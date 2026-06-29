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Na rande z Tinderu nedošlo. Muž naletěl podvodníkovi, přišel o pět a půl milionu

Autor:
  12:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Stal jsem se obětí podvodu, obrátil se s prosbou o pomoc v sobotu 28. června na olomoucké policisty čtyřiapadesátiletý muž. Podle výpovědi se na konci letošního dubna přes aplikaci Tinder seznámil s ženou, která jej později začala přesvědčovat, aby investoval do kryptoměn. Investiční platformy, které žena doporučovala, ale byly podvodné. Poškozený přišel celkem o pět a půl milionu korun.

Když se dvojice na seznamovací aplikaci propojila, navázala komunikaci přes WhatsApp. „Jejich komunikace probíhala pravidelně, čímž došlo k vybudování domnělé vzájemné důvěry. Žena po nějaké době poškozeného přesvědčila, aby investoval do kryptoměn. Navedla ho k využití investiční platformy, která se později ukázala jako podvodná,“ upřesnil mluvčí policistů Jaroslav Herzán.

Aplikace simulovala investiční prostředí, ale především sloužila ke generování platebních instrukcí. „Pro účely investování si muž založil nový bankovní účet, ze kterého byly jeho finanční prostředky postupně převáděny na jiné bankovní účty nebo do kryptoměnového prostředí,“ popsal Herzán.

Tímto způsobem přišel muž celkově o 5,5 milionu korun. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli za zločin podvodu až osm let za mřížemi.

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„Nenechte se na internetu obelstít podvodníky a dávejte pozor na podezřele výhodné nabídky investic od neověřených bankéřů nebo internetových známostí. Raději vždy investujte skrze ověřené investiční platformy nebo svou banku,“ doporučují policisté.

Zdali se nejedná o podvod, si lidé podle policistů mohou ověřit také na stránkách www.panprokoukl.cz. „Případně neváhejte v případě pochybností kontaktovat Policii České republiky,“ radí Herzán.

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