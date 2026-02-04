Neberte nám tramvaje. Úvahy o zkrácení tratě čelí v Olomouci kritice místních

Ondřej Zuntych
  12:26
Tramvajová trať do olomoucké čtvrti Pavlovičky je v ohrožení. Dostala se totiž na konec životnosti a na opravu by bylo potřeba kolem půl miliardy korun. Vedení města proto zvažuje možnost, že by namísto tramvají cestující vozily běžné či elektrické autobusy. Část místních lidí v petici upozorňuje, že zrušením trati by se město vydalo proti trendům běžným v Evropě.

Tramvajová trať od olomouckého hlavního vlakového nádraží přes čtvrť Hodolany (na snímku) do Pavloviček je ve špatném stavu a v horizontu několika let bude potřebovat velkou rekonstrukci nebo modernizaci. | foto: Tomáš FraitMAFRA

Osud větve trati od hlavního vlakového nádraží k tomu autobusovému a dál do Hodolan, Bělidel a Pavloviček ulicemi plnými aut se na radnici řeší už delší dobu. Tramvaje tudy jezdí od konce 40. let, k současné smyčce s konečnou v Edisonově ulici míří od roku 1957. Poslední velká rekonstrukce trvající čtyři roky skončila v prosinci 1983.

Loni proto pro město vznikla dopravní studie zaměřená na hospodárnou modernizaci. Celkové odhadované náklady se blíží 600 milionům korun. Pokud by se nezapojily Olomoucký kraj a Ředitelství silnic a dálnic, jimž patří některé silnice, výdaje jen za Olomouc by činily asi 350 milionů.

Ohromné částky na rekonstrukci trati včetně například přestavby ostrůvků na bezbariérové a dalších úprav jsou ale problém. Roční investiční možnosti města se pohybují přibližně na úrovni půl miliardy korun.

„Kancelář architekta na žádost městské rady nyní zadává ještě druhou studii, která pracuje s variantou, že tramvaje budou jezdit k bývalému Hodolanskému divadlu a zbytek trasy budou obsluhovat autobusy či elektrobusy,“ uvedlo před týdnem na sociální síti koaliční hnutí ProOlomouc. Jeho předseda a náměstek primátorky Tomáš Pejpek ovšem upozorňuje, že nyní ještě politici nic nerozhodují.

Sahat na cestující nesmíme, ale když jdou pryč, můžeme jít s nimi, říká šéf revizorů

Situace se nicméně i tak změnila oproti roku 2023, kdy iDNES.cz o nutnosti opravy trati psal. Tehdy město o nahrazení tramvajového provozu autobusovým „vůbec neuvažovalo“. Už tenkrát ale zaznívaly kvůli opravě trati zprávy o vybudování úvrati u autobusového nádraží, kde by bylo možné využít obousměrné tramvaje.

Většina lidí vystupuje u nádraží

„Z průzkumů a sčítání pasažérů vychází, že největší objem lidí končí na autobusovém nádraží, dál do Pavloviček pokračuje jen minimum cestujících,“ uvedla pro Olomouc.cz primátorka Miroslava Ferancová (ANO) s tím, že náklady na zachování trati vycházejí jako nerentabilní.

Méně hospodárný provoz uvádí i loňská dopravní studie, jež popisuje nízkou intenzitu zastavění a s tím související malý počet obyvatel v okolí tramvajové trati. Popsané úvahy však vzbudily nevoli a vznikla i petice, kterou lidé podepisují v místním obchodě a v hospodě či na internetu v podobě ePetice na Portálu veřejné správy.

Signatáři žádají, aby vedení města „opakovaně nezpochybňovalo smysluplnost tramvajové tratě do Pavloviček“.

„K dispozici je Dopravní studie z roku 2023 o optimalizaci MHD v Olomouci, která konstatuje, že ‚vytížení na této větvi je skokově nižší než od hlavního nádraží do centra, ale rozhodně není zanedbatelné‘. Doporučuje pouze prodloužení intervalu po 20. hodině z 15 na 30 minut,“ připomenul autor petice Radim Chmelík z Bělidel.

