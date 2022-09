Těhotné ženy na Šumpersku opatruje umělá inteligence

Jak to bude fungovat? Nemocnice půjčí ženám tlakoměry a diagnostické proužky na vyšetření přítomnosti bílkovin v moči a údaje, které naměří, budou zaznamenávat do mobilní aplikace. Ta bude online propojená s počítačem lékaře, který bude každý den naměřené hodnoty kontrolovat. Na základě pravidelného monitoringu budou odborníci schopni rychle na případné komplikace reagovat. Do budoucna chtějí do kontroly zapojit umělou inteligenci, která by jen lékařům hlásila výkyvy z normálních hodnot.