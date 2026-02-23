Zemřela taxikářka, kterou útočník v Šumperku bodl nožem do krku

Taxikářka, kterou minulý týden v úterý bodl v Šumperku nožem do krku osmatřicetiletý útočník, o víkendu zemřela. Muž byl doposud obviněn z trojnásobného pokusu o vraždu, neboť poté ještě při následné honičce s policisty úmyslně narazil do protijedoucího auta a zranil v něm dva lidi.

„Mohu potvrdit, že vážně zraněná pacientka hospitalizovaná na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny zemřela v sobotu vpodvečer na následky utrpěných zranění,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.

Čtyřiačtyřicetiletá žena bojovala v nemocnici o život čtyři dny. Policie tak nyní případ s velkou pravděpodobností překvalifikuje na vraždu.

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v černé Škodě Superb taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé.

Kriminalisté minulý týden informovali, že muž na čerpací stanici v Šumperku nasedl na zadní sedačky taxíku s úmyslem zmocnit se vozu, s nímž se rozhodl spáchat sebevraždu. O tu se předtím už několikrát neúspěšně pokusil.

Poté, co řidička i útočník dorazili k rybníku Benátky v odlehlé lokalitě, vzal pachatel kuchyňský nůž a bez varování bodl taxikářku do pravé části krku.

„Potom z auta vystoupil, bezvládnou řidičku vyvlekl z auta a pohodil ji na zem. Z místa činu následně odjel,“ uvedl šéf krajských kriminalistů Jan Lisický.

Vůz se později policistům podařilo vypátrat v obci Šumvald na Šumpersku, podezřelý se však pokusil ujet. „Vyrazil směrem k obci Dolní Libina a stále zrychloval. Rychlost se pohybovala přes 140 kilometrů v hodině,“ uvedl Lisický s tím, že na dlouhém rovném úseku se ujíždějící řidič rozhodl přejet do protisměru a čelně se střetnout s protijedoucí octavií.

Muže viní z pokusu o vraždu tří lidí, včetně taxikářky. Při honičce se chtěl zabít

Díky pohotové reakci druhého šoféra se podařilo vyhnout čelnímu střetu, přesto došlo k vážné srážce obou aut. „Řidič octavie i devětačtyřicetiletá spolujezdkyně byli během nehody zraněni,“ poznamenal šéf krajské kriminálky s tím, že oba jsou naživu i díky bezpečnostním prvkům jejich vozu.

Obviněný je nyní ve vazbě, hrozí mu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Podle informací policie v minulosti konzumoval drogy i alkohol a žil na okraji společnosti, několikrát se neúspěšně pokusil o sebevraždu. K činům i svému záměru se přiznal, kriminalisty přitom zaskočil cynickým postojem.

„Při výslechu působil naprosto racionálním dojmem, s chladnou netečností popisoval veškeré detaily svého jednání. Bylo zřetelné, že jeho myšlenkové pochody, které směřovaly k usmrcení vlastní osoby, naprosto nebraly v potaz to, že by při tom mohl dojít k újmě kdokoliv jiný. A v případě, že to v potaz bral, bylo mu to naprosto jedno,“ podotkl Lisický.

