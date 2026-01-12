Švihlá chůze je recese i hold absurdnímu humoru. V Olomouci se šlo už třetí rok

Autor: ,
  14:59
Netradiční pohled se naskytl v neděli odpoledne obyvatelům a návštěvníkům Olomouce v centru města, kudy prošla skupina lidí rozličnými nezvyklými pohyby. Šlo totiž o recesistický pochod švihlé chůze, k jejímuž mezinárodnímu dni se olomoučtí účastníci oslavně připojili. Letos se v krajském městě konal třetí ročník akce.

Pochod je inspirován legendárním skečem létající cirkus britské komediální skupiny Monty Python z roku 1970. „Byl to takový spontánní nápad po vzoru Brna, kde to u nás vlastně začalo. Stejně jako my se nezávisle na sobě inspirovala i další města,“ řekla organizátorka olomouckého pochodu Karolína Hrbková.

Olomouckého pochodu švihlé chůze se letos zúčastnilo zhruba tři sta lidí. (11. ledna 2026)
Pochod švihlé chůze v Olomouci. (11. ledna 2026)
Pochod je inspirován legendárním skečem létající cirkus britské komediální skupiny Monty Python z roku 1970. (11. ledna 2026)
Pochodu švihlé chůze se v Olomouci účastní lidé všech věkových kategorií. (11. ledna 2026)
V Olomouci se konal třetí ročník švihlé chůze. (11. ledna 2026)
9 fotografií

Tradice švihlých pochodů vznikla v Česku v Brně už v roce 2012 a postupně se šíří. Letos se lidé, často svátečně oblečení a vybavení deštníky, klobouky a kufříky, tímto způsobem prošli třeba také v Jihlavě nebo ve Zlíně. „Přidružilo se k tomu pár lidí, kteří si řekli, že to budou pořádat i jinde než v Brně, a evidentně se to uchytilo,“ těší Hrbkovou.

Lidé švihlou chůzí kromě pobavení vzdávají hold absurdnímu humoru skupiny Monty Python. Účastnící chtějí upozornit, že i recese může mít vzkaz. V olomouckých ulicích se letos švihle prošlo přes tři sta lidí.

Švihlým krokem, ale sebou nešvihnout. Olomoucí prošli fanoušci Monty Pythonů

„Účast je za všechny tři ročníky podobná, letos možná byla o něco vyšší než v předchozích letech,“ uvedla Hrbková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

První v Česku má dvě michelinské hvězdy. Čerpám ze starých receptů, říká šéfkuchař

Premium
Oceněný kuchař Jan Knedla.

Sedmatřicetiletý rodák z Jeseníku Jan Knedla procestoval celý svět. K nejvyšší gastronomii přičichl v michelinských restauracích v Londýně, Skotsku, Itálii či v Asii. Své zkušenosti zúročil „doma“ ve...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

Narodil se bez části mozku, neměl přežít rok. Patnáctiletý Jakub vzdoruje vzácné nemoci

Jakub Guryča bojuje se vzácnou nemocí. Na snímku je s rodiči u vánočního...

Je krásný, ale neslyšel jsem ho plakat, pronesl po porodu se slzami v očích manžel a ona zahlédla jen fialový uzlíček, který nevydal ani hlásku. Hned poté ho lékaři někam odnesli. V tu chvíli rodiče,...

Úřednici odsoudili v korupční kauze, dnes jako bezúhonná už zase vede odbor

Premium
Před olomouckým okresním soudem stanula v září 2025 v kauze Autostráda úřednice...

Úřednice krajského úřadu Olomouckého kraje Svatava Špalková, odsouzená v korupční kauze Autostráda, znovu zastává na úřadě vedoucí funkci. Do čela nově vytvořeného odboru se vrátila po dočasné...

Švihlá chůze je recese i hold absurdnímu humoru. V Olomouci se šlo už třetí rok

Lidé švihlou chůzí kromě pobavení vzdávají hold absurdnímu humoru skupiny Monty...

Netradiční pohled se naskytl v neděli odpoledne obyvatelům a návštěvníkům Olomouce v centru města, kudy prošla skupina lidí rozličnými nezvyklými pohyby. Šlo totiž o recesistický pochod švihlé chůze,...

12. ledna 2026  14:59

Smutek v zoo střídá radost. Po smrti nejstaršího makaka vítají první mládě roku

V olomoucké zoo v pátek 9. ledna 2026 zemřela Babča, nejstarší makak zahrady. O...

