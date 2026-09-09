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Vyhýbal se náklaďáku, s traktorem skončil na boku. Mladík způsobil škodu za milion

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  13:35

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Při vyhýbání se protijedoucímu nákladnímu vozidlu najel mladý řidič s traktorem značky Panter až příliš vpravo mimo komunikaci, kde se převrátil na pravý bok. (8. září 2026) | foto: PČR

Putování traktorem v podání mladého řidiče na Prostějovsku nemělo dlouhého trvání. V úterý ráno totiž při snaze vyhnout se protijedoucímu nákladnímu autu najel mimo silnici a převrátil se na pravý bok. Policisté následně vyčíslili na traktoru škodu v hodnotě jednoho milionu korun.

Nehoda se stala na silnici mezi obcemi Žešov a Vranovice na Prostějovsku. „Při vyhýbání se protijedoucímu nákladnímu vozidlu najel mladý řidič s traktorem značky Panter až příliš vpravo mimo komunikaci, kde se převrátil na pravý bok,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Při vyhýbání se protijedoucímu nákladnímu vozidlu najel mladý řidič s traktorem značky Panter až příliš vpravo mimo komunikaci, kde se převrátil na pravý bok. (8. září 2026)
Škoda na traktoru byla vyčíslena na jeden milion korun, řidič dostal pokutu. (8. září 2026)
Při vyhýbání se protijedoucímu nákladnímu vozidlu najel mladý řidič s traktorem značky Panter až příliš vpravo mimo komunikaci, kde se převrátil na pravý bok. (8. září 2026)
Škoda na traktoru byla vyčíslena na jeden milion korun, řidič dostal pokutu. (8. září 2026)
4 fotografie

Při havárii si mladík způsobil zranění lehčího rázu. „Dechová zkouška byla u řidiče negativní,“ uvedla Zajícová. „Po dobu vyprošťování pracovního stroje byla komunikace uzavřena,“ dodala.

Policisté nakonec s řidičem traktoru vyřešili nehodu na místě. „Došlo k projednáním na místě s uložení blokové pokuty,“ uzavřela policejní mluvčí.

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