ve zprávě k setkání Kancelář architekta města.

Ve stopách urbanisty Camilla Sitteho

Ačkoli chystané změny vyvolávají diskuze, nepůjde ještě o zásadní proměnu celé lokality. Vzdálenější budoucnost prostoru tržnice a starého autobusového nádraží má řešit už zahájená dvoufázová otevřená urbanistická soutěž.

„Jedná se o poslední nedokončenou část pásu zástavby podél třídy Svobody, jehož koncept navrhnul v souvislosti s bouráním hradeb před více než 100 lety pro radu města známý urbanista Camillo Sitte. Cílem soutěže je získat plán pro výhledovou celkovou přestavbu území. Pokud bude příznivě přijat a následující vedení města se s ním ztotožní, příprava výstavby se odhaduje na 15 a více let,“ doplnila k několikamiliardové investici mluvčí radnice Lenka Jedličková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podnikatel si u Svatého Kopečku postavil k pozemku štěrkovou cestu, hrozí mu pokuta

Zpevněná cesta, kterou v ochranném pásmu olomoucké baziliky na Svatém Kopečku...

Pokuta až dva miliony korun hrozí olomouckému podnikateli a developerovi Josefu Tesaříkovi kvůli stavbě zpevněné cesty nedaleko poutního místa Svatý Kopeček. Podle magistrátu porušil pravidla pro...

Paraglidista narazil do skály, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel

Nešťastný pád paraglidisty, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel s jeho týmem

Jedno špatné rozhodnutí, prudký pád a náraz do skály. Takové neštěstí zažil paraglidista, který si z nepříjemného incidentu odnesl četná poranění. Krátce po jeho pádu místem projížděl prezident Petr...

„Lituju, že jsem si nad obětí nezapálil.“ Dle znalců nelze vraždícího mladíka napravit

Premium
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného...

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem. Vykolejil vagon, osm zraněných

Na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil vlak do kamionu....

Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil v pátek ráno osobní motorový vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly necelé tři desítky lidí, osm...

Inspekce zavřela restauraci kvůli švábům. Udání a veřejná poprava, brání se podnik

Premium
Restaurace u Šmoldasů v Litovli má dlouhou tradici. Inspektoři našli v...

Při příjezdu do Litovle na Olomoucku nejde restaurace u Šmoldasů přehlédnout, stojí zde už dlouhé roky. Za tu dobu se v ní vystřídalo mnoho provozovatelů. Někteří vařili asijskou kuchyní, jiní...

Při nabíjení elektrokola v bytě vzplála baterie, škoda po požáru je tři miliony

Hasiči zasahovali v Janského ulici v Olomouci při požáru, který vznikl při...

Ranní požár panelového domu v Janského ulici v Olomouci způsobil v úterý škodu tři miliony korun. Oheň se podle hasičů začal šířit při nabíjení baterie elektrokola v pokoji bytu.

9. června 2026  10:32

Srazil bratra autem, pak ho zbil golfovou holí. Pokus o vraždu míří k soudu

Najel na něj autem a zbil golfovou holí. Muž brutálně napadl bratra

Olomoučtí kriminalisté navrhli obžalovat jednašedesátiletého muže, který podle nich dvakrát najel autem na svého bratra a poté ho zbil golfovou holí. Incident se stal loni v červnu v blízkosti...

9. června 2026  9:27

Kontroverzní SEFO je blíž, stavba má povolení. Odpůrci změní názor, věří autor

Vizualizace podoby Středoevropského fóra jak ji pro olomoucké Muzeum umění...

Příprava stavby Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) nyní po mnoha letech dokráčela k důležitému milníku – projekt získal stavební povolení. Originální návrh výstavního prostoru odkazující svým...

9. června 2026  5:59

Vražda z Mírova spěje k obžalobě. Muž, který už jednou zabil, nechce dohodu o vině

Věznice Mírov na Šumpersku, odkud Kajínek utekl.

