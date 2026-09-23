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Je monstrózně mstivý, možnost nápravy je nulová, řekli znalci o traviči z Olomoucka

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  12:41
Výslechem znalců pokračoval ve středu dopoledne soud s Jiřím Kudličkou, který čelí obžalobě z vraždy i přípravy dalších činů. Podle spisu v roce 2023 otrávil pití ve společné lednici ve šternberské zbrojovce, kde pracoval, a zabil tím jednoho muže. Otrávené nápoje rozmístil následující rok též v Olomouci, kde cílil na bezdomovce, také plánoval nastražit na policisty výbušninu.

Obžalovaný popírá, že by chtěl kohokoli usmrtit, státní zástupce pro něj naopak žádá výjimečný trest. Podle psychiatrického posudku trpí muž smíšenou poruchou osobnosti. Ta může být pro okolí neznatelná a projevovat se například až v emocionální, finanční nebo existenciální tísni.

V daném případě mohlo jít o rozchod s přítelkyní, dlouhodobý pocit příkoří a neposkytnutí pomoci. Znalkyně z oboru psychiatrie Kateřina Červenková uvedla, že Kudlička mohl mít sice snížené rozpoznávací a ovládací schopnosti, za své jednání je ale odpovědný.

Soud řeší kauzu otrávených nápojů. (23. září 2026)
Olomoucký krajský soud se začal zabývat případem otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Olomoucka čelí obvinění z vraždy i přípravy dalších činů. Hrozí mu výjimečný trest. (18. června 2026)
Obžalovaný Jiří Kudlička stanul před olomouckým krajským soudem v kauze otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v Olomouci. (18. června 2026)
Olomoucký krajský soud se začal zabývat případem otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Olomoucka čelí obvinění z vraždy i přípravy dalších činů. Hrozí mu výjimečný trest. (18. června 2026)
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„V každém okamžiku svého chování byl schopen rozpoznat nepřiměřenost, trestnost či protiprávnost svého jednání,“ uvedla odbornice.

Porucha osobnosti se u muže podle posudku projevuje výrazně patologickými rysy, snahou řešit situace vlastní rukou, paranoií. Je podezíravý, zlý a „monstrózně mstivý“. Znalkyně proto navrhla zabezpečovací detenci. Kudlička podle ní vykazuje silně egoistické zaměření na řešení vlastních potřeb bez ohledu na okolí, kdy sleduje vlastní hodnotový systém.

Obhajoba se závěry znalkyně nesouhlasí. Zpochybňuje mužovu příčetnost a žádá nový znalecký posudek včetně jeho dlouhodobého sledování v léčebně.

Kladl pasti, týral zvířata

Klinický psycholog Petr Štěpaník zmínil špatné reakce na zátěž, nedostatek empatie, tendence k nadměrné racionalizaci i dehumanizaci oběti.

„Lidé sociálně marginalizovaní jsou vnímáni jako škodná podobně jako zvířata, která dříve usmrcoval,“ nastínil znalec.

Kauza otrávených nápojů: našli v nich i jed na krysy, obžalovaný se hájí nepříčetností

Riziko násilného chování je podle něj velmi vysoké. Připomenul krutost při kladení pastí, týrání zvířat, žhářství nebo závažných toxických útocích na lidi.

„Má hostilní a odvetné postoje, trestá okolí, dostává se do role samozvaného vykonavatele,“ popsal Štěpaník, jenž potenciál resocializace označil za prakticky nulový.

Podle obžaloby také chystal past na policisty

Osmačtyřicetiletý muž podle spisu otrávil v roce 2023 nemrznoucí směsí nápoj ponechaný ve společné lednici zaměstnanců zbrojovky Excalibur Army ve Šternberku, kde podle informací iDNES.cz pracoval, avšak měl před vyhazovem. „Kvůli nevhodnému chování a nekázni,“ sdělil už dříve redakci zdroj.

Kontaminovanou limonádu později vypili dva zaměstnanci podniku. Oba utrpěli těžkou otravu, přičemž jeden z nich později zemřel. Tento skutek tvoří stěžejní část obžaloby.

Muž se podle spisu dopustil dalších činů loni v květnu v okolí Olomouce tím, že zde záměrně rozmísťoval lahve a kartony s nápoji obsahujícími toxické látky, mimo jiné jedy, morfinem nebo sloučeninami olova. Nápoje nechával na místech, kde se pravidelně pohybují lidé bez domova.

Žalobce tvrdí, že šlo o promyšlené nastražení nápojů určených k náhodné konzumaci. K dokonání těchto skutků nedošlo pouze díky zásahu policie, uvádí obžaloba.

Inteligentní a nebezpečný. Kdo je travič, který zabil kolegu a útočil na bezdomovce

Vyšetřování podle státního zastupitelství odkrylo také podezření, že si obžalovaný opatřoval chemikálie a další materiál potřebný k výrobě výbušného systému cíleného proti policistům, kteří by ho po přijeli zadržet. Věděl totiž, že je vyšetřován kvůli předchozí trestné činnosti. Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili chemikálie způsobilé k výrobě výbušnin a další nebezpečný materiál.

Kudlička u soudu nevypovídá, popřel však úmysl vraždit i chystanou výrobu výbušnin. Zajištěné chemikálie měl údajně doma uskladněné 15 až 20 let k hospodářským účelům, uvedl jeho obhájce.

O muže z Moravského Berouna se policie začala zajímat nejprve v souvislosti s požáry. Podle vyšetřování je začal zakládat loni v únoru v okolí Olomouce. Později se přesunul i do Moravskoslezského kraje, tímto případem se bude zabývat v prosinci bruntálský soud.

V minulosti už byl Kudlička odsouzen za týrání zvířat a pytláctví. O nejzávažnějších zločinech se policisté dozvěděli z jeho e-mailové komunikace, zadrželi ho loni 26. května.

18. června 2026

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