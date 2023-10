Lidé nechtějí u Olomouce centrum pro propuštěné vězně, petice má tisíc podpisů

„Na petici bylo více než tisíc podpisů lidí z celého okolí, podepsali se pod ni obyvatelé městské části Svatý Kopeček, ale i Lošova, Radíkova, Droždína, připojily se také Samotišky,“ nastínil předseda komise městské části Svatý Kopeček František Prášil.

„Věříme, že petice bude mít váhu, je to názor docela velkého množství obyvatel. Mohla se ještě podepisovat i nadále, zájem tady je. Myslím si, že to samo o sobě ukazuje, že si to tu lidé nepřejí,“ dodal.

Zařízení v budově Arcibiskupských lesů na okraji Svatého Kopečku bude provozovat křesťanský spolek Druhá míle. Jeho smyslem je propuštěné vězně během ročního pobytu a sociální rehabilitace připravit na návrat do života. Předseda spolku Milan Vašek dnes řekl, že petice je právem občanů.

„Bedlivě to sledujeme, řídíme se však zákonem, jsme registrovanou sociální službou. Jedná se zde o konkrétní cílovou skupinu, která by neměla být vylučována,“ uvedl Vašek.

„Přesto je zde nějaký počet lidí, kteří s tím nesouhlasí, možná i z nevědomosti či neznalosti té problematiky. My se s nimi budeme setkávat, po nějaké době to i vzájemně vyhodnocovat. Věřím tomu, že tito lidé změní názor,“ doplnil.

První bývalí vězni mají nastoupit ještě letos

Zařízení získalo už v září od krajského úřadu registraci k poskytování služeb. „Rozhodování o registraci probíhá ve správním řízení a podmínky jsou taxativně stanoveny zákonem. Pokud je žadatel splní, krajský úřad nemá možnost oprávnění neudělit,“ komentoval to tehdy náměstek hejtmana pro sociální oblast Ivo Slavotínek (KDU-ČSL).

Mezi podmínkami podle něj nejsou například souhlasy obce, kraje či sousedů nemovitosti, v níž mají být sociální služby poskytovány.

Spolek Druhá míle nyní připravuje objekt a probíhají první sociální šetření. „Postupujeme přesně podle plánu. Do konce tohoto roku bychom chtěli přijmout první klienty, jednoho až tři,“ nastínil předseda.

Sociální služba zaměstná dvanáct lidí, z toho polovina budou pracovníci v přímé péči, kteří budou klienty nabízenými službami doprovázet. Jsou mezi nimi sociální pracovníci i pedagogové, chybět nebude ani psychologická a terapeutická podpora.

Zázemí má v objektu lesů postupně získat až dvanáct vybraných klientů, každý z nich by zde měl strávit rok. Mají být maximálně zapojeni do pracovních činností v zahradě areálu Arcibiskupských lesů, ale i na ostatních místech.

Střechu nad hlavou by zde měli získat lidé, s nimiž odborníci dlouhodobě spolupracují. Z výběru jsou podle zástupce spolku vyloučeni propuštění vězni, kteří spáchali sexuální delikty, a lidé s psychiatrickými diagnózami.