Drsná pomsta za výpověď z nájmu. Muž poničil vybavení bytu a pak ho zapálil

Autor:
  12:01
Nepříjemné překvapení čekalo majitele bytu v domě stojícím v Tršicích na Olomoucku. Ten se rozhodl dát nájemníkovi výpověď a teď musí řešit poškozený byt se škodou ve stovkách tisíc korun. Dotyčný totiž situaci neunesl a rozhodl se pomstít.

Muž dostal výpověď z nájmu, v bytě poté poničil vybavení a také založil požár. | foto: Policie ČR

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjely k nahlášenému požáru před pondělní půlnocí.

„Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů. Požár vznikl v jedné místnosti bytu, na místě byla jedna zraněná osoba, která se nadýchala zplodin. Hasiči jí poskytli první pomoc a poté předali do péče záchranné službě,“ uvedla mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

Vyšetřovatelé hasičů a policie hned během prvotního ohledání po uhašení plamenů konstatovali, že oheň byl založen úmyslně. Devětačtyřicetiletý nájemník bytu teď za to čelí trestnímu stíhání.

„Podle závěrů vyšetřování nejprve poškodil vybavení bytu a následně založil požár, který způsobil zakouření všech místností. Muž se nakonec k činu doznal, jeho motivem byla pravděpodobně výpověď z předmětného bytu, ze kterého se měl vystěhovat,“ shrnula policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Způsobená škoda je vyčíslena na téměř 300 tisíc korun, muži hrozí za trestný čin poškození cizí věci v krajním případě až rok vězení.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Graubner se tvrdě opřel do Stačilo!. Ať se zastává chudých, reaguje Maláčová

Pražský arcibiskup Jan Graubner se ostře vymezil proti hnutí Stačilo!. Čechy vyzval, aby se při volbách rozhodovali odpovědně. Podle jeho vyjádření pro Aktuálně.cz není možné přehlížet, že toto...

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

Manžel poslankyně STAN čelí trestnímu stíhání z krácení daně

Policie obvinila manžela jedničky olomoucké kandidátky STAN Hany Naiclerové z zkrácení daně. Jan Naicler sám připustil, že v daňovém přiznání „nezohlednil“ částku téměř 1,2 milionu korun týkající se...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12

Kopání do dveří a vulgární nadávky. Lékař musel krotit agresivního opilce

Dramatické chvíle zažil zdravotnický personál i pacienti na Olomoucku, kde opilý muž ve zdravotním středisku slovně zaútočil na doktora a sestru, a nakonec došlo i na fyzickou potyčku. Lékaře celá...

2. října 2025  17:32

Koloběžkář narazil do auta. Pomohli mu hasiči, kteří jeli právě kolem na výlet

Že je pro hasiče pojem volno relativní, potvrdila ve středu dopravní nehoda, jež se odehrála v jedné z olomouckých ulic. Koloběžkář se tam zranil poté, co narazil do auta, téměř ihned se ale dočkal...

2. října 2025  16:43

ŘSD získalo povolení pro stavbu druhého úseku D55 z Kokor do Přerova

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo stavební povolení na druhou polovinu dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem. Do konce letošního roku bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele této...

2. října 2025  15:34

Osmnáctiletý muž kvůli urážce zosnoval vraždu, za ubodání soka mu hrozí 20 let

Bleskové vyřešení vraždy ohlásili kriminalisté z Olomouckého kraje. Násilný čin se stal v noci na úterý v obci Dlouhá Loučka, kde ve starém kravíně našla policejní hlídka mrtvého jednatřicetiletého...

2. října 2025  12:16,  aktualizováno  12:59

Vodit hráče za ručičku? Už nechci. Šéf Sigmy o chodu klubu i vztazích s fanoušky

Premium

Unikátní fotbalová cesta. Nenápadný hybatel olomoucké Sigmy Aleš Škerle je s hanáckým celkem spjatý už od mládí, kdy si ho vyzobli z rodné Třebíče. Prošel mládeží, přes B-tým se vypracoval v...

2. října 2025

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

2. října 2025

Hodiny trpěli ve tmě, hrozil čtyřsetmetrový pád, líčí hasič záchranu dělníků z tubusu

Premium

Když loni v červnu vyjížděli hasiči ze Šumperka k zásahu v Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách, byla to už ostrá akce. Jen týden předtím tam totiž pouze nacvičovali. Za jejich...

1. října 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  1.10 15:03

Podvodnice cílila hlavně na muže, vylákala z nich miliony. Soud jí uložil podmínku

Za podvodné vylákání více než 12 milionů korun od dvou desítek poškozených olomoucký krajský soud uložil jednatřicetileté Soně Zapletalové podmíněný trest. Nařídil jí také uhradit škodu lidem, kteří...

1. října 2025  10:31

Machovský se usadil v Olomouci. Konečně nežijeme jako kočovný cirkus, těší ho

Loni přišel jako last minute posila. Kvůli zranění brankáře Branislava Konráda si hokejová Olomouc narychlo sehnala Matěje Machovského, gólmana se zkušenostmi z KHL, Finska či Sparty. Trefa. Fanoušci...

1. října 2025  10:26

Oblíbené výlovy rybníků se blíží, kapři letos v Olomouckém kraji nepodraží

Podzimní čas výlovů se blíží a lidé z Olomouckého kraje se mohou těšit na tradiční akce a bohatou nabídku. A rybáři mají dobrou zprávu, protože nezdraží.

1. října 2025  9:11

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.