AI vytvoří váš intimní snímek i z běžné fotky. Bránit se lze těžko, říká expert

Co jsou takzvané svlékací AI aplikace?
Dá se tomu říkat také deep nude aplikace nebo nudifiers. Jde o nástroje, jež dokážou pomocí umělé inteligence člověka na fotografii nebo videu „svléknout“. Jinými slovy vytvoří falešný intimní snímek osoby, která k ničemu takovému nemusela dát souhlas. Do modelu se nejdříve nahrála data nahých těl a umělá inteligence se na nich učila. Díky tomu si pak stroj dokáže domyslet, jak by člověk na fotce mohl vypadat bez oblečení.
Právě u finančního sextortionu jsou terčem častěji muži.