Děkan olomoucké přírodovědy trestný čin nespáchal, policie případ odložila

Policisté se trestním oznámením podaným vedením UP zabývali od října 2022. Už jednou ho odložili, případ jim však vrátil žalobce k došetření, zjistila ČTK. Žalobce dnes ČTK řekl, že věc byla postoupena k projednání přestupku příslušnému inspektorátu práce. „Neboť sice nedošlo ke spáchání trestného činu, jednání Univerzity Palackého v Olomouci by však mohlo naplňovat znaky přestupku,“ uvedl státní zástupce Pavel Faltys.

Děkan, který je dlouholetým kritikem vzniku vysokoškolského ústavu CATRIN, kvůli použití e-mailové komunikace v soudním sporu čelil podezření, že porušil normy týkající se ochrany osobních údajů na UP a práv průmyslového vlastnictví na UP. Padlo i podezření na trestný čin porušení tajemství listin a jiných dokumentů a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

Podle policie však děkan o zpřístupnění e-mailové komunikace v soudním sporu, ve kterém zastupoval UP jako žalovanou stranu, oficiálně požádal a tato žádost byla následně posouzena a schválena na několika úrovních orgánů UP, stojí v usnesení policie, které děkan zveřejnil na diskusním fóru.

Žádné úniky citlivých či utajovaných dat z e-mailové schránky ani to, že by tato data obsahovala utajované skutečnosti, zjištěny nebyly. „Závěrem lze tedy shrnout, že na přelomu let 2022 a 2023 došlo na Univerzitě Palackého k bezprecedentnímu pokusu o profesní i osobní likvidaci politického oponenta na základě naprosto vyfabulovaných obvinění,“ uvedl na fóru k výsledkům šetření Kubala.

Podle vedení UP rektor plnil povinnost, kterou mu ukládá legislativa. „Je důležité připomenout, že pan rektor v souvislosti s podezřením na nekontrolované nakládání s daty učinil všechny nezbytné kroky, aby ochránil zájmy univerzity, která by při nečinnosti mohla nést za takové jednání svého zaměstnance odpovědnost,“ řekl v pondělí ČTK mluvčí univerzity Egon Havrlant.

Kauza měla i personální dopad - rektor UP nejprve na začátku října 2022 oznámil, že dává děkanovi kvůli podezření na zneužití osobních údajů k 31. prosinci výpověď a nařídil mu čerpání dovolené. Na konci listopadu ji však odvolal s ohledem na dvojí právní výklad. Sám poté čelil návrhu akademického senátu přírodovědecké fakulty na své odvolání, které 6. prosince na zasedání Akademického senátu UP ustál.

Kubala je v čele fakulty druhé volební období, jde o období zatíženém spory kvůli vzniku vysokoškolského ústavu CATRIN, pod jehož křídla přešla špičková vědecká centra fakulty. Podle vedení přírodovědecké fakulty vznik ústavu fakultu poškodil, děkan dlouhodobě kritizuje vyvedení majetku, projektů a zaměstnanců spojených s vědeckými centry. Vedení UP to odmítá a upozornilo na to, že vznik ústavu schválily nejvyšší akademické orgány.