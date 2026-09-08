Šestapadesátiletý řidič Škody Octavia jel podle policie ve směru z Kojetína na Popůvky.
„Při předjíždění před sebou jedoucího nákladního vozidla přejel do protisměru, kde se čelně střetl s nákladním vozidlem jedoucím v opačném směru. I přesto, že řidič protijedoucího nákladního vozidla vybočil vpravo a snížil rychlost, střetu nedokázal zabránit,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Náraz osobní vozidlo odhodil do pole vedle silnice. „Jeho řidič bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě události zemřel,“ dodala Zajícová.
Hmotná škoda je předběžně odhadnuta na půl milionu korun. Výsledek dechové zkoušky u řidiče nákladního vozidla vyšel negativní.
„Z důvodu řádného objasnění této nešťastné události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti,“ doplnila policejní mluvčí.