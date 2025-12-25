Olomoucká zoo láká na malé leguány, bučící žábu či největší evropskou želvu

Rostislav Hányš
  7:57
Několik novinek mezi terarijními zvířaty si mohou prohlédnout ti, kteří se rozhodnout zpestřit si vánoční období návštěvou olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Jde o zástupce ektotermních živočichů, tedy plazy, obojživelníky a bezobratlé, jejichž tělesná teplota je závislá na teplotních podmínkách okolního prostředí.
Žába rosice siná v olomoucké zoo.

Žába rosice siná v olomoucké zoo.

První novinku představují v Pavilonu žiraf mláďata leguánů zelených, která jsou i olomouckým prvoodchovem.

„Nutno zmínit, že v lidské péči jejich odchovy běžné nejsou už proto, že k rozmnožování potřebují velkorysý prostor, a proto většina chovaných zvířat pochází z importů z farem v Jižní Americe,“ uvádí zoolog Jan Kirner.

„Není bez zajímavosti, že ačkoliv rodiče jsou oba klasicky zeleně zbarvení – samec se v dospělosti zbarvuje spíše dočervena, jejich mláďata jsou v zelené i modré barevné variantě,“ říká.

Bučící žába žijící s krajtou

Nejnovějším přírůstkem v Pavilonu žiraf je stromová žába rosnice siná. Dva jedinci obývají terárium s krajtami zelenými a navzdory obavám návštěvníků spolu bydlí bez potíží.

Tyto žáby s noční aktivitou pocházejí z lesů Nové Guineje a Austrálie, projevují se hlasitým bučivým kvákáním. Mohou také měnit své zbarvení od zelené přes tmavě hnědou až po načervenalou.

Největší evropská želva

Další terárium obydlely dvě želvy vroubené. Jedná se o největší evropské želvy, které lze potkat v Řecku nebo na Sardinii. Zoo Olomouc je chová vůbec poprvé. V létě doplní ostatní suchozemské želvy zelenavé a stepní ve venkovním výběhu vedle voliéry plameňáků.

Čokoládový zlatohlávek

V Pavilonu žiraf se zabydleli zlatohlávci z pralesů afrického Kamerunu. Menší, zbarvený zeleně, je zlatohlávek krátkohlavý, větší pak zlatohlávek konžský zlatý, čokoládově hnědý se zlatým lemováním krovek.

Děsivý pavoukovec

Pavilon Kalahari skýtá pohled na skupinu východoafrických bičovců tyčkovitých. Tento pavoukovec je zajímavý svým bizarním, až děsivým vzezřením, kterému dominují velmi dlouhá makadla zakončená několika ostrými výrůstky, kterými bičovci uchopují svou kořist.

Jedovatý kobřík

V zázemí zahrady se zdařil prvoodchov tří mláďat madagaskarských užovek se zadními jedovými zuby uzpůsobenými k lovu malých ještěrů. Dále pak odchov tří jedovatých kobříků kapských. Činily se i zajímavé žáby pipy Carvalhoovy žijící celý svůj život pod vodou.

