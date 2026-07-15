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AI vytvoří váš intimní snímek i z běžné fotky. Bránit se lze těžko, říká expert

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Dominik Voráč z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a projektu E-Bezpečí se věnuje digitálnímu prostoru a novým technologiím. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Takzvané svlékací aplikace využívající umělou inteligenci, jejichž používání přibývá, dokážou z běžné fotografie vytvořit falešný intimní snímek. Podle Dominika Voráče z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a projektu E-Bezpečí už přitom nejde jen o technologickou kuriozitu, ale o nástroj šikany, vydírání či digitálního sexuálního násilí.

Co jsou takzvané svlékací AI aplikace?
Dá se tomu říkat také deep nude aplikace nebo nudifiers. Jde o nástroje, jež dokážou pomocí umělé inteligence člověka na fotografii nebo videu „svléknout“. Jinými slovy vytvoří falešný intimní snímek osoby, která k ničemu takovému nemusela dát souhlas. Do modelu se nejdříve nahrála data nahých těl a umělá inteligence se na nich učila. Díky tomu si pak stroj dokáže domyslet, jak by člověk na fotce mohl vypadat bez oblečení.

Právě u finančního sextortionu jsou terčem častěji muži.

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