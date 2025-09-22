„Nemá to tady co dělat, bude se tu prášit a jezdit spousta nákladních aut. Jestli chtějí těžit, tak ať si vyberou jiné místo,“ říká jeden z nich.
Námitku, že materiál se má vozit po železnici a jeho přeprava z místa těžby na zpracování do bývalé šamotárny bude zajištěná krytým pásovým dopravníkem, nebere. „Stejně by se nakonec vozilo náklaďáky. Já to tady nechci,“ trvá na svém muž.
Je to tady kolem obnovy těžby kaolinu hodně rozjitřené. Mám známé, kteří se kvůli tomu pohádali a teď spolu nemluví.