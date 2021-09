Slibům těžařů lidé nevěří. O těžbě štěrkopísku rozhodne referendum

Možností vypsání referenda se zabývala městská rada, která ho doporučí ke schválení zastupitelům. Ti se sejdou 20. září a měli by jeho konání definitivně potvrdit.

Většina místních obyvatel, které redakce MF DNES oslovila, o záměru společnosti Českomoravský štěrk otevřít novou lokalitu vlevo od silnice na Troubky, slyšela. Ne všichni ale mají jasno.

„Ve firmě pracují místní a někteří by mohli přijít o práci. Na druhou stranu mám obavy, aby se nezačaly při těžbě hýbat písky v okolí a co by to mohlo udělat třeba se zámkem,“ zůstává zdrženlivý muž, který bydlí hned naproti zdejší památky stojící asi kilometr od ložiska.

Naopak žena prodávající v obchodě s potravinami už ví, že záměr nepodpoří. „Praskají tu domy u silnice, kdo to pak lidem uhradí? Do schránek jsme dostali leták, kde je milion pozitiv, ale nevěřím tomu,“ řekla. Podobně se vyjadřovali i ostatní.

Stavební materiál bude potřeba

Někteří lidé ovšem připouštějí, že stavební materiál bude potřeba. Tím argumentuje i těžební společnost. Uvádí, že v novém ložisku bude možné dobývat kvalitní hrubé kamenivo, kterého je na trhu kritický nedostatek.

V místě, kde těží dnes, už získává především písek. Blíže své záměry firma představila na pondělním setkání s obyvateli v tovačovské sportovní hale. Městu slibuje další peníze z těžby, udržení práce pro obyvatele a zvýšení protipovodňové ochrany území.

„Pokud se záměr podaří prosadit, obec získá za dvacet let na nájmu, daních a poplatcích třicet milionů korun navíc a budeme moci garantovat zachování více než čtyřiceti pracovních míst pro lidi z Tovačova a okolí,“ sdělil Vlastimil Polišenský, závodní z pískovny v Tovačově.

Dopady těžby na okolí podle něj nebudou větší, než jsou teď. „Objem těžby a expedovaného kameniva zůstane stále stejný a veškerá vytěžená surovina bude z nové lokality putovat do stávající úpravny po dopravníkovém pásu s délkou 1,2 kilometru,“ řekl Polišenský.

Těžit se podle něj nebude hlučným korečkovým bagrem, ale tichým sacím bagrem, a prašnost bude minimální, protože půjde o mokrou těžbu.



Odkazuje také na hydrogeologický průzkum, který si nechali těžaři zpracovat a podle nějž nebudou zdroje podzemní vody ohroženy.



Ložisko je nejméně na 15 let

Nové ložisko, jehož životnost by měla být patnáct až dvacet let, má rozlohu 61 hektarů. Tovačov není jediným majitelem dotčených pozemků.

„Z celkové plochy máme asi deset hektarů, zhruba třicet patří farmě z Troubek, zbytek jsou drobní vlastníci. Některé z nich jsem za město obeslal,“ řekl tovačovský starosta Marek Svoboda.

„Farma odpověděla, že těžbu nechce, protože orná půda společnost živí. Podle zástupců štěrkoven je to věc jednání, mohou například sehnat jiné pozemky, které jim za to nabídnou,“ doplnil Svoboda.

Připomněl i odmítavý postoj mysliveckých sdružení, která by přišla o honitby. Zamítavé stanovisko daly za město i komise pro životní prostředí a strategický rozvoj, které požadují podrobnější informace.



Město už vydělalo miliony

Radnice si před časem spočítala, kolik peněz za těžbu v minulosti získala. Vyšlo jí zhruba dvanáct milionů korun za deset let. Je to jen to, co štěrkovny musí podle zákona odvádět.

„Ne že by to byly malé peníze, ale zabrat šedesát hektarů úrodné půdy na Hané… Půda je tady nejvíc bonitní, i proto se zatím celkem bráníme a zamítáme i nabídky na solární elektrárny nebo nákupní centra,“ zmínil Svoboda.



Tovačov nyní připravuje změnu územního plánu. „Musíme do něj zahrnout, zda těžbu podporujeme, nebo ne. Pokud by ale například rozhodnutím vlády bylo vymezeno ložisko na těžbu, zastupitelstvo s tím nic neudělá. I přes náš případný nesouhlas tak může v delším horizontu k těžbě dojít,“ obává se starosta.

Aby bylo místní referendum platné, musí se ho zúčastnit alespoň 35 procent voličů, což v Tovačově odpovídá přibližně sedmi stovkám lidí.

„Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 procent oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob,“ uvádí web ministerstva vnitra.