Někteří jezdí jako v létě, říká silničář bojující se sněhem na Šumpersku

„Ve čtvrtek a pátek jsem měl denní, v sobotu a neděli noční. Za ty čtyři dny jsem najezdil 780 kilometrů,“ říká zkušený silničář, když o půl jedenácté opět vyráží ze šumperského cestmistrovství směrem na Rudu nad Moravou.

Přes Hrabenovský kopec pluh před autem zabírá naplno, aby odstranil prosolenou sněhovou břečku. A rozmetadlo za autem neustále sype další sůl, protože opět hustě sněží.

Za prudkou zatáčkou způsobně čekají tři osobní vozy, než je silničářské auto mine. Jenom první z řidičů ve velkém SUV zapomněl, že by měl stát co nejvíc na kraji silnice. Pluh ho míjí jen těsně kolem zpětného zrcátka. V Hrabenově pak musí Jaroslav Turek zvednout pluh a jenom solí.

„Ještě nedávno tady dělali vodovod a silnice ještě není definitivně opravená. Pluh by se v těch dírách mohl poškodit,“ vysvětluje.

Odhrnování sněhu je tak na místních, obec zde nasazuje traktor. „Traktor má pluh za sebou, takže na větších nerovnostech tolik netrpí,“ vysvětluje cestář.

Silničářská jízda je leckde o centimetrové přesnosti

Ze stejných důvodů sype silničářský vůz pouze sůl i v Rudě a Hostici. Auto na dírách po stavbě vodovodu poskakuje jako na tankodromu.

Některá auta jedoucí v protisměru navíc jakoby nebrala v potaz, že pluh může zasahovat i přes střed silnice a ani nezpomalí.

„Někteří řidiči zkrátka nechtějí pochopit, že je zima, a jezdí stejně jako v létě,“ kroutí hlavou Turek.

Sám přesně ví, kde je jaký obrubník nebo jiná překážka. Tam, kde jsou svodidla, jede tak, že je pluh míjí sotva o centimetry. Leckde jsou těsně na okraji silnice postavené popelnice. Pluh jedoucí těsně kolem nich je nezbourá, jenom je ohodí sněhem.

Úkol pro zkušené: vyhnutí sypače s autobusem na úzké silnici

U cedule na okraji Hostice pluh znovu zabírá naplno. Silnice nižší třídy je zde užší a dva náklaďáky mají problém vyhnout se v létě, natož nyní na zasněžených ulicích. Dva muži odhazující sníh na silničáře přátelsky mávnou.

Dopravu komplikuje sněžení Dopravu na silnicích v Olomouckém kraji od časného rána kompikuje husté sněžení, kvůli kterému policisté evidují zvýšený počet dopravních nehod. Odpoledne byla dočasně uzavřena silnice mezi Šternberkem a Moravských Berounem, na jejíž kluzké vozovce uvízly nákladní automobily. Rozbředlý sníh v Olomouckém kraji kvůli vydatnému sněžení od rána pokrývá dálnice i silnice nižších tříd. Všechny silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Policisté v Olomouckém kraji jen dopoledne evidovali dvě desítky dopravních nehod. Řidiči převážně nepřizpůsobili jízdu stavu a povaze pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám. (ČTK)

Na otočce nad Štědrákovou Lhotou trasa končí, silničář otáčí vůz a míří zpátky, na nejméně vhodném místě pak ovšem potkává autobus. Vyhnout se za jízdy je nemožné.

Naštěstí to dobře vědí oba šoféři, takže to ani jeden nezkouší. Místo toho silničář sjede co nejvíc na kraj a zastaví. Autobus se kolem něj zkušeně protáhne zdánlivě nedostatečnou mezerou. Zvednutí ruky silničáře i autobusáka řekne vše.

Po dvanácté vjíždí silničář zpět do Šumperka. Silnice je téměř holá. „To bude jenom chvilku,“ předpovídá. A neplete se, za chvíli začíná znovu sněžit a během krátké chvíle je i na silnici zase bílo, takže přichází čas opět sednout za volant.

