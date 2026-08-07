„Tramvajová zastávka Hlavní nádraží v obou směrech nebude obsluhována a nahradí ji tramvajová zastávka Kosmonautů,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.
Linky náhradní autobusové dopravy spojující v obou směrech nádraží a Pavlovičky lidé poznají podle písmene X.
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Výlukové autobusy budou z nádraží jezdit od stanoviště F a dále pojedou na autobusové zastávky Fibichova a autobusové nádraží podchod. Na zbytku trasy budou zajíždět na tramvajové zastávky.
Všechny tramvajové linky budou jezdit přes zastávku Kosmonautů podle upraveného jízdního řádu. Budou tedy vyjíždět i končit na stejných zastávkách.
Sýkorová dodala, že stavební práce ovlivní i některé autobusové linky. Před nádražím nebudou autobusy jezdit k nástupištím C, D a E. Namísto toho budou zastavovat u označníků G, F, I a J.