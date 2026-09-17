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Proč ten jezevec nevyhrnuje hlínu? Speleolog popsal, jak objevil obří jeskyni
Jezevčí nora stála za objevem ohromné jeskyně v Javoříčském krasu na Olomoucku, která letos získala ocenění České speleologické společnosti za nejvýznamnější objev roku v České republice. Puklinu,...
Zemřel developer Morávek, otec Šantovky. Ve Španělsku utrpěl v létě úraz hlavy
Ve věku 56 let zemřel v noci na čtvrtek významný olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek. V červenci utrpěl ve Španělsku při nehodě vážný úraz hlavy. Po převozu do Olomouce...
Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov
Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...
Plzeň – Olomouc 2:3, Červ zahodil vyrovnání a domácí opět klopýtli
Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině...
Nádorů jako následku orálního sexu přibývá, do boje s HPV vytáhla i Olomouc
Patří mezi nejčastější sexuálně přenosné infekce, za život se s ním potká až 80 procent dospělé populace. Řeč je o lidském papilomaviru (HPV), který má na svědomí mimo jiné rakovinu děložního hrdla,...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Největšího netopýra Evropy poprvé chytili v Česku. Má skoro půlmetrové rozpětí
Významný den české chiropterologie. Tak okomentoval středeční hlubokou noc zoolog Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Se svými dvěma studenty se mu totiž vůbec poprvé na území...
Devadesátiletý řidič jel po D35 v protisměru. Zamotal jsem se, řekl policii
Velmi nebezpečnou situaci vytvořil devadesátiletý řidič Škody Fabia, který se ve čtvrtek dostal na dálnici D35 u Olomouce do protisměru. Poté, co na vůz upozornil protijedoucí řidič, policisté z...
OBRAZEM: Moderní zázemí, příroda na dosah. Jak se změnil proslulý hotel Diana
Wellness hotel Diana ve Velkých Losinách na Šumpersku má za sebou největší rekonstrukci v historii. Objekt z přelomu 80. a 90. let minulého století od čtvrtka 17. září opět slouží rekreantům. Opravy,...
Tvarůžky slaví 150 let. Loštice chystají dožínky, nabídnou speciality i řemesla
Už 150 let jsou Loštice na Šumpersku spojené s nezaměnitelnou vůní Olomouckých tvarůžků. Právě tam totiž Josef Wessels s manželkou zahájili výrobu oblíbené pochoutky a položili základ podniku, který...
„Práce v sociální službách není populární ani prestižní.“ Pečovatelů je málo
Organizace poskytující sociální služby Olomouckém kraji jen obtížně shánějí zdravotní sestry, pracovníky v přímé péči nebo pečovatele. Lidí odkázaných na pomoc ve vlastní domácnosti i pobytových...
Zemřel developer Morávek, otec Šantovky. Ve Španělsku utrpěl v létě úraz hlavy
Ve věku 56 let zemřel v noci na čtvrtek významný olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek. V červenci utrpěl ve Španělsku při nehodě vážný úraz hlavy. Po převozu do Olomouce...
Bezdomovec se před deštěm schovával do kontejneru, skončil v popelářském voze
Dvakrát v jednom týdnu narazili přerovští popeláři při svozu odpadu na člověka v kontejneru. V obou případech šlo o stejného muže bez domova, který se schovával před deštěm. Jednou dokonce skončil...
Srdcař a rovný chlap, který bude chybět. Olomouc vzpomíná na developera Morávka
Richard Morávek bude Olomouci chybět, shodují se v reakci na jeho úmrtí představitelé olomoucké politiky i místního sportu, který byznysmen podporoval. Vlivný developer zemřel ve věku 56 let v noci...
OBRAZEM: Něha, síla i odhodlání. Tanečnice a akrobatky nafotily kalendář se psy
Olomoucké tanečnice a akrobatky nafotily kalendář, kterým chtějí pomoci psům a kočkám z místního útulku. Snímky vznikaly v historických parcích krajského města, nervozitu pomáhaly psům zvládat...
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Volby v Přerově budou ve znamení přestavby Strojaře či řešení problémů u nádraží
Vládnoucí koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a TOP 09, které později doplnil v radě města ještě jeden zástupce uskupení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí vydržela řídit město celé čtyři roky a...
Mistrovství světa Plzeň přibrzdilo. Trenér Kováč může být úspěšný, věří Hubník
Plzeňská Doosan Arena pulzovala. Naskákali na sebe hráči, trenéři, ale i fanoušci. Díky heroickému obratu proti Crvené zvezde už ve čtvrtek čeká fotbalisty Viktorie úvodní duel v Evropské lize proti...