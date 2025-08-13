V centru Prostějova dělají nezletilí zakázané nákupy najisto, jinde chtějí občanku

Ondřej Zuntych
  14:00
Ondřejovi bude 18 let až na konci roku, alkohol si tak zatím koupit nemůže. V testu redakce iDNES.cz, který prověřil prodej alkoholu a cigaret nezletilým, to však mladík vyzkoušel v ulicích Prostějova. Adresa, která je mezi jeho vrstevníky vyhlášená svojí benevolencí, nezklamala.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

V Prostějově se nepotvrdilo tvrzení, že vietnamští prodejci u tabáku a alkoholu věk kupujících ignorují.

Večerka U rybníka v ulici Na Hrázi je obchod na periferii druhého největšího města kraje. Prodejnu v oprýskaném domku provozuje vietnamská rodina. Místo budí dojem, že tady občanku nikdo chtít vidět nebude.

Pivo je v prodejně volně dostupné mezi nápoji. Figurant bere dvanáctistupňový Radegast v plechovce a míří k pokladně. Ačkoli má už dospělou postavu, obličej mu částečně kryje kšiltovka a je nervózní.

„Občanku máš?“ ptá se prodavač. Figurant se nenechá odradit a zkouší si ještě koupit aspoň červené cigarety Marlboro.

Ani tentokrát nepochodí a odchází. „Pro děti špatný, ne dobrý,“ vysvětluje muž za kasou.

Když věk nehraje roli

Do prodejny pojmenované Obchodní centrum na náměstí T. G. Masaryka šel Ondřej najisto. S kamarády ví, že tady problém nebývá. Stejně jako jinde je pivo v regálech a v bednách volně v prodejně, ostatní zboží nabízí prodejci za pultem.

Mladík se dotazuje obsluhy na příchutě jednorázových elektronických cigaret. Banánovou nemají, tak bere ananasovou. K tomu balení nikotinových sáčků. Vše jde hladce, problém však nastává při placení, jelikož tady berou jen hotovost.

Syntetické drogy prodávali i mladiství, policie gangu zabavila i půl milionu

Po výběru z bankomatu se do prodejny vrací a ani tentokrát nemá starší vietnamská prodavačka snahu kontrolovat věk. O uskutečněném prodeji se bavit nechce, navíc česky mluví špatně.

Ani účtenku za nákup za 280 korun zákazník automaticky nedostal.

„Vím, že tady se dá koupit ledasco. Už tu byla i několikrát policie, ale trvá to dál,“ poznamenává figurant Ondřej.

Bez občanky ani ránu

Zbývá navštívit rušné místo u autobusového nádraží. Tabák Valmont je typická moderní trafika v koridoru před vstupem do supermarketu, kde jsou tiskoviny a některé zboží jako nikotinové sáčky volně na jedné straně, zbytek je buď v pultu nebo za zády prodavačky.

Tvrdý alkohol, který je nyní cílem nákupu, figurant v nabídce rychle nenachází, a aby se hned neprozradil, říká si o cigarety. Prodavačka chce vidět občanku, kterou u sebe ale Ondřej nemá a je po nákupu.

„Nezletilí to tady zkoušejí hodně, o trochu víc kluci, ale jsem přísná a když mám podezření, že zákazník není plnoletý, požaduji ukázat doklady. Nenechám si dát pokutu,“ říká mladá prodavačka.

Popisuje, jak se děvčata zkoušejí nalíčit nebo si chlapci nechávají růst vousy, aby s neoprávněným nákupem uspěli.

Tady ale nepochodí. „Jednou po mně nezletilí chtěli v jiné prodejně, ať jim něco koupím. Odmítla jsem, jde o princip,“ říká trafikantka.

Následně přichází mladý muž, bere nikotinové sáčky a v ruce už rovnou drží občanský průkaz. Na první pohled není zřejmé, kolik mu může být let. Obsluha se tedy hned ptá po občance a až po ověření věku si bere peníze.

Ondřej ví, že kdyby chtěl, může si o nákup cigaret nebo alkoholu říct starším kamarádům, sám ale při návštěvě trafik naslepo spíš neuspěje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Když chceš zábavu více než dvě minuty. Džemfest opět provokuje plakátem

Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník vyrobil tradičně lechtivou upoutávku. Akce je spojena s kapelou O5 a Radeček a už po pětadvacáté se letos 17. října koná v...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Lampy uprostřed chodníků. Kde udělali soudruzi chybu? Je to záměr, tvrdí město

Kuriózní pohled se v těchto dnech naskýtá obyvatelům a návštěvníkům šumperského sídliště Sever, které město revitalizuje. Obnova mimo jiné zahrnuje nové chodníky, v nichž ovšem zůstaly stát staré...

