náhledy
Velmi netradiční pohled se od rána až do odpoledne naskýtal řidičům a cestujícím projíždějícím po dálnici D35 u Olomouce. Poté, co je dopravní značení zahnalo do levého pruhu mohli v pravém zahlédnout tanky. Vojáci ze 73. tankového praporu sídlícího v Přáslavicích totiž měli cvičení přesunu právě po dálnici se svými stroji Leopard 2A4.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Celá situace mohla být pro neznalé o to zmatenější kvůli tomu, že se tanky při transportu přemisťují s hlavní kanónu otočenou dozadu. V první chvíli tak z dálky nemuselo být některým lidem jasné, zda se tanky dokonce nepohybují opačným směrem, tedy vstříc přijíždějícím.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
„Já už v tancích jezdím zhruba dvacet let. Nynější nová západní technika má schopnost přesunu i po pozemních komunikacích a armáda na to musí reagovat. Z tohoto důvodu jsme začlenili do výcvikových modulů i tento výcvik přesunu. Předpokládáme, že to bude častější, my bychom si přáli provádět tento výcvik aspoň dvakrát za rok,“ shrnul cíl cvičení Martin Svačina z přáslavického praporu.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Cvičení se zúčastnilo zhruba třicet lidí, součástí byly i kontrolní zastávky, nácvik dodržování rozestupů či komunikace v rámci přesunu. Kolona obrněnců doplněná o vyprošťovací techniku pro případ závady a doprovodné vozy Vojenské policie vyrazila z přáslavické základny před devátou ráno.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Nejčastějším dotazem ve veřejném prostoru bylo, zda tanky nezničí povrch dálnice. Armáda ujišťovala, že se tak nestane. Mimo jiné proto, že pásy jsou opatřeny gumovými patkami.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
„Zatížení silnice je při jízdě tanku paradoxně menší, než když se třeba přepravuje na podvalníku. Taková souprava má pak celkovou hmotnost kolem 100 tun a ta je rozložena jen na jednotlivých nápravách na pneumatikách. Tank váží 55 tun a plocha pásů je mnohem větší, tudíž tlak na vozovku je menší,“ vysvětlil Svačina. Vyšší zatížení má podle armády třeba i běžný naložený kamion.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
V šesti tancích se během pěti „okruhů“ ujetých v rámci výcviku po trase od nájezdu u Kocourovce po Velký Újezd a zpět postupně vystřídalo všech zhruba třicet řidičů vycvičených pro německé leopardy.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
„Musím říct, že je to zážitek, protože je to něco jiného, než na co jsme zvyklí. Měli jsme možnost si jako řidiči vyzkoušet, k čemu je ten tank také uzpůsoben, tedy jízdu po komunikaci,“ nastínil Jan Šrom, který u 73. tankového praporu působí coby starší řidič tanku.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Průjezd tanků budil kromě řidičů pozornost i mezi místními, z nichž někteří se vyrazili podívat přímo k dálnici. Podle zástupců armády tanky jedoucí po vlastní ose na dálnici do dneška řidiči nemohli vidět. „Jde o první takový výcvik v historii armády,“ uvedli.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Neobvyklé hosty si fotili rovněž třeba asistující pracovníci Ředitelství silnic a dálnic.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
U tanků Leopard 2A4 se s pohybem po silnicích počítá už při výrobě, mají proto mimo jiné potkávací, brzdová i směrová světla.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
„V Německu je naprosto běžné, že se koaliční partneři zemí NATO přesouvají dejme tomu například z vojenských nádraží do výcvikových prostorů po silnicích. Cílem našeho výcviku tak mimo jiné je, abychom veřejnost a motoristy připravili na to, že se může stát, že bojová technika se bude přesouvat na krátké vzdálenosti po pozemních komunikacích také u nás,“ podotkl Svačina.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Standardní rychlost je podle něj při přesunu po silnici zhruba 60 kilometrů v hodině. Leopard 2A4 sice může jet maximální rychlostí dokonce až přes 70 kilometrů v hodině, nicméně to už je na samé horní hranici možností stroje.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Řidič jede s hlavou venku, využívá také zpětná zrcátka a rovněž mu asistuje velitel tanku ve věži, který mu předává případně další informace tak, aby mohl tank bezpečně ovládat v provozu.
Autor: iDNES.tv
Podle Romany Spitzerové, mluvčí 7. mechanizované brigády, pod kterou přáslavický tankový prapor spadá, hodnotí velení akci kladně. „Nikomu se nic nestalo a vojáci splnili, co měli,“ uvedla pro iDNES.cz s tím, že nyní bude armáda celé cvičení vyhodnocovat.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA