Těžba zlata může ohrozit léčbu dětí v podzemí i turismus, bojí se zlatohorští

Rostislav Hányš
  6:13
Je to jako bumerang. Pořád se nám to vrací, zlobí se lidé ve Zlatých Horách na Jesenicku, kterým se nelíbí plány státní společnosti Diamo směřující k možnému obnovení těžby zlata a dalších cenných kovů v bývalém ložisku. Jen zlata by v podzemí podle odhadů mělo být kolem čtyř tun.
Pohled na Zlaté hory z blízkého kopce Biskupská kopa (snímek z roku 2020).

Pohled na Zlaté hory z blízkého kopce Biskupská kopa (snímek z roku 2020). | foto: Daviidos CC-BY-SACreative Commons

Milan Blažeňák a Miroslav Klapich u posledního vytěženého vozíku s rudou který...
Pohled na část prostor Poštovní štoly nacházející se u Zlatých Hor na...
Pohled na barevně nasvícené podzemní jezírko v prostorách Poštovní štoly....
Podzemní jezírko v prostorách Poštovní štoly. (srpen 2018)
Ačkoliv Diamo ujišťuje, že průzkumy ani případná těžba nebudou mít žádné negativní dopady na tamní přírodu nebo cestovní ruch, obyvatelé a experti si myslí opak.

Zaznívají také varovné hlasy ze Sanatoria Edel ve Zlatých Horách, které opuštěné důlní prostory využívá pro jedinečnou speleoterapii a léčbu dětí. Vedení sanatoria se obává, že by po obnovení těžby toto unikátní místo úplně zaniklo.

Otřesy mohou být pro terapii fatální, obává se šéfka sanatoria

„Vrásky nám to dělá od chvíle, kdy Diamo začalo s průzkumem a začalo se mluvit o případném obnovení těžby,“ přiznala Alexandra Plevačová, šéfka sanatoria, ve kterém se už desítky let v rámci speleoterapie léčí dětští pacienti s dýchacími problémy, alergiemi a poruchami imunity.

„Obáváme se, aby případná těžba neohrozila, či dokonce nevedla k zániku tohoto unikátního místa, které prokazatelně pomáhá téměř tisícovce nemocných dětí ročně,“ obává se Plevačová.

Obnovení těžby by podle ní mohlo zásadně narušit mikroklima unikátních podzemních prostor bývalého dolu, které slouží k léčbě malých pacientů, což by pro speleoterapii bylo fatální.

„S těžbou s využitím trhacích prací mohou přijít otřesy a nikdo nedokáže spolehlivě říct, co mohou způsobit. Obzvlášť když má těžba probíhat deset let,“ upozornila šéfka sanatoria.

Napoví seismologický průzkum

Bude požadovat záruky, že unikátní léčebná metoda, která se nedá nikam přesunout, nebude těžbou ohrožena. Napovědět by mohl například podrobný seismologický průzkum.

Mluvčí podniku Diamo Tomáš Indrei odmítl, že by těžba mohla speleoterapii jakkoliv narušit.

„Průzkum probíhá daleko od důlních prostor využívaných pro speleoterapii a stejně daleko by v budoucnu probíhala i těžba,“ poukázal Indrei s tím, že vzdálenost nejbližšího pracoviště od podzemí využívaného pro léčebné účely je přes dva kilometry. „Tyto práce tak nebudou mít vliv na mikroklima ani vodní režim v místě speleoterapie,“ ujistil.

Není čeho se obávat, tvrdí Diamo

Diamo se nebrání ani průzkumu lokality. „V případě jakékoli budoucí úvahy o těžbě by byl vliv na speleoterapii samostatně a detailně posouzen a bez garance bezpečnosti by těžba nebyla povolena,“ sdělil Indrei.

Kromě nemocných dětí toužících po zotavení Zlaté Hory vyhledávají také turisté a cestovní ruch je pro město a tamní podnikatele zdrojem významných příjmů. Velkou atrakcí je především středověká Poštovní štola zpřístupněná veřejnosti před několika lety.

„Pokud by se zásadně změnilo mikroklima, byla by to katastrofa. Současná vlhkost, proudění vzduchu a nízká teplota konzervuje dřevěné repliky a při jakékoliv změně by všechno mohlo začít tlít,“ obává se Jiří Juráš, který má cestovní ruch ve Zlatých Horách na starosti.

Podnik Diamo obavy místních chápe, podle něj jsou však liché. „Negativní vliv na turismus nemá současný geologický průzkum a neměla by ho mít ani těžba,“ řekl Indrei.

„Pokud by v budoucnu byla těžba zvažována, musí projít procesem EIA (posouzení vlivu na životní prostředí, pozn. red. ), kde se hodnotí i vliv na kulturní památky,“ upozornil Indrei s tím, že celý proces schvalování těžby je tak na úplném začátku. „O těžbě by se mohlo rozhodovat až po studiích proveditelnosti a posouzení vlivu na životní prostředí,“ uvedl Indrei.

Doplnil, že propojení turistiky s těžbou by mohlo lokalitu ještě zatraktivnit. „Funguje to tak v mnoha činných dolech ve světě a v Česku můžeme uvést příklad u veřejnosti velmi oblíbeného Uhelného safari,“ uzavřel mluvčí.

Bylo půl osmé, když k nám dorazil dozorce. Hospodský vzpomíná na útěk Kajínka

Premium

Podobně jako pevnost If ve Francii proslavil Monte Christo, obávaná věznice Mírov na Šumpersku získala věhlas díky slavnému útěku Jiřího Kajínka. Jenže zatímco legendárního hraběte si vymyslel...

29. října 2025

Sladší než ligový start! Nové Sady vyhlíží Plzeň a kvůli FAČR i skromnější kulisu

Pro velký fotbal oba vychovala Sigma Olomouc. Jeden s ní zažil herní vrcholy kariéry i nešťastné období. Druhý neprošel sítem talentů až do A-týmu. Společná motivace se naplnila, když ve třetím kole...

29. října 2025  9:19

