Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Vždycky se může něco stát.“ Strach z těžby ve Zlatých Horách trvá

Autor:
  6:00
Těžaři stále vidí ve Zlatých Horách na Jesenicku potenciál. Odpůrce dobývání zlata a dalších surovin ale zatím nepřesvědčili. Státní podnik Diamo má hotovou první etapu předběžné studie proveditelnosti k těžbě zlata ve městě. „Ukazuje, že projekt má nejen ekonomický potenciál, ale také reálnou šanci přinést dlouhodobý přínos regionu i celému českému těžebnímu sektoru,“ informoval náměstek ředitele pro suroviny a rozvoj státního podniku Ladislav Pašek.
U Zlatých Hor mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k...

U Zlatých Hor mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k nejvýnosnějším zlatorudným štolám v regionu. Uvnitř je kromě jiného k vidění křišťálové jezírko. | foto: Tomáš Frait, MF DNES

Pohled na Zlaté hory z blízkého kopce Biskupská kopa (snímek z roku 2020)
Milan Blažeňák a Miroslav Klapich u posledního vytěženého vozíku s rudou který...
Ve Zlatých Horách otevřeli pro turisty Poštovní štolu, kde se těžilo zlato.
U Zlatých Hor mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k...
17 fotografií

Diamo zatím nechtělo upřesnit, o jaký přínos jde. Podle starosty Zlatých Hor Milana Ráce (nez.) by mělo jít hlavně o pracovní místa.

První fáze se podle zástupců státního podniku zaměřila především na možnosti dalšího využití ložiska v prostoru bývalého dolu z 90. let minulého století a na varianty zpracování vytěžené rudy. Kromě zlata tam má Diamo zájem těžit také měď a zinek.

Se záměrem obnovení těžby ve Zlatých Horách vyjádřilo tamní zastupitelstvo loni na podzim nesouhlas. Starosta Rác zmínil, že se v současnosti postoj města po závěrech státního podniku k případné těžbě nezměnil. Jako důvod uvedl zejména negativní vliv na životní prostředí.

Radnice čeká na posudek k zaplavování podzemí

„Každá těžba má nějaký vliv na životní prostředí. Zatím neproběhla studie EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, její součástí by mělo být i posouzení záměru zaplavovat flotačními kaly (vedlejší produkt flotace, tedy metody čištění odpadních vod – pozn.red.) podzemní prostory, které už byly vytěženy v minulosti,“ uvedl starosta.

Také podotkl, že město zatím nemá podklady, na jejichž základě Diamo mluví o velkém ekonomickém potenciálu ložiska. Podle něho jde v této fázi především o tvrzení podniku, které má nejprve předložit příslušným orgánům a zřizovateli, tedy ministerstvu průmyslu a obchodu.

Pod Zlatými Horami leží zlato za třicet miliard, vytěžit však půjde jen polovina

Starosta zároveň upozornil, že město původně souhlasilo pouze s průzkumem ložiska. V roce 2019 podpořilo stanovení průzkumného území a později také jeho prodloužení. Podle tehdejších informací mělo jít hlavně o přepočet zásob na základě moderních metod a vrtných prací. Postupem času se však podle něj záměr začal posouvat směrem ke konkrétnějším úvahám o možných těžebních metodách.

Podle starosty ve městě stále žije řada lidí, kteří si pamatují těžbu ukončenou v roce 1993 a její negativní dopady. Přestože Diamo podle něj opakovaně ujišťuje, že případná nová těžba by se odehrávala za jiných technologických podmínek, obavy města nerozptýlilo.

Průzkumné území má prodlouženou platnost

„Jsme ubezpečováni, že tak už to nebude a že technologie šly někam jinam. Ale já jako technik vím, že v každém provozu se někdy může něco stát. Tvrdit opak prostě není reálné,“ doplnil Rác.

Ministerstvo životního prostředí podle starosty letos v únoru prodloužilo platnost průzkumného území o další tři roky, tedy do roku 2029. Město proti tomuto rozhodnutí podalo námitky. Jejich obsah ale starosta nechtěl podrobněji komentovat s odkazem na probíhající řízení.

Zároveň zdůraznil, že případné zahájení těžby je podle něj stále vzdálené a další vývoj bude záviset zejména na výsledcích odborných posouzení a správních řízení.

Záměr těžby se nelíbí ani ochranářům a sanatoriu

Proti těžbě kromě města dlouhodobě vystupují také někteří ochranáři, z plánu má obavy Sanatorium Edel ve Zlatých Horách, které opuštěné důlní prostory využívá ke speleoterapii a léčbě dětí.