Olomouc v příštím desetiletí? Hlavně chytit megatrendy a nerůst příliš rychle

Lidé proto chtějí, ať radnice vychází ze zmíněné loňské studie a využije evropské dotace. „V případě zrušení trati by se město Olomouc vydalo zcela opačným směrem, než je běžné v současné Evropě, kde dochází v posledních desetiletích k renesanci tramvajové dopravy,“ apeluje více než 550 online podepsaných.

Vyzdvihují též odkaz předků, kteří trať v letech 1947 až 1957 stavěli zčásti i svépomocí. Na stavbě se vystřídaly tisíce lidí, většinou místních dobrovolníků.

Obnovu potřebuje i další větev tratě

Téma probírají rovněž opoziční zastupitelé. „Věřím, že jak Hodolany, tak Pavlovičky mají do budoucna potenciál rozvoje a tramvaje tomu napomohou. Každé bydlení u zastávky bude žádanější,“ řekl předseda olomouckých lidovců Matouš Pelikán.

„Zrušit tramvaj je snadné, vrátit ji zpět už téměř nemožné. Rozumím emocím místních a respektuji petici. Jako zastupitel budu prosazovat, aby se rozhodovalo na základě dat, variant a dialogu s obyvateli a hlavně s představou, která bude vycházet z potřeb a priorit dané městské lokality,“ sdělil Josef Kaštil (ODS).

Dobrým architektům se nechce jít dělat úředníka. Olomoucký náměstek o investicích

V debatě se objevují i názory, že pokud by měl v jízdních řádech nahradit tramvaje autobus, mohl by například jezdit už z Chválkovic a tím prodloužit současnou trasu. Kolony by se autobusů týkat neměly, jestliže by spoje využívaly prostor určený nyní tramvajím.

Radnici komplikuje situaci fakt, že obnovu potřebuje i větev tramvajové trati z centra směrem do čtvrti Neředín. Projektování pro úsek mezi Litovelskou ulicí a třídou Míru má začít v tomto roce.

Z nových tramvajových úseků pak přijde na řadu nejdříve dokončení třetí etapy včetně točny na Nových Sadech u křižovatky ulic Jižní a Schweitzerova. Stavba by mohla začít příští či přespříští rok. Výhledově se počítá též s novou tratí k lokalitě Pražská-východ, kde chce developer postavit přes dva tisíce bytů.

Kromě toho má v místě bývalých neředínských kasáren v budoucnu vzniknout nové depo dopravního podniku, ten se nyní snaží vykoupit potřebné pozemky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

Minus 40, mrtvá zvířata, třímetrové závěje. Haná zažila v roce 1929 arktický únor

Premium
Unikátní historický snímek zachycuje arktickou zimu, kterou zažil dnešní...

Letos sice Čechy i Moravu zasáhly silné mrazy, ovšem vůbec se nedají srovnat s tím, co Haná zažila v roce 1929. Teploty tehdy klesaly až k minus 40 stupňům, zamrzaly vodovody, hynula zvěř a umíraly...

Lesy na Šumpersku jsou plné vlků, farmáři počítají ztráty. Útočí smečka a chodí ke vsi

Premium
Hnutí Duha letos vydalo kalendář se záběry velkých šelem, které zachytily...

Jako když liška vběhne do kurníku a pozabíjí všechno, co se hýbe. Tak si počínala vlčí smečka, která tento měsíc zaútočila na ovce v Maršíkově na Šumpersku. Po běsnění šelmy zůstalo přes deset...

„Těžko říct, čeho se bál.“ Ředitel přivolal do školy policii, žáci žádali jeho rezignaci

Premium
Budova školy v Bohuslavicích na Prostějovsku, kde nyní panuje vyhrocená...

Policejní hlídka musela ve čtvrtek vyjíždět do Bohuslavic na Prostějovsku kvůli protestu části žáků. Přivolal ji ředitel tamní základní školy. Žáci požadovali kvůli údajně neřešeným problémům na...

Modrá krev: Panství Žerotínů se stalo kulisou temné kapitole českých dějin

Zámek Velké Losiny

Moravští páni ze Žerotína patřili k nejvzdělanější elitě své doby. Přesto se jejich panství stalo dějištěm nejhoršího justičního masakru v našich dějinách. Proč humanisté dopustili řádění inkvizitora...

Neberte nám tramvaje. Úvahy o zkrácení tratě čelí v Olomouci kritice místních

Tramvajová trať od olomouckého hlavního vlakového nádraží přes čtvrť Hodolany...

