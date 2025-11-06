Pod Zlatými Horami leží zlato za třicet miliard, vytěžit však půjde jen polovina

Autor: ,
  15:45
Ložisko v okolí Zlatých Hor na Jesenicku podle výsledků nového průzkumu skrývá geologické zásoby skoro 11 tun zlata, což je několikanásobně více, než udávaly původní propočty. Aktuální hodnota naleziště zlata u Zlatých Hor činí bezmála 30 miliard korun, vytěžit ale kvůli rentabilitě dobývání půjde pouze zhruba polovina. Výsledky průzkumu zaměřeného na množství zásob zlata a dalších kovů u Zlatých Hor ve čtvrtek zveřejnil státní podnik Diamo.
U Zlatých Hor mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k...

U Zlatých Hor mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k nejvýnosnějším zlatorudným štolám v regionu. Uvnitř je kromě jiného k vidění křišťálové jezírko. | foto: Tomáš Frait, MF DNES

Pohled na Zlaté hory z blízkého kopce Biskupská kopa (snímek z roku 2020)
Milan Blažeňák a Miroslav Klapich u posledního vytěženého vozíku s rudou který...
Ve Zlatých Horách otevřeli pro turisty Poštovní štolu, kde se těžilo zlato.
U Zlatých Hor mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k...
17 fotografií

Zlato se v Česku už tři desítky let netěží. Ve Zlatých Horách se ale v posledních letech začalo díky rostoucím cenám zlata a prvním výsledkům průzkumu hovořit o možné obnově dobývání tohoto drahého kovu. Místní samospráva se k těžbě zlata staví odmítavě.

Náměstek pro suroviny a rozvoj ve státním podniku Diamo Ladislav Pašek ve čtvrtek řekl, že průzkum u Zlatých Hor potvrdil 10,89 tuny zlata, 8,63 tuny stříbra, 25 tisíc tun zinku, 5 600 tun mědi a 1 600 olova. Skutečné zásoby kovů jsou ale pravděpodobně vyšší.

V českém podzemí se skrývá zlato za více než 220 miliard. Těžba by se vyplatila

Údaje ze starých vrtů u Zlatých Hor totiž naznačují, že některá místa bohatá na kovy dosud nebyla dostatečně prozkoumána. Podle Paška se pod zemí v okolí Zlatých Hor nachází zajímavé množství kovů, které mohou mít v budoucnu strategický význam.

Prostějovský jeskyňář Petr Hruban prozkoumal kromě jiných i zlatohorskou štolu...

Pašek řekl, že Diamo splnilo úkol prozkoumat ložisko a stanovit jeho vydatnost. O případné obnově těžby zlata či dalších kovů musí rozhodnout vláda. Zda by těžba zlata u Zlatých Hor byla ekonomicky rentabilní, napoví chystaná studie proveditelnosti. Hotová má být příští rok na jaře. „Naším úkolem je zjistit stav ložiska a přinést fakta. Teď je prostor pro další odborné a veřejné diskuse,“ dodal Pašek.

Těžba zlata může ohrozit léčbu dětí v podzemí i turismus, bojí se zlatohorští

Zlato se v Česku těžilo do roku 1994, kdy právě ve Zlatých Horách skončila těžba polymetalické rudy složené z různých prvků včetně zlata. Zastupitelé Zlatých Hor v září záměr obnovit těžbu zlata odmítli. „Diskutovalo se o přínosech pro rozvoj města a neshledali jsme v tomto směru v této chvíli žádné příznivé dopady, které by měly napomoci rozvoji města,“ řekl starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Zlato se podle něj mělo z místního ložiska vytěžit v 90. letech, kdy kvůli ukončení těžby přišlo v regionu o práci 700 až 800 lidí. „Byla to tehdy pro město velmi těžká doba. Od té doby se Zlaté Hory transformovaly, už tady máme největší firmu na Jesenicku a investovali jsme nemalé peníze do turistického ruchu,“ podotkl.

