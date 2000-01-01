náhledy
Olomoucké tanečnice a akrobatky nafotily kalendář, kterým chtějí pomoci psům a kočkám z místního útulku. Snímky vznikaly v historických parcích krajského města, nervozitu pomáhaly psům zvládat pracovnice útulku. Slavnostní křest kalendáře bude v pátek.
Autor: Daniel Berka
„Fotky vznikaly v srdci Olomouce a zachycují něžnou, skoro pohádkovou atmosféru, ale také sílu a psí odhodlání,“ uvedla Tereza Navrátilová z organizačního týmu Pole Dogs.
Autor: Daniel Berka
Do spolupráce se letos zapojilo taneční studio Apokalips a Mayhem a také nové fitness centrum Optima Gym Olomouc.
Autor: Daniel Berka
„Letošní tým se rozrostl také o vizážistku a kadeřnici Laďku Přidalovou, která dotáhla pohádkový nádech letošního focení k dokonalosti,“ dodala Tereza Navrátilová.
Autor: Daniel Berka
Za objektivem stál olomoucký fotograf Daniel Berka.
Autor: Daniel Berka
Focení se opět odehrálo ve spolupráci s útulkem olomoucké pobočky Ligy na ochranu zvířat z městské části Neředín.
Autor: Tadeáš Linek
Projekt Pole Dogs pomáhá opuštěným zvířatům již poosmé.
Autor: Tadeáš Linek
Fotky z příprav pořídil fotograf Tadeáš Linek, který je autorem loňského kalendáře.
Autor: Tadeáš Linek
Přimět zvířata ke spolupráci pomáhala nezbytná dávka mazlení, pamlsků a povzbuzování.
Autor: Tadeáš Linek
Křest kalendáře bude v pátek 18. září od 17 hodin ve vinném baru Vinosféra na olomouckém Dolním náměstí. Kalendář tam bude také v prodeji.
Autor: Daniel Berka
Uvedení kalendáře hudebně doprovodí duo EvaLea music, vystoupí pole dance tanečnice a pořadatelé slibují i ohňovou show.
Autor: Daniel Berka
Výtěžek z projektu Pole Dogs poputuje do olomouckého útulku. Za uplynulé ročníky se podařilo opuštěná zvířata podpořit částkou přibližně 300 tisíc korun.
Autor: Tadeáš Linek