K záměru se vyjadřovala také Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK). Podle vyjádření mluvčí AOPK Karolíny Šůlové agentura vyloučila významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost ptačí oblasti Jeseníky, evropsky významné lokality Heřmanovice a Rejvíz, které jsou v její působnosti. „Krajský úřad pro lokality soustavy Natura 2000 ve své působnosti však takový vliv nevyloučil,“ oznámila.

Jako tlak na obnovu těžby. Geolog zpochybnil odhad zásob zlata na Jesenicku

Výstupy první etapy nyní projdou podle mluvčího státního podniku Tomáše Indreie oponentním posouzením nezávislých odborníků. „Jakmile projdou posudky, tak je jako první představíme dozorčí radě státního podniku. Počítáme, že v červnu,“ sdělil s tím, že následně hodlá Diamo výsledky oznámit i veřejnosti.

K tomu hodlá využít setkání s obyvateli, podobně jako na podzim loňského roku, kdy státní podnik uspořádal seminář s možným pokládáním dotazů. „Počítáme, že v červnu bychom opět udělali podobnou akci s místními, kde se nás budou moci zeptat v podstatě na cokoliv, co je zajímá. V září bychom udělali dvoudenní sympozium, které by bylo už odbornější, ale stále směřované k veřejnosti,“ přiblížil mluvčí Indrei.

Diamo chce suroviny zpracovat v České republice

Zároveň státní podnik podle něho zvažuje dvě varianty zpracování cenných kovů. „Jedna je, že se suroviny vytěží a potom odvezou do zahraničí, kde se zpracují. My bychom ale byli rádi, kdyby se co nejvíce materiálů zpracovávalo u nás kvůli surovinové bezpečnosti České republiky,“ vysvětlil mluvčí s tím, že v tuto chvíli projdou obě varianty posudky z ekonomického a environmentálního hlediska a teprve poté bude Diamo vybírat nejlepší možnou.

Zlato se v České republice netěží už 30 let. Podle Diama průzkum u Zlatých Hor potvrdil 10,89 tuny zlata, 8,63 tuny stříbra, 25 tisíc tun zinku, 5 600 tun mědi a 1 600 tun olova.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zloději kol mají novou fintu. A policie je při ní často bezradná

Premium
Kolo, jehož majitel na něm v Přerově našel o zámek navíc. Jde o trik místních...

Zloději kol zkoušejí překvapivý trik. Před pár dny se s ním setkali i městští policisté v Přerově. Obrátil se na ně majitel bicyklu s tím, že se mu na stroji objevil druhý zámek. A strážníci museli...

Za noc postaví hráz a ještě ji podepřou. Bobři se činí, jenže voda teče do sklepů

Bobr postavil hráz na vodním toku Nemilanka. Zbourat ji tvrá několik hodin....

Sotva mu nechtěnou hráz pracně zbouráte, bobr ji za jedinou noc postaví znovu. Na vodním toku Nemilanka v Olomouci škodí tito hlodavci okolním pozemkům. Bojovat proti nim je ale obtížné, jsou totiž...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1448 ČD Nostalgie ve stanici Lednice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Jeseníky vysychají a umírají, změny klimatu zde symbolizuje příchod kudlanek

Premium
Ledovcový kar Velký kotel na východní stěně Vysoké hole je útočištěm pro...

Tento způsob zimy zdá se být poněkud nešťastným. I těmito slovy by se dalo parafrázovat to, co v uplynulých měsících zažily Jeseníky. Na Pradědu meteorologové naměřili nejméně sněhu za celou dobu...

Nová rozhledna na Velkém Kosíři bude mít schody zvenku. Starou odstřelí

Podoba budoucí nové rozhledny na Velkém Kosíři na Prostějovsku. (květen 2026)

Dny zavřené rozhledny na vrcholu Velkého Kosíře na Prostějovsku jsou definitivně sečteny. Valná hromada Mikroregionu Kosířsko dnes rozhodla o stavbě nové vyhlídky. Vznikat má začít příští rok,...

„Vždycky se může něco stát.“ Strach z těžby ve Zlatých Horách trvá

U Zlatých Hor mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k...

Těžaři stále vidí ve Zlatých Horách na Jesenicku potenciál. Odpůrce dobývání zlata a dalších surovin ale zatím nepřesvědčili. Státní podnik Diamo má hotovou první etapu předběžné studie...

