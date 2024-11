Zavinil tramvaják smrt seniorky? Soud projedná výsledky pokusu, má padnout verdikt

Soud by měl dnes mimo jiné projednat výsledek říjnového vyšetřovacího pokusu, který nařídil i kvůli rozporu znaleckých posudků. Během posledního jednání totiž vypovídal znalec Ladislav Mandák, podle něhož řidič tramvaje mohl pád ženy pod kola zahlédnout. Předtím vyslechnutý kolega z oboru silniční městské dopravy měl opačný názor.

„Podklady máme stejné, dle mého ale videozáznam dokazuje, že žena byla viditelná. Rozdíl je v hledisku vyhodnocení věci,“ uvedl Mandák.

Při rozfázování videozáznamu z kamery na sloupu veřejného osvětlení u chodníku ve výšce nad trolejemi je podle něj patrné, že řidič David Romsy měl přinejmenším sekundu a půl, kdy mohl ve zpětné zrcátku na pravé straně zaznamenat neobvyklý pohyb.

„Je to dynamický děj, mohlo by se zdát, že je to málo. Ale zavírání dveří je nejkritičtější moment, proto jsou tam výstrahy. Fyzické zavírání dveří má řidič sledovat, dívat se doleva i dopředu je do rozjetí bezvýznamné. Nic není nutnější na sledování prostoru než zpětné zrcátko,“ řekl znalec.

Na programu jsou pak během dneška už jen závěrečné řeči, po nichž bude pravděpodobně vyhlášen rozsudek.

Ženu zřejmě před pádem zachytily dveře

Neštěstí se stalo loni 14. září odpoledne na zastávce u výstaviště Flora směrem z centra. Šestaosmdesátiletá žena vystupovala na poslední chvíli z předních dveří druhého vozu, spadla však mezi vozy a souprava se záhy rozjela.

„Paní chtěla vystoupit prostředními dveřmi, ale ty se neotevřely. Šla proto rychle k prvním dveřím. Když jsme zpozorněli, byla asi na druhém schodu. Ozvalo se výstražné znamení. Paní vystoupila, dveře se zavřely. Bohužel jí asi chytily. Vůz se rozjel. Mačkali jsme tlačítka signalizace, ale tramvaj jela dál,“ vylíčila v srpnu jedna ze svědkyň, která cestovala s malou dcerou.

Že žena pokračovala ve vystupování, i když už zněla a svítila signalizace, si vybavili také další svědci. Shodli se i v tom, že ji nějakým způsobem musely zachytit dveře. „Slyšel jsem, jak se dveře třepaly, jako kdyby se sekly,“ popsal mladý cestující.

Řidiči hrozí v krajním případě až šest let vězení, vinu odmítá. Už dříve prohlásil, že ženu neviděl. „Nevím, jak si to vysvětlit. Pořád jsem pozoroval zrcátko, až do zavření dveří. Jsou to zlomky vteřiny. Nezaznamenal jsem, že by se něco mihlo,“ řekl. Proto také dojel až na další zastávku.

Dopravní podnik města Olomouce se ihned po nehodě za svého zaměstnance postavil. „Tragická nehoda nás velmi mrzí, ale nezjistili jsme žádné pochybení řidiče vůči nastaveným bezpečnostním pravidlům a postupům. Proto má v probíhajícím řízení naši plnou podporu,“ sdělila tehdy mluvčí Anna Sýkorová.

Dopravce také nechal zkontrolovat systém blokování rozjezdu. U tramvají typu T3 R. P pracuje systém na principu rozpoznání přítomnosti překážky mezi křídly dveří.

„Při sevření překážky je blokován rozjezd a jízda tramvaje a kontrolka dveří na přístrojové desce indikuje řidiči otevřené dveře,“ popsala Sýkorová. Dopravní podnik ubezpečil, že následné zkoušky potvrdily bezchybnost systému u všech provozovaných tramvají daného typu.