Znalci se neshodnou, zda tramvaják mohl oběť při nehodě vidět. Rozhodne pokus

Nehoda se stala loni 14. září odpoledne na zastávce u výstaviště Flora směrem z centra. Šestaosmdesátiletá žena vystupovala na poslední chvíli z předních dveří druhého vozu, spadla však mezi vozy a souprava se záhy rozjela.

Během pondělního dalšího soudního jednání v kauze vypovídal mimo jiné už druhý soudní znalec. Zatímco jeho kolega z oboru silniční městské dopravy před časem uvedl, že z kabiny řidiče nebylo možné padající cestující zahlédnout, druhý odborník má jiný názor.

„Podklady máme stejné, dle mého ale videozáznam dokazuje, že žena byla viditelná. Rozdíl je v hledisku vyhodnocení věci,“ uvedl znalec Ladislav Mandák.

Při rozfázování videozáznamu je podle něj patrné, že řidič David Romsy měl přinejmenším sekundu a půl, kdy mohl ve zpětné zrcátku na pravé straně zaznamenat neobvyklý pohyb.

„Je to dynamický děj, mohlo by se zdát, že je to málo. Ale zavírání dveří je nejkritičtější moment, proto jsou tam výstrahy. Fyzické zavírání dveří má řidič sledovat, dívat se doleva i dopředu je do rozjetí bezvýznamné. Nic není nutnější na sledování prostoru než zpětné zrcátko,“ uvedl znalec.

Řidič vinu odmítá, zastal se ho i dopravce

Řidič tramvaje obžalovaný z usmrcení z nedbalosti, za což mu v krajním případě hrozí až šest let vězení, vinu odmítá. Už dříve prohlásil, že ženu neviděl.

„Nevím, jak si to vysvětlit. Pořád jsem pozoroval zrcátko, až do zavření dveří. Jsou to zlomky vteřiny. Nezaznamenal jsem, že by se něco mihlo,“ řekl. Proto také dojel až na další zastávku.

Dopravní podnik města Olomouce se ihned po nehodě za svého zaměstnance postavil. „Tragická nehoda nás velmi mrzí, ale nezjistili jsme žádné pochybení řidiče vůči nastaveným bezpečnostním pravidlům a postupům. Proto má v probíhajícím řízení naši plnou podporu,“ sdělila tehdy mluvčí Anna Sýkorová.

Ačkoli u předchozích líčení řidič tramvaje vypověděl, že podle videozáznamu by si cestující všiml, nyní vzal svůj výrok zpět. Kamera je na sloupu veřejného osvětlení u chodníku ve výšce nad trolejemi.

„Neuvědomil jsem si, že je to z úplně jiného pohledu, než mám já jako řidič. Chtěl bych svá vyjádření vzít zpátky. Byl jsem nervózní, jsem poprvé u soudu. Ze svého pohledu jsem paní vidět nemohl,“ uvedl Romsy.

Soud také v pondělí kamerový záznam nehody přehrál. „Ze záznamu je patrné, že v čase, kdy poškozená již padá, je pravá ruka v sevření dveří, což mohlo způsobit pád poškozené s rotací před druhé vozidlo tramvajové soupravy,“ shrnul soudce Petr Bednář.

Rozhodnout může vyšetřovací pokus

Na nehodu mělo patrně vliv i to, že jde o starší typ tramvaje Tatra T3R.P. „Řidič z kabiny nevidí na žádné dveře, vidí obrys vozidla. Je to dané jeho konstrukcí. Tento typ by se musel osadit kamerovým systémem stejně jako to mají novější vozy,“ připomenul mistr údržby tramvají Ivo Musil, jenž dnes u soudu rovněž vypovídal. Drážní inspekce podle něj ale žádné úpravy nedoporučila ani nenařídila.

Musil dále uvedl, že souprava po nehodě odjela do vozovny, kde byla zapečetěna a následně ji prohlížela Drážní inspekce. Nebyla nalezena žádná závada, oba vozy navíc zaměstnanci dopravního podniku každý den kontrolovali, měly za sebou i pravidelné větší prověrky.

Systém zavírání dveří „té trojek“ je po modernizaci upraven tak, že pokud by dveře sevřely překážku větší než čtyři centimetry, tramvaj by se nerozjela. Pokusy nicméně ukázaly, že systém reaguje na předměty až do šířky 1,6 centimetru. Pod tuto hranici už se dveře hlásí jako zavřené.

Více jasno má v případu udělat vyšetřovací pokud nařízený na příští pondělí, uskuteční se ve vozovně dopravního podniku. Závěrečné řeči by měly následovat 12. listopadu.