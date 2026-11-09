Oslavy zahájí cimbálová muzika Mirka Urubka, která je bude doprovázet až do 16. hodiny. „Návštěvníci se mohou těšit také na koncert regionální kapely CCA gang v 17 hodin a večer bude tematicky zakončen uměleckou ohnivou show,“ řekla za pořadatele Kulturní Olomouc Monika Řehulková.
Slavnosti potrvají do 22. hodiny, jarmark skončí ve 20 hodin. K degustaci budou sloužit vinné sklenky s logem Svatomartinského vína ve stánku u dětského kolotoče či v jednotlivých vinařstvích.
Na místě je bude možné umývat, návštěvníkům zůstanou jako suvenýr. Ve stejný den večer přijede Martin také na Svatý Kopeček, kde oslavu zahájí setkání u boudek u sochy sv. Jana Nepomuckého v 17 hodin.
Následovat bude průvod s koněm kolem baziliky s výjevy ze života světce v severním nádvoří poutního areálu. Bude možné využít drobné pohoštění v budově hospice. Děti si mohou přinést do průvodu lucerničky se svíčkami.
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Martinská slavnost ve Šternberku ve středu začne v 16.30 hodin lampionovým průvodem z Hlavního náměstí. Na programu je poté vystoupení žáků základních škol a gymnázia v zámecké zahradě místního hradu od 17 hodin, starodávný jarmark, martinské speciality, posezení s martinským vínem v Hodovním sále.
Lze také vyrazit na prohlídky hradu v 17, 18 a 19 hodin za snížené vstupné 100 korun.Svatomartinsky laděná návštěva hradu bude možná také o víkendu.
„Průvodci budou oblečeni v historických kostýmech a jejich výklad se zaměří nejen na historii hradu, ale především na legendu o svatém Martinovi. Stranou nezůstanou ani další svatí, se kterými se můžeme setkat v adventním čase – sv. Barbora, sv. Lucie či sv. Mikuláš,“ zvou správci památky.
Návštěvníci okruh zakončí v hradní kuchyni, kde budou připravené ochutnávky martinských rohlíčků. Prohlídky se uskuteční od 10 do 15 hodin, základní vstupné bude tenkrát 260 korun, děti zaplatí 80 korun.
V Přerově budou v pátek od 10 do 17 hodin v obchodním centru Galerie Přerov Svatomartinské trhy.
Ve Velké Bystřici na Olomoucku mají lidé v sobotu příležitost vyrazit na husí a kachní speciality, podívat se na husí zookoutek, shlédnout svatomartinské představení, setkat se s římskými legionáři nebo se v 17 hodin zúčastnit lampionového průvodu se svatým Martinem na koni.
Mladé víno, podzimní speciality a živá hudba budou budou patřit i v pátek a v sobotu ke Svatomartinské Olomouci, která oživí olomouckou tržnici v Kateřinské ulici. Tradiční vinařská slavnost se letos poprvé propojí s novým projektem Zimní tržnice – Led Fest.
K ochutnání budou vína od patnácti vinařství a vinařských značek, v nabídce budou například také sýry z Nizozemska, tvarůžkové cukrářské speciality, štrúdly, paštiky nebo produkty regionálních výrobců. Slavnosti odstartují v pátek v 15 hodin, o hudební doprovod se postará DJ Freezinc.
Sobotní program začne už v 10 hodin a o hodinu později dorazí také svatý Martin na bílém koni. Během dne vystoupí pěvecký sbor Bobule, skupina Hamanca nebo kytarové duo. Hudební tečku obstará v 19 hodin Cimbal Hell Band.
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Svatomartinská Olomouc potrvá v pátek od 15 do 20 hodin a v sobotu od 10 do 20 hodin. Návštěvníci mohou slavnosti spojit také s bruslením na novém venkovním kluzišti, které bude součástí zimního areálu tržnice.