Milan Blažeňák a Miroslav Klapich u posledního vytěženého vozíku s rudou který...

Výrazný nárůst zásob nerostů u Zlatých Hor oproti původním propočtům Pašek zdůvodnil důkladnějším průzkumem na větším území.

„Především úspěšná validace v minulosti provedených vrtů umožnila jejich zahrnutí do výpočtu zásob. Díky tomu bylo ložisko rozšířeno i mimo oblast nově provedených vrtů. Dále podrobná nová vrtná kampaň prozkoumala ložisko do větších hloubek a byly objeveny nové zásoby. V neposlední řadě díky rostoucí ceně strategických komodit je dnes ekonomicky využitelná ruda s mnohem menším obsahem kovů než před několika málo lety,“ podotkl Pašek.

Místní s těžbou nesouhlasí, bojí se o sanatorium

Ačkoliv Diamo ujišťuje, že průzkumy ani případná těžba nebudou mít žádné negativní dopady na tamní přírodu nebo cestovní ruch, obyvatelé a experti si myslí opak.

Pohled na barevně nasvícené podzemní jezírko v prostorách Poštovní štoly (srpen...

Zaznívají například varovné hlasy ze Sanatoria Edel ve Zlatých Horách, které opuštěné důlní prostory využívá pro jedinečnou speleoterapii a léčbu dětí. Vedení sanatoria se obává, že by po obnovení těžby toto unikátní místo úplně zaniklo.

Diamo se průzkumu lokality nebrání. „V případě jakékoli budoucí úvahy o těžbě by byl vliv na speleoterapii samostatně a detailně posouzen a bez garance bezpečnosti by těžba nebyla povolena,“ sdělil mluvčí podniku Diamo Tomáš Indrei.

V Česku geologové evidují 15 ložisek zlata. Podle dosud publikovaných údajů je v nich celkem 77 tun zásob, které lze vytěžit a jejichž dobývání by se podle odborníků vyplatilo. Těžba zlata v Česku skončila v polovině 90. let minulého století.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Opuštěné kolo s košíkem hub na Jesenicku vyburcovalo k velkému pátrání

Policisté pátrají od čtvrtečního večera po majiteli opuštěného elektrokola,...

Majitele elektrokola opuštěného v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, po kterém vyhlásili policisté pátrání ve čtvrtek večer, našli jejich kolegové v Polsku. Kolo se na místě nacházelo...

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Lipník nad Bečvou. Vyfoceno 29. září 2024.

Kvůli nedělní krádeži kabelů na koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku budou i v pondělí přetrvávat komplikace v železniční dopravě. Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a...

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

Co předcházelo zabití otčíma-tyrana? Exkluzivní svědectví rodiny z Hranic

Premium
Dům, ve kterém došlo během narozeninové oslavy ke tragédii, kdy mladík...

Je to případ, který se zcela vymyká běžné kriminální praxi. Vážně nemocný devatenáctiletý mladík, který v pátek v Hranicích na Přerovsku zabil na narozeninové oslavě svého otčíma, nemusí do vazby....

Archeologové objevili pod trasou budoucí dálnice D55 pozůstatky pravěkých vesnic

Pazourek a bronzová spirála mohylové kultury ze střední doby bronzové asi 15...

Pozůstatky několika pravěkých osad, ale i významné nálezy staré až 7 tisíc let objevili archeologové při výzkumu před stavbou dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem. Výzkumníci nalezli nejen pazourky a...

6. listopadu 2025  14:50

Připraví se varianty tři a čtyři. Sigmu trápí zranění opor, kdo je nejblíže návratu?

Hráči Sigmy v bagu na předzápasovém tréninku.

Od našeho zpravodaje v Arménii Během velkolepého letního nakupování přivedla fotbalová Sigma dvanáct posil, což se jí nyní náramně hodí. Před zápasem Konferenční ligy na půdě arménského Noahu totiž Hanáci hlásí zranění klíčových...

