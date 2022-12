Šedé kostky na citadelu jsem přehraboval rok, říká vášnivý stavitel lega

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Zvuk barevných plastových kostek rachotících v krabici ho provází přes deset let. Tomáš Kašpařík ze Šternberka na Olomoucku je vášnivým stavitelem z lega. Umí vytvořit horskou dráhu, kostlivce i věrnou kopii skutečné stavby. Teď se chce pustit například do stavby zvířat, jako jsou jelen nebo žirafa. S obřím ruským kolem z lega se Kašpařík dostal i do Guinnessovy knihy rekordů.