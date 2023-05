Třicítkové zóny část řidičů štvou, experti je ale hájí a dál jich přibývá

Maximálně třicítkou lze nyní jezdit v přerovských v ulicích Jižní čtvrť I, Lančíkových, Durychova a Generála Rakovčíka.

„Občané těchto ulic si stěžovali, že auta tudy jezdí příliš rychle, a žádali od nás řešení. Rozhodli jsme se jít touto jednoduchou cestou, která je účinná a levnější než stavět na silnici retardéry,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

„Snížení rychlosti v některých lokalitách jsme měli i v Plánu udržitelné mobility Přerova, který hledá způsoby, jak zlepšit kvalitu života a veřejného prostoru do roku 2035,“ podotkl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Jde o první takovou zónu ve městě. Podle primátora přitom není vyloučeno, že další by mohly v obydlených částech následovat.

V obytných zónách to má důvod, říká expert

Omezení považuje krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz za krok správným směrem.

„Jízda třicítkou v těchto místech znamená zdržení v desítkách vteřin. Není to nic, co by řidičům mělo vadit. Mimořádně ale zvyšuje bezpečnost. Je totiž velký rozdíl, jestli auto vrazí do cyklisty či chodce třicítkou, nebo padesátkou. Když jede řidič třicítkou, má šanci to ubrzdit,“ vysvětlil Charouz.

Podle něj šoféři často v těchto zónách hledají místo k zaparkování, dívají se, kam by odbočili, a pozornost je tak velmi roztříštěná.

V Olomouci platí maximální rychlost 30 kilometrů v hodině například na Tabulovém vrchu, v ulicích Na Vozovce, Polívkova či Krapkova. Podle Charouze ale většinou motoristé rychlost v těchto zónách nedodržují.

„Český řidič má pocit, že když jede třicítkou, tak se plazí a nic nestihne. Tyto zóny platí ale tam, kde jsou přednosti zprava, hustý provoz nebo nepřehledná situace,“ upozornil.

30. srpna 2021

Olomoucká městská policie dodržování rychlosti v těchto místech pravidelně kontroluje a vždy odhalí velké množství prohřešků.

„Letos tam bylo 19 měření a 124 přestupků, v loňském roce při 14 měřeních 68 přestupků,“ vyčíslil mluvčí olomouckých strážníků Petr Čunderle.

Nejvíce prohřešků strážníci odhalili v ulicích Kmochova, Horní Hejčínská a Stupkova.

„Cílem měření, a to nejen v zónách 30, je zejména zklidnění dynamické dopravy a zvýšení pocitu bezpečí nemotorizovaných účastníků silničního provozu v dotčených místech,“ dodal Čunderle.

Podle Charouze by se v těchto zónách měla rychlost kontrolovat častěji. „Ti, kdo tam spěchají, musejí pochopit, že to není správná cesta,“ konstatoval.

Podle části řidičů jde o zbytečné omezení

Řidiči se dělí na dva tábory. Jeden zóny 30 kvůli bezpečnosti vítá, druhý je považuje za zbytečné.

„Tohle je řešení problémů typicky počesku. Místo, aby města řešila, proč jsou ulice narvané auty, dají tam omezení. Vymyslet nějakou kvalitní koncepci, je zřejmě nemyslitelné,“ napsal v diskusi na webu iDNES.cz třeba Luboš Štěpnička.

Odpůrci zón také často argumentují tím, že tam, kde se nedá jet rychle, řidič zpomalí, a v širší ulici je třicítka naprosto zbytečná.

Podle dalšího diskutujícího Tomáše Slunského to ale rozhodně neplatí v místech, kde je přednost zprava. „V takové ulici bydlím a 70 procent řidičů ani netuší, že nejsou na hlavní,“ upozornil.

Na dodržování maximální povolené rychlosti nejen v těchto zónách se zaměřují pravidelně i policisté. Poslední dopravně bezpečnostní akci podnikli minulý týden v pátek, kdy v kraji zkontrolovali 250 řidičů a zjistili stovku přestupků.

„Výsledky dopadly podobně jako na začátku května. Rychlost překročil každý třetí kontrolovaný řidič,“ informoval policejní mluvčí Libor Hejtman. Policisté odhalili i dva řidiče pod vlivem alkoholu a slibují, že v podobných kontrolách budou v následujících dnech pokračovat.