Státní zástupkyně Michaela Šoková navrhla obžalovat šestatřicetiletého muže z vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, hrozí mu až výjimečný trest. Muž se k činu kriminalistům doznal, o uzavření dohody o...

8. června 2026  17:58

Z přehřáté baterie hybridu stoupal toxický kouř. Hasiči auto hlídali dva dny v kuse

Přehřátá baterie auta s hybridním pohonem si vyžádala zásah čtyř hasičských...

Zásah čtyř hasičských jednotek a následnou dvoudenní nepřetržitou kontrolu si vyžádala technická závada na automobilu značky Audi s hybridním pohonem. U zaparkovaného vozu v Jeseníku začalo hořet...

8. června 2026  16:22

Inspekce zavřela restauraci kvůli švábům. Udání a veřejná poprava, brání se podnik

Premium
Restaurace u Šmoldasů v Litovli má dlouhou tradici. Inspektoři našli v...

Při příjezdu do Litovle na Olomoucku nejde restaurace u Šmoldasů přehlédnout, stojí zde už dlouhé roky. Za tu dobu se v ní vystřídalo mnoho provozovatelů. Někteří vařili asijskou kuchyní, jiní...

8. června 2026  12:35

Rachot motorů nevadí ani místním. Jak vypadal 121. ročník ikonického Ecce Homo?

Pohled na start závodu Ecce Homo. (červen 2026)

Už v ranním svozovém autobusu panuje natěšená atmosféra. Skupinky lidí se domlouvají, jestli si kolem jedenácté hodiny zajdou na oběd, či to dnes vydrží s nakoupenou svačinou, popřípadě párkem v...

8. června 2026  10:59

Jedenáct let ho věznili nezákonně. Soud rehabilitoval arcibiskupa Matochu

Arcibiskup Josef Karel Matocha na archivním snímku

Olomoucký okresní soud v pondělí rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu (1889-1961), který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti bez právního podkladu vězněn v rezidenci...

8. června 2026  9:35,  aktualizováno  10:06

Ghana nás přehrála. Nový formát? Hrát by měli jen ti nejlepší. Rozehnal o MS i Sigmě

Premium
David Rozehnal - bývalý reprezentační fotbalový obránce s bohatou kariérou v...

Když vidíte, jak v pětačtyřiceti dovede kopat šestou ligu a dirigovat družstvo Kožušan z Olomoucka, hned si vzpomenete, jaký bombarďák to v dobách své aktivní kariéry byl. David Rozehnal v sobě...

7. června 2026

Franz Josef před nástupem na trůn zvracel, Olomouc byla krátce centrem monarchie

Premium
Mladého Františka Josefa a jeho předchůdce Ferdinanda I. při převzetí moci dne...

Z pohledu dějin šlo o zásadní událost. Když ale František Josef převzal v Olomouci 2. prosince 1848 ráno rakouský trůn, o změně vědělo jen pár zasvěcených. Vládnout ohromné habsburské říši bylo pro...

7. června 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Olomoucké výstaviště naposledy láká na krásu masožravých rostlin včetně českých

Olomoucké výstaviště opět láká na výstavu masožravých rostlin Živé pasti.

Už jen tento víkend mají botaničtí nadšenci na to, aby si vyrazili prohlédnout výstavu stovek masožravých rostlin s názvem Živé pasti, která je k vidění ve sbírkových sklenících olomouckého...

6. června 2026  6:56

Horské svahy kolem Pradědu zachraňuje stovka ovcí, doplní je koně a skot

V okolí Petrových kamenů a Pradědu se od začátku června opět pase přibližně 100...

Na jesenické svahy mezi Ovčárnou, Pradědem a Petrovými kameny se 1. června vrátilo stádo stovky ovcí z Rýmařovska, které budou až do září pomáhat s obnovou vzácných alpinských trávníků. Tradiční...

6. června 2026  6:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.