Tancem proti Parkinsonovi. Lekce pomáhají ztuhlým svalům, mozku i duši

Lenka Muzikantová
  17:12
Víří v rytmu country, cha-chy, tanga nebo polky a při tom podstupují terapii, která jim pomáhá zvládat každodenní život a náročné situace s Parkinsonovou chorobou. To je poslání unikátních tanečních lekcí, které v rámci mezinárodního projektu NeuroDance na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (UP) se svým týmem piluje profesorka Jana Pelclová.

Mezi desítkami tanečníků jsou nejen pacienti s Parkinsonovou nemocí, ale i vědci, fyzioterapeuti, studenti a budoucích lektoři z Německa, Slovinska a Řecka. Ti všichni přijeli do Olomouce nasbírat zkušenosti a know-how.

Choroba, která trápí přibližně tři procenta populace (a počet nemocných stále narůstá), nastupuje znenadání. Ve chvíli, kdy je pacientům diagnostikována Parkinsonova choroba, je hladina dopaminu, což je látka důležitá pro lidskou motoriku a pohyb, v klíčových částech mozku snnížena až o 60 procent proti normálu.

Takovým lidem se pak těžko chodí, takzvaně zamrzají v pohybu, mají problém s otáčením v úzkých prostorách a jejich pohyby jsou trhané. Postupem času se přidává i tolik typický třes končetin.

„My jim pomocí tance a rytmických struktur pomáháme k tomu, aby byl jejich pohyb zase plynulý,“ vysvětluje Jana Pelclová.

Olomoucká vědkyně Jana Pelclová se svým týmem využívá tanec jako nástroj k léčbě Parkinskonovy choroby. Jde o součást mezinárodního projektu NeuroDance. (27. ledna 2026)
Olomoucká vědkyně Jana Pelclová se svým týmem využívá tanec jako nástroj k léčbě Parkinskonovy choroby. Jde o součást mezinárodního projektu NeuroDance. (27. ledna 2026)
Olomoucká vědkyně Jana Pelclová se svým týmem využívá tanec jako nástroj k léčbě Parkinskonovy choroby. Jde o součást mezinárodního projektu NeuroDance. (27. ledna 2026)
Olomoucká vědkyně Jana Pelclová se svým týmem využívá tanec jako nástroj k léčbě Parkinskonovy choroby. Jde o součást mezinárodního projektu NeuroDance. (27. ledna 2026)
Olomoucká vědkyně Jana Pelclová se svým týmem využívá tanec jako nástroj k léčbě Parkinskonovy choroby. Jde o součást mezinárodního projektu NeuroDance. (27. ledna 2026)
16 fotografií

„Tanec není jen forma pohybu, ale také zlepšuje kognitivní funkce, protože lidé musí přemýšlet o choreografii, musí plánovat provedení pohybu,“ přiblížila hlavní koordinátorka mezinárodního projektu NeuroDance Manca Peskarová ze Slovinska.

„A pak je tu sociální aspekt, kdy se tu lidé společně sejdou, prožívají lekci spolu a získávají pocit, že nejsou ve svém trápení sami. Kombinace všech těchto pilířů dělá z tance jedno z nejlepších možných řešení pohybových terapií pro lidi trpící Parkinsonem, zlepšuje kvalitu jejich života a duševní stav,“ doplnila.

Jana Pelclová se svým týmem připravují taneční lekce pacientům na míru. Vychází při tom ze své praxe.

„Víme, že pacienti s Parkinsonovou chorobou mají problém s chůzí, dlouhým krokem nebo krokem přes patu, prostě základní motorikou. Takže základem všech tanečních stylů jsou primárně chodecké aktivity, změny směru a otočky. Je to jasně strukturovaný pohyb, který se přetaví v něco, co pacienti využijí v normálním životě,“ popisuje vědkyně.

Olomoucká vědkyně Jana Pelclová se svým týmem využívá tanec jako nástroj k...

