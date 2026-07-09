Česká republika má momentálně ve světové stovce hned čtyři tenisty. Kromě Lehečky a Menšíka ještě Tomáše Macháče a Víta Kopřivu. Těsně okolo stovky se pohybuje i Dalibor Svrčina. Jenže velký tuzemský turnaj se nadále jeví jako utopie.
„Vím, že je pořádání turnaje ATP finančně náročné, ale je ostuda, že ani za generace Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka u nás nebyl. Česko je natolik tenisový národ, že by si takovou akci zasloužilo. Je otázka, jestli někdo bude mít chuť, odvahu a prostředky do toho jít. Mrzí mě, že jako tenisté nemáme tolik možností ukázat se před domácím publikem,“ postěžoval si před časem Lehečka, aktuálně česká tenisová jednička.
Zatímco ženy mají letos v kalendáři WTA hned dva turnaje (Ostrava a Praha), mužský podnik na elitním okruhu ATP chybí. Ke statutu ATP má teoreticky nejblíže challenger v Prostějově, největší mužský podnik v tuzemsku. Pořadatelé by turnaj rádi povýšili, jenže momentálně není jak.
Licence i hráči stojí dost peněz
Areál TK Agrofert Prostějov, kde trénuje například právě Lehečka či Menšík, by přitom parametry pro vyšší level splňoval. Chybí však prostor v tenisovém kalendáři, finance a zdánlivě nenápadným problémem jsou také omezené ubytovací kapacity v Prostějově.
„Po Radku Štěpánkovi a Tomáši Berdychovi máme zase několik kluků mezi elitou. A derou se k nim další, mladší kluci. Jsme rádi, že můžeme udělat alespoň challenger. Čeští hráči dostanou divoké karty, získají body do žebříčku,“ popsala pro iDNES.cz Petra Černošková, ředitelka tenisových projektů v agentuře TK Plus, jež prostějovský podnik pořádá.
„Vezměte si ale třeba Itálii. Ta zažívá tenisový boom. Mají spoustu hráčů, jenomže jejich federace je nesmírně bohatá. A mají úžasné podmínky. Mají několik velkých turnajů, nespočet challengerů. Takže pro tamní hochy je snadnější získat body. U nás co? Máme pár malých turnajů, navíc pořád šaškujeme s termíny a různými výměnami, abychom si vyhověli,“ doplnila Černošková.
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Jak sama podotkla, jenom licence na pořádání ATP turnaje se pohybuje i nad padesáti miliony korun. Ani samotní hráči pak nejsou laciní. „Třeba stý na světě si dneska řekne, že chce pět tisíc dolarů startovného (zhruba 106 tisíc korun – pozn. red.),“ řekl tenisový manažer a majitel TK Plus Miroslav Černošek.
Prostějovský challenger letos oslavil už svůj 33. ročník. A na vítězné tabuli je hned několik známých jmen. Namátkou třeba Radek Štěpánek, Jiří Veselý, Jaume Munar, Pablo Andujar či Guillermo Coria.
„Jde o záležitost soukromníků, ne svazu“
Také tento rok hanácký podnik přilákal zajímavé obsazení, z něho vyčníval například domácí Vít Kopřiva, ale rovněž letošní vítěz Sebastián Báez či bývalá světová devítka Roberto Bautista Agut.
„Hráči, co tu za 33 let byli, jsou neuvěřitelní borci, kteří byli ve světové desítce. Turnaj je reklamou pro naše město, my si ho vážíme. Prostějov je nejlepší tenisové město v Česku, možná i ve střední Evropě. Stačí se podívat na hráče, co tu trénují. Pro nás to je prestiž,“ zdůraznil primátor František Jura (ANO).
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Jenže výhled toho, aby se do „nejlepšího tenisového města“ dostal podnik ATP, je pro nadcházející roky na míle vzdálený. „Přivedení turnaje ATP do Česka není záležitostí svazu, ale soukromých promotérů. Svaz momentálně nemá na takové projekty finance, i když by se je samozřejmě snažil maximálně podpořit,“ uvedl dříve předseda tenisového svazu Jakub Kotrba.
Turnaje nejvyššího mužského okruhu se v Česku hrály v minulém století, a to na pražské Štvanici. Měly název Czech Open, případně Czechoslovak Open, v nejvyšší kategorii byly mezi lety 1987 a 1999. V letech 1994 až 1998 se ještě v Ostravě hrával halový turnaj ATP.
V Prostějově ovšem skepsi nepropadají. Naopak, na svůj – byť menší – turnaj jsou náležitě pyšní. „Ví se o mně, že mám rád příběhy, a jeden takový píšeme s naším turnajem. Kristovy roky slavíme ve výborné kondici. Před lety by mě nenapadlo, že budeme UniCredit Czech Open pořádat tak dlouho. Ale podařilo se. Náš krásný příběh pokračuje, těšíme se na příští ročník,“ pochvaloval si Černošek.