26. května 2026

Zloději ukradli z firmy kovy za 4,6 milionu, stopy chtěli zamést hasicím přístrojem

ilustrační snímek

Několikamilionovou škodu způsobili podle policie čtyři zloději, kteří vnikli v polovině května do areálu jedné ze společností v Beňově na Přerovsku. Ukradeným nákladním autem odtud odvezli palety s...

25. května 2026  16:58

Podmínka za zpronevěru 400 tisíc ze školní kasy. Je to msta, tvrdí exředitelka

ilustrační snímek

Podmíněným trestem a pětiletým zákazem činnosti potrestal v pondělí soud bývalou ředitelku jedné z největších základních škol v Přerově Věru Zapletalovou. Podle rozsudku zpronevěřila téměř 400 tisíc...

25. května 2026  16:13

Žena pobodala přítele, pak se snažila zmást policii falešnými stopami

Ilustrační snímek

Na falešnou stopu se podle policie pokusila svést vyšetřovatele žena ze Šumperska, která je nyní obviněna z pokusu o vraždu. Kriminalistům tvrdila, že na jejího přítele zaútočil cizí muž, ve...

25. května 2026  13:33,  aktualizováno  14:10

Jeseníky vysychají a umírají, změny klimatu zde symbolizuje příchod kudlanek

Premium
Ledovcový kar Velký kotel na východní stěně Vysoké hole je útočištěm pro...

Tento způsob zimy zdá se být poněkud nešťastným. I těmito slovy by se dalo parafrázovat to, co v uplynulých měsících zažily Jeseníky. Na Pradědu meteorologové naměřili nejméně sněhu za celou dobu...

25. května 2026

Žalobce se nebránil proti vydání elektroniky v bitcoinové kauze, dostal důtku

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stanul státní zástupce brněnského...

Žalobce brněnského krajského státního zastupitelství Marek Vagai dostal důtku za to, že se v takzvané bitcoinové kauze nebránil proti rozhodnutí soudu, který loni v lednu vydal již dříve odsouzenému...

25. května 2026  10:28,  aktualizováno  12:29

NEJ Z LIGY: Mladíci v Edenu, vlastní góly na Dukle i kocovina Karviné po finále poháru

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Je hotovo. Tedy minimálně co se týče nadstavby fotbalové ligy. Následovat bude ještě baráž, v níž se nakonec představí také ostravský Baník, jenž v přímém souboji poslal o soutěž níž Duklu. Ta mu...

25. května 2026  9:19

Vidí dál, navádí palbu. I to je naše know-how, říká velitel dronového praporu

Premium
Bezpilotní letoun Raven při startu v podání 533. praporu bezpilotních systémů

Na bojišti rozhoduje schopnost vidět dál, zůstat ve vzduchu celé hodiny a získávat klíčové informace z terénu. Právě proto vznikl před šesti lety 533. prapor bezpilotních systémů, který se nyní bude...

24. května 2026

Vojáci testují zdatnost mládeže, v kraji začal další ročník prestižní soutěže Wolfram

Krajské vojenské velitelství Ostrava zahájilo další ročník branné soutěže...

V Moravskoslezském kraji odstartoval nový ročník branně-vědomostní soutěže Wolfram, ve které čtyřčlenná družstva ze 160 základních a středních škol prověří svou fyzickou zdatnost, týmovou spolupráci...

24. května 2026  14:18

Záchrana last minute. Prostějov zůstává druholigový: Takhle to dál nejde, ví kapitán

Fotbalisté Prostějova slaví záchranu ve druhé lize, uprostřed je trenér a...

Rozhodčí zapískal do píšťalky a na tribunách propukla obrovská euforie. Fotbalový Prostějov se doslova na poslední chvíli zachránil v druhé lize. Část hráčů se začala radovat a pobíhat po hřišti,...

24. května 2026  9:07

Sigma má po sezoně a řeší trenéra. Hapal: Jarolím je varianta. O které hráče je zájem?

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Tak a je konec. Další ligové sezoně odzvonilo, ale ve fotbalové Olomouci ta nejdůležitější práce začíná teprve nyní. Předseda Sigmy Ondřej Navrátil už dříve předeslal, že úvodní sezona je...

24. května 2026  7:21

Nadšenec mapuje příběhy olomouckých domů. Chce jich představit stovky

Malý renesanční dům s arkýřem ve Školní ulici v Olomouci (květen 2026)

Matěj Lošťák vytvořil projekt OPUS-O, v němž zájemcům přibližuje historii domů v centru Olomouce, včetně jejich postupných proměn či příběhů jejich majitelů. Název vyprávění příběhů o významných či...

24. května 2026  7:15,  aktualizováno  14:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.