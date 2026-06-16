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OBRAZEM: Vlevo dobrý, vpravo tanky. Jak vypadalo první cvičení obrněnců na dálnici
KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
Po D35 pendlovaly tanky Leopard. Mnozí řidiči si je za jízdy natáčeli na mobil
Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého Újezdu na Olomoucku v úterý od devíti ráno zhruba do tří odpoledne jezdilo šest tanků Leopard 2A4. Nacvičovaly zde dálkový přesun po silnici...
Dvouletý chlapec vdechl kus hrušky, je v kómatu. Naději na uzdravení dává sbírka
Ještě před několika týdny byl dvouletý Kristián z Prostějova veselý a zdravý chlapec. Miloval hry pod peřinou, smích a chvíle se svou rodinou. Pak přišel večer, který všechno změnil. Maminka se jen...
V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!
Sršel vtipem, energií. Poslouchat jeho povídání o fotbale byla vždy radost, byť leckteří rozhodčí souhlasit nebudou. Další peprnou historku či průpovídku už ale legendární trenér Petr „John“ Uličný...
Tady nejste ve Wu-chanu! Svérázný prodejce v Olomouci baví zákazníky hláškami
Sotva otevře, už vítá první zákazníky. „Tak co dneska ochutnáme?“ ptá se muž, jemuž nikdo neřekne jinak než Vlk z Gruntu. Jeho malý obchod na Dolním náměstí v Olomouci voní čerstvými lahůdkami. Lidé...
FN Olomouc dokončila hrubou stavbu nového pavilonu, ukrývá potrubní poštu i 13 výtahů
Významného milníku dosáhla stavba nového centrálního pavilonu B přezdívaného „Franz Josef“ v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL). Největší budova v historii zdravotnického zařízení za 3,5...
Nový název, trenér, příliv sponzorů. Volejbalový Přerov chce vyrůst v evropský klub
Zatímco přerovští hokejisté s nadsázkou řečeno obraceli každou korunu a hledali nové partnery všude možně, aby si zachovali profesionální statut, volejbalový klub loni uzavřel kontrakty s deseti...
Opilý řidič autobusu havaroval i s cestující. Teď se zodpovídá soudu, hrozí mu tři roky
Řidič autobusu MHD, který koncem března havaroval v přerovské místní části Žeravice s téměř třemi promile alkoholu, se zodpovídá z ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté mu podezření sdělili...
Kamion jako nabušený operační sál. Lékaři trénovali také na lidském preparátu
Výjimečnou příležitost nacvičit si operace kolene a ramen měli v pondělí a v úterý ortopedové a chirurgové v Nemocnici Šumperk. Ve speciálně upraveném kamionu z Německa, který je přeměněný na...
Třetí trenér za rok. Když se nedaří, co chcete dělat? ptá se prostějovský primátor
Strach až do závěrečného kola. Přesně takovou emoci zažívají poslední roky fotbalisté Prostějova mnohem častěji, než by si přáli. Hanácký celek před pár lety pomýšlel na barážové příčky, v uplynulých...
OBRAZEM: Vlevo dobrý, vpravo tanky. Jak vypadalo první cvičení obrněnců na dálnici
Velmi netradiční pohled se v úterý od rána až do odpoledne naskýtal řidičům a cestujícím projíždějícím po dálnici D35 u Olomouce. Poté, co je dopravní značení zahnalo do levého pruhu mohli v pravém...
Po D35 pendlovaly tanky Leopard. Mnozí řidiči si je za jízdy natáčeli na mobil
Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého Újezdu na Olomoucku v úterý od devíti ráno zhruba do tří odpoledne jezdilo šest tanků Leopard 2A4. Nacvičovaly zde dálkový přesun po silnici...
Opavu povede ve druhé lize trenér Habanec, Prostějov přebírá Pilný
Opavské fotbalisty povede Svatopluk Habanec, jiného účastníka druhé ligy Prostějov převzal Bohuslav Pilný. Oba nové trenéry představilo vedení soutěže na svých sociálních sítích.
Soud potvrdil žalobci pokutu za anabolika, navíc přijde o funkci
Olomoucký krajský soud pravomocně potvrdil peněžitý trest 110 tisíc korun přerovskému státnímu zástupci Davidu Pivodovi za nelegální přechovávání a užívání anabolik. Proti původnímu rozsudku se...
Na práci nejsou lidi. Firmy hledají také na Filipínách, bez cizinců se zastaví sklizeň
Před 15 lety se na jednu pracovní pozici hlásilo tolik zájemců, že řadu z nich třeba ve firmě ZLKL personalista odrazoval předem, aby jich na konkurz nepřišlo moc. Dnes zaměstnavatelé v Olomouckém...
Dřív rybník plný života, teď temná záhada. U Prostějova hynou labutě, neví se proč
Poslední tři roky mají labutě velký problém zahnízdit v Prostějově. Od roku 2023 totiž za neobjasněných okolností hynou. Minulý týden na rybníku Bidelec zemřela další čtyři labutí mláďata. „Vše se...
Sláva je strašně pomíjivá. Po cestách Čaroděje Vaniaka přes Slavii až do Artisu
Kouzly už nezaklíná branku, ale své svěřence. Bývalý fotbalový brankář Martin Vaniak platí za legendu v Sigmě Olomouc i Slavii Praha, kde si za své umění vysloužil přezdívku Čaroděj. Aby také ne....