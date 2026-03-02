Ochrana Troubek je blízko. Po 30 letech od katastrofy už obec ví, jaké budou hráze

Povodně v roce 1997 vzaly v Troubkách život devíti obyvatelům, zničily přes tři sta domů a způsobily stamilionové škody.
Aby toho nebylo málo, V roce 2010 řeka Bečva vesnici vyplavila znovu. „Možná by se dalo čekat, že po tolika letech už mají Troubky hotovou protipovodňovou ochranu. Ale až donedávna to tak nebylo,“ hlásila na podzim společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba na svém facebookovém účtu.
Ochrana pro obec Troubky je navržena kolem téměř celého jejího obvodu v délce několika kilometrů.