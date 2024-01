Olomouc ladí vize pro tržnici, letní kino či okolí řeky. Část vyřeší už letos

Podobu čtvrtmiliardových protipovodňových úprav Moravy ve čtvrtích Lazce a Černovír chce Olomouc získat ve veřejné soutěži. Smyslem je zapojit řeku víc do života města.

Při loňské veřejné debatě například lidé vyjádřili přání větších možností rekreace, lepšího využití břehu pro jízdu na kole, a někteří by chtěli dokonce sáňkovací svah pro děti z lazeckého sídliště. Návrhy studentů brněnského VUT zase k vodě umisťovaly pláže nebo meditační park.

„Řeka Morava po staletí tvořila spíše bariéru. Byť jsme všichni tvrdili, že je integrální součástí města, jež na ní leží, tak jsme se k ní opravdu dlouhou dobu chovali spíš jako k bariéře, kterou jsme se snažili umělým způsobem překonávat a usměrňovat,“ řekl před časem primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Ten očekává, že výsledkem soutěže bude „pojetí řeky jako živého organismu“.

Krajinářská soutěž se koná vůbec poprvé

Třetí etapa ochranných opatření proti povodním se týká úseku od mostu v Komenského ulici po křížení Trusovického potoka s železniční tratí Olomouc–Praha. Stavba se nakonec rozběhne až jako poslední, jelikož už na jaře začnou práce na čtvrté etapě na jihu města.

„Krajinářská soutěž na podobu protipovodňových opatření se začala připravovat už v předcházejícím volebním období. Nevybavuji, si že by tady za posledních třicet let vůbec kdy byla, je to výjimečná věc,“ shrnul náměstek primátora pro strategie Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

„Další postup v tuto chvíli není stanoven. Soutěž je ve smyslu studie, na jejímž základě se bude zpracovávat projektová dokumentace, pak se bude hledat financování,“ dodal.

Lhůta pro podání nabídek je v první fázi do konce dubna, další do října. Na skicovném radnice rozdělí 1,8 milionu korun.

Jinde bude jasněji už brzy

Už příští měsíc má být dále rozhodnuto v záležitosti provozovatele letního kina, a to v nadvakrát vypsaném koncesním řízení. To má hodnotu deseti milionů korun, Olomouc v něm totiž svěří populární zelený areál pod svatováclavskou katedrálou vybranému zájemci na dvacet let. Přihlásili se dva uchazeči.

„Nový provozní by mohl nastoupit už na podzim, bude záležet na dohodě se současným provozovatelem. Nebylo ale dáno jasné datum, do něhož by mělo dojít k předání,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti).

O provoz se přihlásil kolektiv kolem podnikatele a předsedy olomouckého hnutí spOLečně Roberta Runtáka a dosavadní provozní tým spojený s lidmi z kina Metropol pod hlavičkou Olomoucký letňák. Vítěz bude mít kromě pořádání kulturního programu za úkol místo zvelebit a postavit novou restauraci.

Na větší proměnu čeká rovněž prostor městské tržnice na kraji historického jádra. Předloni nakonec navštěvované místo radnice jedinému zájemci, jímž byla společnost Čiperná tržnice podnikatele Richarda Benýška, nepřidělila a správu dočasně svěřila městské akciové společnosti Výstaviště Flora Olomouc.

Lokalita naproti tržnici je na začátku

Situace by se ale mohla změnit. „Na podzim byl seminář asi deseti architektonických studií. Na základě toho zpracoval útvar hlavního architekta kompilaci, výsledný návrh. Konzultuji ho s dosavadními zájemci, nejspíš v únoru ho předložím do rady města,“ sdělil Pejpek.

„Je několik variant, jak dál. Buď to bude spravovat Flora a místo se bude měnit po dílčích částech s nájmy drobnými uživateli, nebo se vrátíme k principu koncese na celek. Jsme na začátku,“ dodal náměstek.

Benýšek MF DNES potvrdil, že minulé pondělí podal nabídku. Debaty se ale týkají jen části prostoru u tržnice. Proměna protějšího prostranství na opačné straně třídy Svobody se stanovišti autobusů a parkovištěm vyžaduje delší přípravu. K výrazným úpravám dosud žádné vedení města nepřistoupilo.

K nevzhledným místům Olomouce patří mimo jiné bývalé autobusové nádraží u tržnice.

„Letos se budeme zabývat otázkou koncepčního řešení celého prostoru, ale bude to jen začátek debaty o využití. Chceme posbírat informace, udělat zadání na finální řešení prostoru a pak na vše vyhlásit velkou soutěž. Ovšem to je otázka roku až dvou,“ nastínil Pejpek.

Město dál řeší i budoucnost zimního stadionu

Zřejmě nejsledovanější výběrové řízení se ovšem nyní ve městě týká stavby nové multifunkční haly. Do konce ledna se konají takzvané předběžné tržní konzultace, do nichž se může přihlásit kdokoli, kdo by byl schopen postavit novou arénu nebo zrekonstruovat letitý olomoucký zimní stadion v Hynaisově ulici.

16. května 2023

Jak už MF DNES v minulosti informovala, variantu novostavby nabízí v bývalém brownfieldu po vojenských opravárenských závodech ve Velkomoravské ulici developer Richard Morávek. Zájem o rekonstrukci zase naznačil podnikatel Benýšek. Kromě zajištění zázemí nicméně radnice předpokládá, že si vítěz vezme na starost i provoz haly.

„Výstavba nové multifunkční haly bude provedena soukromým investorem na jeho riziko. Stane se rovněž vlastníkem a zajistí též následný provoz multifunkční haly,“ stojí ve veřejné zakázce s dovětkem, že město je připravené diskutovat o finanční podpoře.

V uvažovaném horizontu třiceti let se výdaje rozpočtu pohybují ve stovkách milionů korun.