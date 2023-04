Olomoucký kraj loni zažil svatební rekord a nejméně rozvodů

Podle dat Českého statistického úřadu bylo v loňském roce v regionu ukončeno 1 083 manželství. Pokračuje tím několik let trvající trend úbytku rozvodů, nejvíce jich ve třiadvacetileté historii kraje bylo v letech 2003 až 2006, kdy se počty pohybovaly kolem dvou tisíc a přepočet na tisíc obyvatel překračoval hodnotu 3.

Loni to bylo 1,7 a podle odborníků je důvodem mimo jiné to, že se lidé více snaží své vztahy udržet. „Souvisí to s tím, že se berou s větším rozmyslem, tudíž si i více uvědomují, jaké jsou mezi nimi rozdíly, a jsou ochotní je překonávat,“ nastínil sociolog Filozofické fakulty Univerzity Palackého Martin Fafejta.

Rozvodů meziročně ubylo o více než dvanáct procent, v roce 2021 jich bylo 1 237.

„Vztahy jsou dnes ryzí a čisté. Lidé se berou skutečně z lásky, a ne kvůli jiným faktorům, takže si jsou třeba i osobnostně blíže. I proto mají ve vztahu méně problémů, a když už se nějaké objeví, jsou více ochotní a hlavně schopní se domluvit,“ popsal Fafejta.

Lidé jsou více motivovaní na vztahu pracovat

V minulosti totiž podle něj existoval větší sociální tlak a také ekonomické pobídky typu novomanželských půjček.

„Lidé už se však v dnešní době neberou proto, že mají pocit, že se vzít musí, nebo že je to pro ně výhodné, ale neboť prostě chtějí,“ doplnil sociolog.

Jeho slova potvrzuje i psycholožka z olomoucké manželské poradny Jitka Vaverková. Podle ní je teď klientů méně než dříve a až k rozvodu situace nedospěje tak často.

„Partneři jsou více motivovaní a se vztahem se snaží něco dělat. Rovněž dokážou více akceptovat, že mají na vzniklé špatné situaci nějaký svůj podíl. Snažíme se je vést k tomu, aby to brali jako ‚nám se něco přihodilo‘. Aby nebyli v pozici, kde jeden je viník a druhý oběť,“ uvedla.

Kvůli dětem i nechuti se znovu seznamovat

Mezi nejčastější problémy podle ní patří neshody v očekáváních, sladění funkcí a rozdělení rolí, které mají partneři v domácnosti.

Nová a skončená manželství v kraji od roku 2000 rok a počet, v závorce přepočet na tisíc obyvatel Nejvíce sňatků

2007..............3 325 (5,18)

2022..............3 241 (5,21)

2019..............3 213 (5,08) Nejméně sňatků

2011..............2 605 (4,08)

2013..............2 632 (4,14)

2020..............2 665 (4,23) Nejvíce rozvodů

2006..............2 003 (3,13)

2004..............1 980 (3,10)

2005..............1 926 (3,01) Nejméně rozvodů

2022..............1 083 (1,74)

2021..............1 237 (1,99)

2020..............1 255 (1,99) (zdroj: Český statistický úřad)

„Lidé si například na začátku vztahu něco domluví, ale v průběhu let se pak jejich nastavení změní a to už si neřeknou. Předpokládají, že to ten druhý má stejně jako oni, ale s věkem se to může změnit. Důležitá je proto funkční komunikace,“ podotkla Vaverková s tím, že problémy v dnešní době zvládne překonat více párů než dříve, případně se o to aspoň aktivněji snaží.

„Velkou roli v tom hrají tradičně děti, ale mnoho lidí rovněž říká, že i přes neshody mají o partnera stále zájem. Třeba si uvědomují, že spolu mnohé prožili a něco vybudovali. Také nechtějí být sami a podstupovat zase od začátku proces seznamovaní,“ shrnula.

Silnější vztahy podle psycholožky příliš neovlivnila ani covidová pandemie, kdy musela většina párů trávit nuceně víc času zavřená doma.

„Nedá se plošně říct, že by se manželské vztahy v období covidu zhoršily. Spíš se jen zvýraznily případné dlouhodobé problémy, které to vytáhlo na povrch,“ řekla.

Za množstvím svateb je i dozvuk covidu

Na co však mělo zmíněné období výrazný vliv, byl počet sňatků. Na datech statistického úřadu je vidět propad v letech 2020 a 2021, až v loňském roce se čísla vrátila na podobné hodnoty jako před covidem. Vliv přitom měly odložené svatby.

„U vysokého počtu sňatků v minulém roce hrál covid určitě podstatnou roli,“ uvedl sociolog Fafejta.

Například manželé Vaculíkovi z Mohelnice se po dvou letech odkládání kvůli omezením počtu lidí na svatbě a nutnosti mít nasazené roušky vzali až v červenci minulého roku.

„Původně jsme se měli brát už v roce 2020, ale kvůli pandemii a omezením jsme to museli zrušit. Stejně tak i další rok. Chtěli jsme mít na svatbě všechny blízké, takže jsme museli počkat. Nechtěli jsme nikoho vyškrtávat,“ nastínila Lenka Vaculíková.

Společně s manželem jsou jedním ze 3 241 párů, které si loni v regionu řekly své „ano“, o rok dříve jich bylo 2 795. Za dobu existence kraje šlo o druhé nejvyšší číslo, více sňatků bylo pouze v roce 2007, a to 3 325. Tehdy žilo ovšem v regionu o více než devatenáct tisíc lidí více, při přepočtu na tisíc obyvatel tak patří prvenství těsně uplynulému roku.