Turistka natočila v Jeseníkách unikátní záběry vlčat, dvě dokonce přišla blíž

Jedinečné video se podařilo v Jeseníkách natočit turistce, která zde nedávno byla na výletě. Narazila totiž na skupinku šesti vlčích mláďat, která si navíc z její přítomnosti zpočátku příliš starosti...

Nová silnice kolem Hanáckého Jadranu nevydržela, po týdnu má zničenou krajnici

Krátce po otevření opravené komunikace kolem oblíbené pískovny v Nákle na Litovelsku už tam silničáři řeší vážné poškození krajnice. Podle zjištění redakce iDNES.cz se v úterý utrhla pod kombajnem,...

V centru Prostějova dělají nezletilí zakázané nákupy najisto, jinde chtějí občanku

Ondřejovi bude 18 let až na konci roku, alkohol si tak zatím koupit nemůže. V testu redakce iDNES.cz, který prověřil prodej alkoholu a cigaret nezletilým, to však mladík vyzkoušel v ulicích...

13. srpna 2025

Městská část nesehnala učitele, ředitelka rezignovala. Škola v září zřejmě neotevře

Do složité situace se dostala Základní a Mateřská škola v litovelské místní části Nasobůrky, kterou spravuje město. Městská rada vydala prohlášení, že se školní rok 2025/26 v ZŠ Nasobůrky s největší...

13. srpna 2025  12:25

Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát, říká člen kapely O5 a Radeček o Džemfestu

Muzikanti šumperské kapely O5 a Radeček zažívají činorodé léto, když hrají jeden koncert za druhým a do toho ještě připravují velký koncert v O2 Universu s Moravskou filharmonií. Po očku už vyhlížejí...

13. srpna 2025  9:10

Žijeme v nejlepší době, važme si toho, říká končící dlouholetý šéf olomoucké charity

S působením v Arcidiecézní charitě Olomouc spojil Václav Keprt třicet let, nyní zamířil do důchodu. Jeho krédem vždy bylo pomáhat s mírou a hlavně učit soběstačnosti. „Náš klient pak zjistí, že žije...

13. srpna 2025  4:53

Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat,...

12. srpna 2025  18:28

Lampy uprostřed chodníků. Kde udělali soudruzi chybu? Je to záměr, tvrdí město

Kuriózní pohled se v těchto dnech naskýtá obyvatelům a návštěvníkům šumperského sídliště Sever, které město revitalizuje. Obnova mimo jiné zahrnuje nové chodníky, v nichž ovšem zůstaly stát staré...

12. srpna 2025  15:37

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  12.8

Peníze jsou nachystané, přestavby školky se ale Cholina nedočká. Firmy nemají čas

Zbavit školku bariér z 80. let a spolu se školní jídelnou ji postupně rekonstruovat do atraktivní podoby. Takový byl plán vedení Choliny na Olomoucku. Vyhlíženou modernizaci ale nejspíš bude muset...

12. srpna 2025  11:36

Letní kina mají zatím jednu z nejhorších sezon, doufají v teplý závěr léta

Tolik akcí jsme doposud v žádné sezoně nerušili. Tak hodnotí dosavadní průběh léta provozovatelé letních kin v Olomouckém kraji. Se zatajeným dechem proto sledují předpovědi meteorologů a doufají, že...

12. srpna 2025  4:52

Už není sám sobě šéfem. Minář o nové pozici v Sigmě, financích i respektu k sezoně

Od roku 2014 vede fotbalovou Olomouc coby sportovní manažer. V posledních letech byl ale Ladislav Minář předmětem sporu hanáckého klubu s fanoušky. Olomoučtí ultras žádali jeho odvolání, bojkotovali...

11. srpna 2025  14:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vybírám na jezírko, lhal muž v bance. Varování nedbal, peníze dal podvodníkům

Že ani přímé varování a snaha pracovníků banky aktivně ochránit lidi před podvodníky někdy nepomůže, ukazuje případ, který nyní vyšetřují kriminalisté z Prostějova. Tamní muž se nenechal od výběru...

11. srpna 2025  13:19

Lidé nosí plné košíky hub včetně pravých hřibů, žně teď dočasně přeruší vedra

Na polích nyní sklízejí úrodu kombajny, svoje žně ovšem mají díky vydatným dešťům z poslední doby v lesích Olomouckého kraje také houbaři. Vyznavači „národního sportu“ mohou vyrazit do listnatých i...

11. srpna 2025  11:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.