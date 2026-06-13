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Svatý Kopeček přilákal stovky lidí. Romskou pouť poprvé navštívil i Přibyl

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  17:52
Na Svatý Kopeček u Olomouce se v sobotu dopoledne sjely stovky lidí z Česka i Slovenska. Poutníci, kteří dorazili na 28. ročník Romské poutě, zaplnili prostor před bazilikou i její lavice a po příjezdu se společně vydali k prvnímu bodu programu – mši svaté. Bohoslužbu sloužil nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
V bazilice minor Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce se...

V bazilice minor Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce se uskutečnil 28. ročník Romské pouti. (13. června 2026) | foto: ČTK

V bazilice minor Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce se...
V bazilice minor Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce se...
V bazilice minor Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce se...
Na Svatý Kopeček u Olomouce se sjely stovky lidí z Česka i Slovenska při...
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„Já jsem tady na Romské pouti poprvé v životě a vidím, jak to žije,“ řekl arcibiskup Přibyl. Ocenil především atmosféru a zapojení lidí, kteří na mši dorazili.

Arcibiskup pozitivně hodnotí i samotné setkání, které proběhlo v ambitu baziliky. „Jsou tady vlastně taková dvě společenství. Jedno je těch lidí jako takových a druhé těch, kteří si vzali Romy nějak do srdce a starají se o ně, pečují o ně nebo ně mají zájem. To je krásné,“ uvedl Přibyl.

Romská pouť na Svatém Kopečku nabídla mše, divadlo, zpěv i zábavu

Za důležité označil také to, aby bohoslužba dokázala oslovit konkrétní lidi, kteří na ni přicházejí. Mši, která zazněla ve více jazycích a doprovázela ji výrazná hudba, vnímal pozitivně. U romských poutníků je podle Přibyla u bohoslužby zvlášť důležitý prožitek. „Myslím, že u Romů to platí tím víc – nějaká emoce, nějaký zážitek,“ řekl. Proto má podle něho smysl, aby byla bohoslužba živá, s hudbou, pohybem a větší interaktivitou.

Podle Barbory Cigánkové z Charity Olomouc se na pouti během dopoledne sešlo zhruba 350 lidí, za celý den ale pořadatelé očekávají účast kolem čtyř stovek poutníků, kteří k bazilice Navštívení Panny Marie dorazili z celé Česka a Slovenska. Podle Cigánkové byli nejvzdálenější návštěvníci hudebníci z Bardejova na Slovensku, kteří svým vystoupením doprovázeli mši.

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Letošní ročník byl tematicky spojený se svatým Františkem z Assisi. Podle Cigánkové se to promítlo do celého programu – od kázání přes divadlo až po doprovodné aktivity. Na mši navazovala vystoupení samotných účastníků, divadlo, taneční a pěvecký program i aktivity pro děti. Připravené bylo také občerstvení, včetně asi 500 porcí guláše zdarma.

Ačkoliv se akce jmenuje Romská pouť, podle Cigánkové není určena jen Romům. „Cílíme na kohokoliv, kdo má chuť se potkat, vytvořit společenství a sdílet se,“ uvedla.

„Líbí se mi ta soudržnost a kultura. Podle mě nejde ani tolik o vystoupení nebo jídlo, ale hlavně o to, že se ‚Romáci‘ spojí a dorazí sem, baví se spolu. Je to na Svatém Kopečku, spojené s pánem Bohem, to je super,“ vysvětlil pro iDNES.cz účastník poutě Pavel, který dorazil z Ostravy.

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