Kromě terapie tancem pacienti s Parkinsonem berou medikaci, cvičí s fyzioterapeuty a trénují paměť a řeč.

„Po vyhodnocení předešlých lekcí jsme zjistili, že tanec měl výrazný pozitivní efekt na sílu dolních končetin i chůzi, koordinaci a současně to mělo obrovský sociální dopad,“ bilancuje Pelclová, která chce všechny zkušenosti z tanečních lekcí zúročit i do budoucna.

„Vytváříme tady jakousi kuchařku, která poslouží jako teoretický základ a náš vklad pro další využití,“ upozornila s tím, že právě zahajuje taneční sérii lekcí pro letošní rok. „Místa stále jsou, zkusit to může opravdu každý. Zájemci se mohou hlásit u nás na Fakultě tělesné kultury UP,“ dopllňuje.

Nemoc udeří bez varování

Na rytmickou hudbu v sále tančí i čtyřiapadesátiletá Marcela Plachá z Olomouce, která Parkinsonem onemocněla před třemi lety. Když udeřily první známky onemocnění, vůbec netušila, co se děje.

„Měla jsem slabý třes rukou, ale nepřikládala jsem tomu žádnou váhu, myslela jsem si, že je to třeba od krční páteře. Později mě bolela celá půlka těla a také jsem jednou na veřejnosti zamrzla uprostřed pohybu a nemohla se hnout,“ svěřuje se.

Diagnóza byl pro ni šok, na svůj věk s ní vůbec nepočítala. Postupně se s Parkinsonem však naučila žít. Kvůli nemoci nedávno prodělala i těžký úraz, kdy spadla a zlomila si bederní obratel. Dva měsíce nosila korzet a nyní podstupuje rehabilitaci.

„I v tom mi taneční lekce pomáhají, že se při nich hýbu a současně rehabilituji. Pacienti s Parkinsonem jsou ztuhlí, svaly nefungují a tanec to všechno krásně uvolní. Navíc trénujeme mozek, počítáme kroky, myslíme na choreografii. A společně všichni zažíváme radost z pohybu. Tato terapie má pro nás obrovský přínos,“ vypočítává Plachá, která dnes působí ve Společnosti Parkinson, kde se snaží i o osvětu, aby se o této nemoci vědělo.

Z velkého třesu do úplného klidu. Neurolog popisuje unikátní léčbu Parkinsona

Pohyb pro lidi s Parkinsonem je podle ní důležitý nejen v rámci terapie, ale i prevence. „Je důležité, aby lidé o nemoci věděli a už při prvních příznacích se nebáli jít k lékaři. Postihnout může nejen seniory, ale výjimkou nejsou ani čtyřicátníci nebo mladší generace,“ varuje s tím, že lidé s Parkinsonem mohou někdy působit jako opilí.

„Bohužel vrávoravá chůze nebo ztuhlá mimika ve tváři k tomu může vést. Dokonce jsem se setkala s tím, že lidé v supermarketu cupitající paní podrazili nohy nákupním vozíkem. Přitom jde o vážnou nemoc a tito lidé potřebují především pomoc,“ zdůrazňuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Policie obvinila muže z Prostějovska za výhrůžný komentář na adresu prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Policisté obvinili osmapadesátiletého muže z nebezpečného vyhrožování. Na internetu zveřejnil výhružný komentář, který vzbuzoval obavu o zdraví či život prezidenta, uvedla policie na síti X. Muž...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Prezident nad propastí. Pavel si vyšlápl do Hranic, láká k výletu na Olomoucko

Krkolomný terén absolvoval prezident Petr Pavel během svého turistického...

Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i...

Nevylučuji to. Pavel poprvé připustil další kandidaturu na prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Prezident Petr Pavel během čtvrteční debaty s obyvateli Hranic na Přerovsku nevyloučil, že bude znovu kandidovat na funkci hlavy státu. Podobnému dotazu čelil i při setkání s olomouckými zastupiteli....