Tramvajová trať do olomoucké čtvrti Pavlovičky je v ohrožení. Dostala se totiž na konec životnosti a na opravu by bylo potřeba kolem půl miliardy korun. Vedení města proto zvažuje možnost, že by...

4. února 2026  12:26

Parkování v Olomouci: přes den volno, večer boj o místo pro rezidenty

Olomouc, ulice Kpt. Jaroše. Město si nechalo zpracovat novou koncepci...

Automobil má v Olomouci zhruba každá druhá domácnost. Přibývá těch bez auta, ale i rodin se dvěma a více vozy. Do města zároveň v týdnu dojíždí asi 15 tisíc lidí autem. Aby měli místní kde večer...

4. února 2026  5:51

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

4. února 2026

Průmyslová zóna v Zábřehu je patnáct let zablokovaná, spor s Wanemi trvá dál

Vizualizace projektu papírny a spalovny firmy Wanemi v průmyslové zóně Zábřeha.

Dvacet let společnost Wanemi marně prosazuje svůj plán postavit v Zábřehu na Šumpersku papírnu na výrobu kartonů ze sběrového papíru. Tamní zastupitelstvo sice v roce 2006 s projektem souhlasilo,...

3. února 2026  15:58

Zubří samice z Moravy míří na Kavkaz, posílí tamní volně žijící populaci

Pět samic zubrů evropských ze zoo v Olomouci a v Praze dorazilo do...

Zubr evropský patří mezi největší savce žijící v Evropě. Celkem dvanáct jedinců druhu, který se lidstvu podařilo zachránit před vyhynutím, nyní posílí populaci na Velkém Kavkazu v Ázerbajdžánu. Ve...

3. února 2026  13:48

OBRAZEM: Nevšední pohled. Skvosty Olomouce z nejvyšší kostelní věže Moravy

Kostel sv. Mořice je mezi návštěvníky Olomouce taktéž velmi oblíbený. Nabízí...

Unikátní příležitost fotografovat z nejvyšší kostelní věže na Moravě využila reportérka iDNES.cz Eliška Ošťádalová. Správa katedrály svatého Václava v Olomouci jí dovolila pořizovat snímky v jinak...

3. února 2026  13:06

Jedna z nejstarších galerií v Česku končí. Bere čas i energii, ví kurátor. Zájemce není

Miroslav Schubert vedl galerii Caesar od revoluce.

Už víc než před rokem Miroslav Schubert začal uvažovat, že galerii Caesar v přízemí olomoucké radnice svěří mladším následovníkům. Provoz by přitom dál podporovala sousední restaurace. Nepodařilo se...

3. února 2026  5:55

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  2. 2. 17:09

OBRAZEM: Černý dech benzenu. Za snímky obří havárie získal hasič prestižní cenu

Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem...

Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem dokumentoval hasičský zásah u jedno z největších požárů v zemi - při mimořádné nehodě vlakové soupravy a následném...

2. února 2026  15:48

Na jedoucí auto spadl strom, nevydržel nápor sněhu

Na řidiče na Jesenicku spadl během jízdy strom. Vyvázl bez zranění. (31. ledna...

Štěstí v neštěstí měl v sobotu padesátiletý muž na Jesenicku. Během jeho večerní jízdy mu na auto spadl strom. Nehoda se jako zázrakem obešla bez vážnějšího zranění. Dechová zkouška vyloučila, že by...

2. února 2026

Unie ztěžuje rozmnožování ohroženého siky, varují zoologové. Bojují za jeho přežití

Sika vietnamský je mimořádně ohrožený druh, přesto EU komplikuje jeho...

Na světě žije už jen posledních 430 jedinců, evropská legislativa navíc podle zoologů přispívá k jejich vyhubení. Olomoucká zoo se snaží zajistit přežití siků vietnamských, velmi vzácného druhu...

2. února 2026  11:33

Harvestor vzplál na lesní cestě. Hasiči museli mít kvůli hustému dýmu masky

Zaparkovaný lesní stroj z dosud neznámého důvodu zachvátily plameny. (1. února...

Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v neděli večer u požáru lesního stroje harvestoru ve Šternberku u Dolního Žlebu. Jen díky rychlému zásahu se požár nerozšířil na okolní stromy. Škoda je...

2. února 2026  10:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.