„Toto se skutečně nepovedlo. Větrat se nedá, venku na terase ani na zahradě se být nedá, prádlo mi smrdí a nejlepší řešení je asi odjet z města pryč. Máme pokažené celé léto,“ hořekuje jedna z obyvatelek čtvrti Pavlínka v Litovli na Olomoucku Gabriela P., kterou stejně jako desítky dalších lidí v okolních ulicích trápí soužití se solární sušárnou kalů. Především v horkých letních dnech se z ní line nesnesitelný zápach.
Žena spolu se zhruba stovkou dalších účastníků ve středu přišla na veřejnou schůzi svolanou vedením Litovle poslechnout si, jaké kroky hodlá město v boji s nelibým odérem podniknout dál.
Celý systém zpracování kalu se uzavře do vyhnívacích nádrží a do sušárny kalů půjde již vyhnilý, to znamená nezapáchající kal.