6. listopadu 2025  13:55

Zprvu bosý sklářský magnát z Kožušan dobyl lampovými stínítky celý svět

Portrét Josefa Schreibera z roku 1884

Příběh jako z amerického snu. Z chudých poměrů vísky kousek od Olomouce se Josef Schreiber vyšvihl na jednoho z největších evropských podnikatelů ve sklářství. Když v listopadu 1902 zemřel, vlastnil...

6. listopadu 2025  10:48

Zapeklitá asijská mise. Noah je jasný favorit, říká Janotka o arménském soupeři

Trenér Janotka udává pokyny obránci Janu Královi.

Od našeho zpravodaje v Arménii Chaos na silnicích, oprýskané postsovětské budovy, potloukající se pouliční psi. Rychle poznáte, že tahle země geograficky a vzezřením patří spíše mimo Evropu. Přesto fotbalová Sigma ve více než 2...

6. listopadu 2025  9:52

Vánoční trhy v Olomouci 2025: bruslení, vyhlídkové kolo, trhy a záplava punčů

Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru...

Vánoční trhy v Olomouci začínají 21. listopadu a končí 23. prosince. Na pódiu na Horním náměstí bude pravidelný kulturní program, spolu s Dolním náměstím je také místem, kde vyroste dřevěné městečko....

6. listopadu 2025  5:36,  aktualizováno  6:36

Na cestující v Prostějově už neprší, nový dopravní terminál má i dětské hřiště

Město Prostějov slavnostně otevřelo nový dopravní terminál v ulici Újezd, který...

Zastřešená nástupiště, nová parkovací místa, městský mobiliář, odpočinkové zóny i dětské hřiště. Takové jsou hlavní přednosti nového dopravního terminálu v prostějovské ulici Újezd, který přináší...

5. listopadu 2025  15:55

Loni chyboval, letos je oporou. Olomoucký brankář Koutný si říká o posun výš

Olomoucký gólman Jan Koutný v utkání proti Mladé Boleslavi.

Když vyjde před novináře, obvykle vypráví se svou typickou skromností a nesmělostí. V brance Sigmy Olomouc ale v této sezoně předvádí velmi sebevědomé výkony. Po čtrnácti zápasech fotbalové Chance...

5. listopadu 2025  15:06

Policie obvinila trojici mužů z krádeže kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby

Vůz Comfort Jet Českých drah, který bude přímým spojem mezi Prahou a Korutany.

Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...

4. listopadu 2025  12:37,  aktualizováno  5. 11. 12:41

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

5. listopadu 2025  11:27

Olomouc si rozbalila dárky ještě před adventem. Už funguje ruské kolo i kluziště

Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru...

Vánoční trhy v Olomouci začnou až s rozsvícením stromu. První bruslaři se už ovšem projeli po nově otevřeném olomouckém venkovním kluzišti. Spolu s už stojícím vyhlídkovým kolem předznamenává blížící...

5. listopadu 2025  11:15

Napojení Olomouce na západní obchvat se blíží, obce okolo D35 vyhlížejí úlevu

Na kraji Olomouce finišují přípravy na nedělní otevření poslední části...

Den, kdy se otevře nové napojení západního obchvatu Olomouce a města, je na dohled. Ulevit by mělo obcím ležícím podél dálnice D35, přes které si nyní řidiči zkracují cestu. Tomu, že se situace...

5. listopadu 2025  8:53

Zpěvačka Machálková podpoří olomoucký hospic. Vystoupí na benefičním koncertu

Leona Machálková v muzikálu Dracula

Moravská filharmonie Olomouc ve spolupráci se zpěvačkou Leonou Machálkovou připravuje mimořádný benefiční koncert, který se uskuteční v sobotu 15. listopadu 2025 od 19 hodin v sále Reduty v Olomouci....

5. listopadu 2025  5:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.