Motivování lékařů i doprava. Pavel chválí kraj také za řešení benzenové havárie

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...

Tancem proti Parkinsonovi. Lekce pomáhají ztuhlým svalům, mozku i duši

Olomoucká vědkyně Jana Pelclová se svým týmem využívá tanec jako nástroj k...

Víří v rytmu country, cha-chy, tanga nebo polky a při tom podstupují terapii, která jim pomáhá zvládat každodenní život a náročné situace s Parkinsonovou chorobou. To je poslání unikátních tanečních...

27. ledna 2026  17:12

Sigmácká klika má být zbraní Artisu. Co v Brně čekají od zkušených posil?

Radim Breite v dresu Artisu Brno.

Kdo má na Radima Breiteho s Janem Navrátilem, musí mít i na mikrobus. Druholigový fotbalový Artis Brno musel kvůli novým posilám pořídit minivan, aby se celá olomoucká ekipa mohla na tréninky do...

27. ledna 2026  9:55

Vážně nemocný chlapec podstupuje průlomovou léčbu. Chci být youtuber, přeje si

Malý Adam z Olomouce statečně vzdoruje vážné nemoci. Má rád zábavu i nové...

Adámek z Olomouce byl jedním z prvních dětí s mukopolysacharidózou (MPS) čtvrtého typu v České republice, u nichž se podařilo prosadit léčbu – enzymatickou terapii. Pro rodiče šlo o životní...

27. ledna 2026  6:47

Nová lanovka na Dolní Moravě má šanci. Kraj souhlasí, ochránci přírody však ne

Pohled na sjezdové tratě ze Stezky v oblacích

Stavba nové lanovky v Dolní Moravě podle pardubického krajského úřadu zabere bezmála dva hektary lesa, což se negativně podepíše na tamní přírodě. Přesto nyní souhlasil s její stavbou v rámci procesu...

26. ledna 2026  15:06

Lyžařům v Jeseníkách už nestačí jen svezení, na horách se baví atrakcemi

Bobová dráha v Horském resortu Dolní Morava

Bobové dráhy, snowtubing, visutý most či stezka v oblacích. K nalákání návštěvníků nabízí horské areály v Jeseníkách pestrou škálu různých atrakcí. Bez nich se už dnes neobejde žádný horský areál,...

26. ledna 2026  14:33

Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA se...

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice....

26. ledna 2026  11:29,  aktualizováno 

Noha potřebuje nestabilitu, říká Radim Niederle. Inspiraci bere z přírody

Radim Niederle, zakladatel firmy MUFFIK

Dejme noze dostatek vjemů, ona nám to vrátí. Tak by mohlo znít motto firmy MUFFIK podnikatele Radima Niederleho z Petrova nad Desnou na Šumpersku, která vyrábí speciální ortopedické pomůcky imitující...

26. ledna 2026

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  25. 1. 11:47

Prostějovský rodák byl expertem monarchie na školství a málem i ministrem

Rodák z Prostějova Adolf Beer byl celkem čtyřikrát zvolen poslancem parlamentu...

Příští měsíc uplyne 195 let od narození význačného prostějovského rodáka, historika a pedagoga Adolfa Beera. Ten se na univerzitách v Praze, Berlíně či Vídni připravil na politickou kariéru, která...

25. ledna 2026  6:57

Užívám si, že jsme první. Knotek o partě ve Slavii i vzpomínkách na Olomouc

Jan Knotek v dresu Olomouce.

V létě 2025 změnil dres po dlouhých dvanácti sezonách mezi kohouty, ve kterých Jan Knotek zažil postup, baráže nebo boj s Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále. Ve 38 letech podepsal smlouvu ve svém...

24. ledna 2026  10:51

Prezident nad propastí. Pavel si vyšlápl do Hranic, láká k výletu na Olomoucko

Krkolomný terén absolvoval prezident Petr Pavel během svého turistického...

Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i...

24. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.