Samice makaka Babča, která byla zakládajíce členkou chovu makaků v Zoo Olomouc, uhynula minulý pátek. Makaci se obvykle dožívají 25 let, Babča žila více než třicet. Byla jedním z nejstarších žijících...

12. ledna 2026  12:18

Náledí a chvíle hrůzy. Řidič skončil v potoce koly vzhůru, další boural opilý

Řidič auta v Újezdu na Olomoucku se zřítil do potoku. Posádka zůstala zaklíněná...

Složky integrovaného záchranného systému v Olomouckém kraji v neděli řešili krátce po sobě tři závažnější dopravní nehody. Havárie spojovala nezvládnutá jízda na zasněžené a namrzlé silnici. Ve dvou...

12. ledna 2026  10:38

Při dopravní nehodě na Šumpersku zemřel člověk, provoz na silnici I/11 byl omezený

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě osobního vozidla u obce Chromeč na Šumpersku v neděli zemřel jeden člověk. Nehoda se stala na silnici první třídy I/11, která kvůli tomu byla nejdříve oboustranně uzavřená,...

11. ledna 2026  12:40

Skibusem k vleku i do stopy. Víkendové spoje opět vozí lyžaře na hřebeny Jeseníků

Mezi skiareály ve Špindlerově Mlýně dopravuje lyžaře i skibus. Do budoucna by...

Až pod svah v Koutech nad Desnou vozí i letos lyžaře v Jeseníkách speciální autobus. Na zastávkách skibusu jsou navíc také nástupní místa na běžkařské tratě. Spoje jezdí na trase Jeseník –...

11. ledna 2026  6:57

Kanada se nás začíná bát, míní medailista Fibigr. U hokeje zůstal díky rodičům

Premium
Český brankář Michal Oršulák a obránce Jakub Fibigr slaví postup do finále MS...

V mládí se zhlédl ve starším bratrovi. To po něm Jakub Fibigr zdědil lásku k hokeji. No, lásku… Ze začátku to byl komplikovaný vztah. „Po prvním tréninku jsem rodičům řekl, že už nikdy nepůjdu...

11. ledna 2026

Úřednici odsoudili v korupční kauze, dnes jako bezúhonná už zase vede odbor

Premium
Před olomouckým okresním soudem stanula v září 2025 v kauze Autostráda úřednice...

Úřednice krajského úřadu Olomouckého kraje Svatava Špalková, odsouzená v korupční kauze Autostráda, znovu zastává na úřadě vedoucí funkci. Do čela nově vytvořeného odboru se vrátila po dočasné...

10. ledna 2026

Investoři už se hrnou. Z Přerova a okolí může být po dostavbě D1 ekonomický tygr

Slavnostní otevření posledního úseku D1 (19. prosince 2025)

Nedávné dokončení nejstarší a nejdelší české dálnice D1 je dobrou zprávou pro plány investorů, kteří chystají na Přerovsku průmyslové zóny. Přímý dopad to má například i do rozpočtu obce Troubky, kde...

9. ledna 2026  16:01

Cítil jsem důvěru, nebojí se Janotka o místo. Teď plánuje zatraktivnit hru

Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci před utkání Sigmy s polským...

Možná ještě víc než přestupy se v kancelářích na Andrově stadionu před Vánocemi probírala pozice trenéra Tomáše Janotky. Sigma prohrála pět soutěžních zápasů v řadě, spekulovalo se i o napjatých...

9. ledna 2026  14:40

VIDEO: Hazard se životem. Mladíci testovali sílu ledu na soutoku řek dupáním

Mladíci testovali sílu ledu na soutoku řek i dupáním, zasáhli strážníci

Mrazivé počasí posledních dní pokrylo většinu vodních ploch ledem, což láká ke klouzání a bruslení. Někteří lidé při tom ovšem zbytečně riskují, jak dokazuje situace z Olomouce. Strážníci tam...

9. ledna 2026  13:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1515 s přívěsným vozem na točně chebské výtopny

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 1. 12:44

Šok z trejdu? Nesekl jsem se, říká vsetínský Rob po štaci v Přerově

Luboš Rob v dresu Vsetína

První, čtvrtý, druhý, třetí. Přestože byl Luboš Rob čtyřikrát po sobě v top 4 nejproduktivnějších hráčů hokejové Maxa ligy, poslal Vsetín svoji ikonu na konci minulého roku na časově omezené...

9. ledna 2026  12:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.