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Nedá se větrat, prádlo smrdí. Zápach ze sušárny kalů chce Litovel řešit jako Turecko

Lenka Muzikantová
  12:14

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Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v areálu čistírny odpadních vod. Kal do nich dodávají šnekové dopravníky, speciální stroj s lopatkami jej přehrabuje a zbavuje vlhkosti, jež je odvětrávána i se zápachem pomocí ventilátorů. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Litovelská sušárna kalů svým intenzivním zápachem už od loňského spuštění trápí obyvatele města. Metody, jak problém odstranit, zatím nepomohly. Město nyní zkouší suchou páru, po prázdninách nasadí elektroosmotické předsušení kalu a se smradem má definitivně skoncovat výstavba bioplynové stanice. Likvidaci kalů to sice prodraží, radnice ale bude mít zisky z vyrobené elektřiny a tepla.

„Toto se skutečně nepovedlo. Větrat se nedá, venku na terase ani na zahradě se být nedá, prádlo mi smrdí a nejlepší řešení je asi odjet z města pryč. Máme pokažené celé léto,“ hořekuje jedna z obyvatelek čtvrti Pavlínka v Litovli na Olomoucku Gabriela P., kterou stejně jako desítky dalších lidí v okolních ulicích trápí soužití se solární sušárnou kalů. Především v horkých letních dnech se z ní line nesnesitelný zápach.

Žena spolu se zhruba stovkou dalších účastníků ve středu přišla na veřejnou schůzi svolanou vedením Litovle poslechnout si, jaké kroky hodlá město v boji s nelibým odérem podniknout dál.

Celý systém zpracování kalu se uzavře do vyhnívacích nádrží a do sušárny kalů půjde již vyhnilý, to znamená nezapáchající kal.

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