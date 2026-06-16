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OBRAZEM: Vlevo dobrý, vpravo tanky. Jak vypadalo první cvičení obrněnců na dálnici

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  17:40
Velmi netradiční pohled se v úterý od rána až do odpoledne naskýtal řidičům a cestujícím projíždějícím po dálnici D35 u Olomouce. Poté, co je dopravní značení zahnalo do levého pruhu mohli v pravém zahlédnout tanky. Vojáci ze 73. tankového praporu sídlícího v Přáslavicích totiž měli cvičení přesunu právě po dálnici se svými stroji Leopard 2A4.
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4... Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4... Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4... Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4... Leopardy mají na pásech gumové patky, díky kterým mohou bezpečně přejíždět i po... Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4... Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4... Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4... Průjezd tanků po dálnici budil pozornost, na místo dorazili zájemci o... Průjezd tanků po dálnici budil pozornost, na místo dorazili zájemci o... Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4... Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4...

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