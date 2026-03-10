Pepřák nepomůže. Hlavně nedat najevo strach, říká řidička taxislužby pro ženy

ilustrační snímek | foto: archiv A. Fišerové

Ondřej Zuntych
  16:00
Přes den si pravidelně volá s přítelem, nemívá u sebe větší tržbu a soustředí se hlavně na zákaznice. Řidička olomouckého Lady Taxi Alena Fišerová jezdí sama na sebe, o to víc se musí starat o bezpečnost. Primárně ženy začala vozit, protože věděla, že je mezi nimi po takové službě poptávka. Mezi zájemci má i muže, ale je opatrná. I jí navíc otřásla nedávná vražda taxikářky v Šumperku.

Za volant taxíku sedla paní Alenka, jak jí zákaznice říkají, před 11 lety. Tři roky jezdila pro licencovanou společnost, před covidem se rozhodla, že zkusí podnikat.

„Měla jsem takové vnuknutí, že je spousta žen, kterým vadí, že je řidiči-muži otravují, dávají jim nabídky na kafe a tak dále. Říkala jsem si, kdybych se jednou zařídila pro sebe, bylo by to auto pro dámy i třeba pro starší lidi, protože jsem kolikrát slýchávala, že je nemá z rodiny kdo odvézt k lékaři a podobně,“ vrací se k začátkům.

Neřeknu chlapům ne. Ale když přijde někdo, kdo se mi nezdá, použiju nápis Lady Taxi nalepený na autě jako výmluvu, že vozíme pouze ženy. Je to moje obrana.

Alena Fišerovátaxikářka

