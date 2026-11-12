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Těžba u Zlatých Hor by mohla regionu přinést stamiliony korun, tvrdí Diamo

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  14:06
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U Zlatých Hor na Jesenicku mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi...

U Zlatých Hor na Jesenicku mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k nejvýnosnějším zlatorudným štolám v regionu. | foto: Tomáš FraitMF DNES

U Zlatých Hor na Jesenicku mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi...
U Zlatých Hor na Jesenicku mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi...
U Zlatých Hor mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k...
Poštovní štola u Zlatých Hor, která kdysi patřila k nejvýnosnějším zlatorudným...
11 fotografií
Případné obnovení těžby zlata u Zlatých Hor na Jesenicku by mohlo kromě povinných plateb přinést regionu také dobrovolné příspěvky z výnosů těžby v hodnotě až stovek milionů korun. Ekonomický model zahrnutý do studie proveditelnosti počítá například s dotacemi či sponzorskými dary na sportovní halu, cyklostezky, venkovní koupaliště nebo offroadový areál.

O situaci informoval vedoucí odboru hornictví státního podniku Diamo Karol Šmehil. Podle první části studie proveditelnosti zadané podnikem Diamo má obnovení těžby zlata ekonomický potenciál. Z ložiska u Zlatých Hor lze ročně získat zhruba 620 kilogramů tohoto vzácného kovu.

Za deset let plánované těžby by tam tedy bylo možné vytěžit 6,2 tuny zlata z odhadovaných 11 tun geologických zásob. Při aktuálních cenách na světových trzích by 6,2 tuny zlata mělo tržní hodnotu přibližně 17,9 miliardy korun.

Před obnovením těžby je nutné zpracovat podrobnější studii a posoudit vliv záměru na životní prostředí. Následovala by povolovací řízení a územní plánování. Zastupitelé Zlatých Hor loni záměr obnovit těžbu zlata odmítli. Starosta Milan Rác dnes nechtěl předběžné propočty ekonomického přínosu těžby pro horský region komentovat.

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Odborníci podle Šmehila pokračují u Zlatých Hor v geologickém průzkumu, který má Diamo povolený do roku 2029. Údaje využijí k dokončení výpočtu zásob zlata a dalších kovů v ložisku. Studie má být hotová příští rok a bude z ní zřejmé, zda obnovení těžby zlata bude ekonomicky a technicky proveditelné. Příští rok by Diamo mohlo mít pohromadě i podklady pro posuzování vlivů projektu na životní prostředí v procesu EIA.

Obnovení těžby by podle předběžných propočtů vytvořilo v regionu přibližně 120 pracovních míst. Zlaté Hory by mohly z povinných úhrad za dobývání nerostů, dobývacího prostoru a daně z nemovitosti získávat přibližně 8,4 milionu korun ročně, sousední Heřmanovice 2,9 milionu korun.

Jak to vypadá v Poštovní štole otevřené turistům

U Zlatých Hor na Jesenicku mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k nejvýnosnějším zlatorudným štolám v regionu.
U Zlatých Hor na Jesenicku mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k nejvýnosnějším zlatorudným štolám v regionu.
U Zlatých Hor na Jesenicku mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k nejvýnosnějším zlatorudným štolám v regionu.
U Zlatých Hor mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k nejvýnosnějším zlatorudným štolám v regionu. Uvnitř je kromě jiného k vidění křišťálové jezírko.
11 fotografií

Z ložiska u Zlatých Hor lze ročně vytěžit přibližně 200 tisíc tun rudy. Kromě 620 kilogramů zlata by z ní bylo možné získat zhruba 1 556 tun zinku a 265 tun mědi ročně. Za deset let by tak produkce činila 15 560 tun zinku a přibližně 2 650 tun mědi. Geologické zásoby v ložisku činí podle podniku Diamo přibližně 26 013 tun zinku a 5 642 tun mědi. Průzkum prověřuje také přítomnost galia.

V případě obnovení provozu se mají zlato a další kovy dobývat pod zemí u Zlatých Hor pomocí vrtání a odstřelů. Vytěžená ruda by se zpracovávala především v bývalém průmyslovém areálu Rudných dolů. Studie nepočítá s použitím kyanidu, prověřuje například využití glycinu a dalších postupů při získávání kovů.

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31. srpna 2018
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