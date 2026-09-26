Traktoriáda na Přerovsku: převrátili se i s vlečkou, skončili v nemocnici

Policie oznámení přijala kolem 15.30 hodiny. „Během traktoriády v jedné z obcí na Přerovsku se zranila přibližně desítka osob, které si do péče převzala zdravotnická záchranná služba. Přesné příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ řekl mluvčí krajské policie Jaroslav Herzán.
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Lidé na vlečce byli různého stáří. „Celkem 11 z nich bylo na místě ošetřeno a následně transportováno k dovyšetření do nemocnice, osm do nemocnice v Přerově, tři do Fakultní nemocnice Olomouc. Vše byly zranění lehčího charakteru ve formě oděrek a zhmožděnin,“ uvedla mluvčí krajských záchranářů Lucie Mikisková s tím, že se nikdo vážně nezranil.