Neberte nám tramvaje. Úvahy o zkrácení tratě čelí v Olomouci kritice místních

Osud větve trati od hlavního vlakového nádraží k tomu autobusovému a dál do Hodolan, Bělidel a Pavloviček ulicemi plnými aut se na radnici řeší už delší dobu. Tramvaje tudy jezdí od konce 40. let, k současné smyčce s konečnou v Edisonově ulici míří od roku 1957. Poslední velká rekonstrukce trvající čtyři roky skončila v prosinci 1983.
Loni proto pro město vznikla dopravní studie zaměřená na hospodárnou modernizaci. Celkové odhadované náklady se blíží 600 milionům korun. Pokud by se nezapojily Olomoucký kraj a Ředitelství silnic a dálnic, jimž patří některé silnice, výdaje jen za Olomouc by činily asi 350 milionů.
Ohromné částky na rekonstrukci trati včetně například přestavby ostrůvků na bezbariérové a dalších úprav jsou ale problém. Roční investiční možnosti města se pohybují přibližně na úrovni půl miliardy korun.
„Kancelář architekta na žádost městské rady nyní zadává ještě druhou studii, která pracuje s variantou, že tramvaje budou jezdit k bývalému Hodolanskému divadlu a zbytek trasy budou obsluhovat autobusy či elektrobusy,“ uvedlo před týdnem na sociální síti koaliční hnutí ProOlomouc. Jeho předseda a náměstek primátorky Tomáš Pejpek ovšem upozorňuje, že nyní ještě politici nic nerozhodují.
Situace se nicméně i tak změnila oproti roku 2023, kdy iDNES.cz o nutnosti opravy trati psal. Tehdy město o nahrazení tramvajového provozu autobusovým „vůbec neuvažovalo“. Už tenkrát ale zaznívaly kvůli opravě trati zprávy o vybudování úvrati u autobusového nádraží, kde by bylo možné využít obousměrné tramvaje.
Většina lidí vystupuje u nádraží
„Z průzkumů a sčítání pasažérů vychází, že největší objem lidí končí na autobusovém nádraží, dál do Pavloviček pokračuje jen minimum cestujících,“ uvedla pro Olomouc.cz primátorka Miroslava Ferancová (ANO) s tím, že náklady na zachování trati vycházejí jako nerentabilní.
Méně hospodárný provoz uvádí i loňská dopravní studie, jež popisuje nízkou intenzitu zastavění a s tím související malý počet obyvatel v okolí tramvajové trati. Popsané úvahy však vzbudily nevoli a vznikla i petice, kterou lidé podepisují v místním obchodě a v hospodě či na internetu v podobě ePetice na Portálu veřejné správy.
Signatáři žádají, aby vedení města „opakovaně nezpochybňovalo smysluplnost tramvajové tratě do Pavloviček“.
„K dispozici je Dopravní studie z roku 2023 o optimalizaci MHD v Olomouci, která konstatuje, že ‚vytížení na této větvi je skokově nižší než od hlavního nádraží do centra, ale rozhodně není zanedbatelné‘. Doporučuje pouze prodloužení intervalu po 20. hodině z 15 na 30 minut,“ připomenul autor petice Radim Chmelík z Bělidel.
Lidé proto chtějí, ať radnice vychází ze zmíněné loňské studie a využije evropské dotace. „V případě zrušení trati by se město Olomouc vydalo zcela opačným směrem, než je běžné v současné Evropě, kde dochází v posledních desetiletích k renesanci tramvajové dopravy,“ apeluje více než 550 online podepsaných.
Vyzdvihují též odkaz předků, kteří trať v letech 1947 až 1957 stavěli zčásti i svépomocí. Na stavbě se vystřídaly tisíce lidí, většinou místních dobrovolníků.
Obnovu potřebuje i další větev tratě
Téma probírají rovněž opoziční zastupitelé. „Věřím, že jak Hodolany, tak Pavlovičky mají do budoucna potenciál rozvoje a tramvaje tomu napomohou. Každé bydlení u zastávky bude žádanější,“ řekl předseda olomouckých lidovců Matouš Pelikán.
„Zrušit tramvaj je snadné, vrátit ji zpět už téměř nemožné. Rozumím emocím místních a respektuji petici. Jako zastupitel budu prosazovat, aby se rozhodovalo na základě dat, variant a dialogu s obyvateli a hlavně s představou, která bude vycházet z potřeb a priorit dané městské lokality,“ sdělil Josef Kaštil (ODS).
V debatě se objevují i názory, že pokud by měl v jízdních řádech nahradit tramvaje autobus, mohl by například jezdit už z Chválkovic a tím prodloužit současnou trasu. Kolony by se autobusů týkat neměly, jestliže by spoje využívaly prostor určený nyní tramvajím.
Radnici komplikuje situaci fakt, že obnovu potřebuje i větev tramvajové trati z centra směrem do čtvrti Neředín. Projektování pro úsek mezi Litovelskou ulicí a třídou Míru má začít v tomto roce.
Z nových tramvajových úseků pak přijde na řadu nejdříve dokončení třetí etapy včetně točny na Nových Sadech u křižovatky ulic Jižní a Schweitzerova. Stavba by mohla začít příští či přespříští rok. Výhledově se počítá též s novou tratí k lokalitě Pražská-východ, kde chce developer postavit přes dva tisíce bytů.
Kromě toho má v místě bývalých neředínských kasáren v budoucnu vzniknout nové depo dopravního podniku, ten se nyní snaží vykoupit potřebné pozemky.