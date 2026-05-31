Z vyřazené tramvaje bude kavárna. Přesun inspiroval dobromyslný tramvaják Arnošt

Do Olomouce byly tramvaje typu T3 dodány v roce 1966. „Oslovili nás zástupci z Poděbrad, kteří pro tramvaj připravili netradiční záměr. V budoucnu se stane součástí komunitního prostoru a uvnitř tramvaje vznikne kavárna,“ sdělila mluvčí DPMO Anna Sýkorová.
Iniciátory akce z Poděbrad inspiroval film Přátelé Bermudského trojúhelníku. Jedna z jeho povídek nese název Tramvaj do Poděbrad a vznikla ve stejném roce, kdy byla tramvaj 158 zařazena do provozu. Ve filmu dobromyslný tramvaják Arnošt omylem zavede svou tramvaj z Prahy až do Poděbrad.
„Noční jízda, která měla být jen běžnou službou, se promění v nečekané dobrodružství a tramvaj se po tajemném průjezdu skutečně ocitne na liduprázdném ranním náměstí v Poděbradech,“ popsali zástupci DPMO v příspěvku na sociálních sítích.
Dopravní podnik dokonce příběh zpracoval i ve formě komiksu. Skutečná cesta vozu z Hané zahrnovala přelakování do barev města Poděbrad. Střecha tramvaje T3 je teď oranžová a spodní část černá. Tramvaj poté naložil jeřáb na nákladní vůz, a ten ji odvezl vstříc novému životu v Čechách.