„Cítíme to tady několikrát za den, několik dní v týdnu. V létě nám to značně znepříjemňovalo pobyt na zahradě,“ zlobí se například jeden z obyvatel Sadové ulice, jenž si přál zůstat anonymní, redakce iDNES.cz však jeho jméno zná.
Ještě hůř jsou na tom v ulicích Pošmýlská nebo U Stadionu, sušárna je ale cítit v širokém okolí. Lidem došla trpělivost a na nově založené internetové platformě se hromadí stížnosti. Problémy se zapáchajícím kalem nyní připouští i vedení města.
„Už tu máme cukrovar, kde to z lagun zapáchá, pravidelně je cítit i sladovna. Ovšem zápach sušených lidských výkalů ze sušičky je teprve úlet,“ líčí další Litovelan.
Lidé tu chtěli bydlet, protože to bývala klidná a žádaná lokalita, ale myslím, že teď už trochu litují.