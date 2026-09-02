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Andrův stadion má vynikající trávník, klub ale plánuje rozsáhlou rekonstrukci

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  11:00

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Kvalita hřiště na Andrově stadionu je nejlepší možná, uvedla analýza společnosti ProPitch. (Září 2026) | foto: SK Sigma Olomouc

Fotbalisté Sigmy hrají na nejlepším možném hřišti. Alespoň to vyplývá z analýzy společnosti ProPitch, která v hodnocení pro Ligovou fotbalovou asociaci udělila pažitu na Andrově stadionu pět hvězd, tedy maximální počet. V analýze se hodnotily tři kategorie. Prvním kritériem je kvalita hry, zjišťuje se ale i kvalita trávníku a jeho fyzické vlastnosti.

„Kontrola trávníku proběhla špičkovým vybavením. Pomocí speciální techniky se například simuluje pohyb hráčů po hřišti. Zjišťuje se také, zda trávník netrpí chorobami, druhové složení, vodopropustnost, tvrdost, valivost míče, výška seče a další aspekty,“ vyjmenoval hlavní trávníkář Sigmy Dušan Romanovský.

Kontroly hřišť se provádějí dvakrát za sezonu. „Pro kluby jde o cennou a profesionální pomoc. Dostáváme zpětnou vazbu a rady od špičkových odborníků z Anglie,“ dodal Romanovský.

Trojice trávníkářů Sigmy Olomouc. Zleva Zleva Lukáš Zapletal, Dušan Romanovský a Filip Strnisko. (Září 2026)

Společnost ProPitch byla zodpovědná například za kvalitu trávníků na nedávném mistrovství světa.

Na současném pažitu hrají fotbalisté Sigmy od března tohoto roku, kdy byl položen nový travní koberec z Maďarska vypěstovaný čistě z lipnice luční. Vedení Sigmy se tehdy rozhodlo reagovat na poničený trávník a obratem pořídilo nový. To se vyplatilo.

Kvalita hřiště na Andrově stadionu je nejlepší možná, uvedla analýza společnosti ProPitch. (Září 2026)
Fotbalová Sigma mění trávník. Nový pažit dorazí až z Maďarska. (4. března 2026)
Na Andrově stadionu začaly práce k výměně trávníku. Hotovo by mělo být do konce týdne. (4. března 2026)
Trojice trávníkářů Sigmy Olomouc. Zleva Zleva Lukáš Zapletal, Dušan Romanovský a Filip Strnisko. (Září 2026)
4 fotografie

„Nemůžeme hrát fotbal na poli. Na těchto terénech nastupovat nechceme,“ poznamenal tehdy předseda Sigmy Ondřej Navrátil.

Sečení každý den

Co přesně dnes péče o trávník na Andrově stadionu obnáší? „Trávník sečeme každý den ručními vřetenovými sekačkami na 23 milimetrů. Rovněž provádíme pravidelnou vertikutaci, aerifikaci, hnojení, dosévání a postřiky. Tohle všechno je základ. Hřiště také procházíme a zapravujeme pozápasové nerovnosti,“ popsal Romanovský.

Sigma pokládá nový trávník, z Maďarska ho přivezlo 18 kamionů. Teď rozhodne počasí

Trávníkář Sigmy ovšem upozornil, že do budoucna bude nutná celková rekonstrukce hrací plochy. „Prioritní součástí projektu je instalace moderního zavlažovacího systému zajišťujícího optimální pokrytí celé plochy a efektivní hospodaření s vodou,“ citoval klubový web Sigmy technického a provozního manažera klubu Miroslava Jeslíka.

„Musíme holt na základě klimatické zkušenosti – vysoké teploty, sucho, hra v zimních měsících, kdy není vegetační období – usilovat o nutné další technologické zlepšení,“ dodal Jeslík.

6. března 2026
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